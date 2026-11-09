Эксклюзивы PlayStation вернулись: Sony стала маркировать главные игры PS5 знаком PlayStation Exclusive

Хотя японский платформодержатель Sony Interactive Entertainment до сих пор публично не подтвердил возвращение к политике эксклюзивов PlayStation, указаний на это становится всё больше и больше.

Напомним, репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) ещё зимой сообщал, что Sony перестанет выпускать на ПК эксклюзивы PS5. Об этом же весной сотрудникам объявил глава PlayStation Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst).

Публично руководство Sony Interactive Entertainment от прямых ответов на вопрос о судьбе эксклюзивов PlayStation на ПК пока уклоняется, но недавние изменения на официальном сайте PlayStation говорят сами за себя.

Как подметили пользователи соцсетей, у видных игр PlayStation на официальном сайте платформодержателя начала появляться маркировка PlayStation Exclusive, сопровождавшая эксклюзивы Sony до того, как они начали выходить на ПК.

На момент публикации ярлык имеется на странице лишь трёх эксклюзивов PlayStation — Gran Turismo 7, Ghost of Yotei и Until Dawn 2. Кроме того, сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection получил знак консольного эксклюзива PlayStation.

Эксклюзивы PlayStation

В качестве причины смены курса Sony источники Bloomberg называли недостаточную результативность её последних релизов на ПК, а также вред консольному бренду PlayStation от переноса его крупнейших хитов на другую платформу.

Ближайшим громким эксклюзивом PlayStation станет приключенческий боевик God of War Laufey от Santa Monica Studio — в результате недавнего переноса релиз ожидается 20 мая 2027 года. Игра создаётся только для PS5.