Сегодня 09 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Эксклюзивы PlayStation вернулись: Sony с...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Эксклюзивы PlayStation вернулись: Sony стала маркировать главные игры PS5 знаком PlayStation Exclusive

Хотя японский платформодержатель Sony Interactive Entertainment до сих пор публично не подтвердил возвращение к политике эксклюзивов PlayStation, указаний на это становится всё больше и больше.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

Напомним, репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) ещё зимой сообщал, что Sony перестанет выпускать на ПК эксклюзивы PS5. Об этом же весной сотрудникам объявил глава PlayStation Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst).

Публично руководство Sony Interactive Entertainment от прямых ответов на вопрос о судьбе эксклюзивов PlayStation на ПК пока уклоняется, но недавние изменения на официальном сайте PlayStation говорят сами за себя.

Как подметили пользователи соцсетей, у видных игр PlayStation на официальном сайте платформодержателя начала появляться маркировка PlayStation Exclusive, сопровождавшая эксклюзивы Sony до того, как они начали выходить на ПК.

На момент публикации ярлык имеется на странице лишь трёх эксклюзивов PlayStation — Gran Turismo 7, Ghost of Yotei и Until Dawn 2. Кроме того, сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection получил знак консольного эксклюзива PlayStation.

Эксклюзивы PlayStation
Смотреть все изображения (4)
Смотреть все
изображения (4)

В качестве причины смены курса Sony источники Bloomberg называли недостаточную результативность её последних релизов на ПК, а также вред консольному бренду PlayStation от переноса его крупнейших хитов на другую платформу.

Ближайшим громким эксклюзивом PlayStation станет приключенческий боевик God of War Laufey от Santa Monica Studio — в результате недавнего переноса релиз ожидается 20 мая 2027 года. Игра создаётся только для PS5.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про playstation

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бывший босс PlayStation объяснил, почему спустя 11 лет Sony так и не выпустила ни ремейк, ни сиквел Bloodborne
Следующий большой эксклюзив PS5 не выйдет в срок — разработчики God of War Laufey объяснили перенос
Sony ускорила выпуск обновлений для PS5, чтобы защитить GTA VI от пиратов
Бывший работник BioWare показал, как Mass Effect 2 выглядела за девять месяцев до релиза — трейлер ранней «преальфы»
NFS уже не та: в Steam открылось тестирование безумных гонок на офисных креслах Need for Seat
Спустя 15 лет Skyrim превратилась в MMO — стартовала открытая «бета» амбициозного мода Aurbis
Материалы по теме
Бывший босс PlayStation объяснил, почему спустя 11 лет Sony так и не выпустила ни ремейк, ни сиквел Bloodborne

Бывший босс PlayStation объяснил, почему спустя 11 лет Sony так и не выпустила ни ремейк, ни сиквел Bloodborne

Следующий большой эксклюзив PS5 не выйдет в срок — разработчики God of War Laufey объяснили перенос

Следующий большой эксклюзив PS5 не выйдет в срок — разработчики God of War Laufey объяснили перенос

Sony ускорила выпуск обновлений для PS5, чтобы защитить GTA VI от пиратов

Sony ускорила выпуск обновлений для PS5, чтобы защитить GTA VI от пиратов

Бывший работник BioWare показал, как Mass Effect 2 выглядела за девять месяцев до релиза — трейлер ранней «преальфы»

Бывший работник BioWare показал, как Mass Effect 2 выглядела за девять месяцев до релиза — трейлер ранней «преальфы»

NFS уже не та: в Steam открылось тестирование безумных гонок на офисных креслах Need for Seat

NFS уже не та: в Steam открылось тестирование безумных гонок на офисных креслах Need for Seat

Спустя 15 лет Skyrim превратилась в MMO — стартовала открытая «бета» амбициозного мода Aurbis

Спустя 15 лет Skyrim превратилась в MMO — стартовала открытая «бета» амбициозного мода Aurbis

Теги: playstation, sony interactive entertainment
playstation, sony interactive entertainment
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Бывший работник BioWare показал, как Mass Effect 2 выглядела за девять месяцев до релиза — трейлер ранней «преальфы»
Учёные придумали, как массово выпускать твердотельные холодильники — компрессоры отправят на пенсию
Microsoft показала прототип нового редактора реестра для Windows 11 — он не менялся более 30 лет
NFS уже не та: в Steam открылось тестирование безумных гонок на офисных креслах Need for Seat
Алмазная пластина размером с пиццу: учёные совершили прорыв в создании основы для суперчипов будущего
Apple начала продавать дополнительные запросы к ИИ за $50 — тем, кому подписки Creator Studio недостаточно 7 мин.
ЕС захотел встроить в сервисы Google, Meta и TikTok выключатель функций, вызывающих цифровую зависимость 17 мин.
«Абеляр, расчисти мой календарь»: трейлер с датой релиза Warhammer 40,000: Dark Heresy приятно удивил игроков 19 мин.
Эксклюзивы PlayStation вернулись: Sony стала маркировать главные игры PS5 знаком PlayStation Exclusive 2 ч.
Instagram с помощью ИИ вычислит «миллионы подростков» по всему миру — даже если они притворяются взрослыми 3 ч.
Тернус решил ускорить разработку ПО Apple — для этого придётся ослабить контроль 6 ч.
Спустя 15 лет Skyrim превратилась в MMO — стартовала открытая «бета» амбициозного мода Aurbis 8 ч.
Apple бросилась догонять OpenAI и Meta: Тернус требует превратить Siri в мощного ИИ-агента 9 ч.
Сооснователь BioWare рассказал, сколько будет стоить спасение Mass Effect 10 ч.
Broadcom вспомнила о небольших компаниях и выпустила VMware vSphere Express с поддержкой до 128 ядер 12 ч.
Лунная ракета NASA SLS продырявила ионосферу Земли так, что это могло вызвать фатальные сбои GPS 2 ч.
Китай вступился за Дженсена Хуанга и назвал шпионский скандал клеветой 2 ч.
Илон Маск хочет догнать Samsung по объёму производства DRAM — Terafab замахнулась на миллион пластин в месяц уже к 2032 году 3 ч.
Google представила ИИ-ускорители TPU 8tx и TPU 8i Max, заточенные под конфиденциальность и огромные контексты 3 ч.
BYD представила китайский Rolls-Royce: люксовый электромобиль Yangwang умеет плавать и стоит больше $300 000 4 ч.
Xiaomi раскрыла дату глобального анонса флагманов Xiaomi 18 Pro и Pro Max 4 ч.
Скандал вокруг Дженсена Хуанга показал, насколько Nvidia зависит от своего основателя и его детей 6 ч.
6 ГВт для ИИ в аризонских пустынях — SpaceXAI намерена построить крупнейший в мире ЦОД 6 ч.
IBM, AMD и ORNL запустили платформу для разработки технологий квантовой коррекции ошибок 6 ч.
VITEK объединяет сердца и поколения в новой рекламной кампании 7 ч.