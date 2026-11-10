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Claude Fable 5.2 по одному запросу сгенерировала трёхмерный шутер с реалистичной графикой — на это ушло восемь часов и $550

Не успела американская технологическая компания Anthropic представить мощную модель искусственного интеллекта Claude Fable 5.2, как с её помощью начали генерировать целые игры (с оговорками).

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Менеджер Anthropic Феликс Ризеберг (Felix Rieseberg) в личном микроблоге решил похвастаться возможностями Claude Fable 5.2. Модель создала рабочий прототип научно-фантастического шутера всего по одному запросу.

Сам запрос звучал так: «Знаешь, построй ещё мне FPS. Безумно детализированный, пожалуйста, на уровне AAA-игр. Сделай его небольшим (крошечный уровень), но с впечатляющей фотореалистичной графикой».

По словам Ризеберга, всё в этой ИИ-игре сделано с нуля без вмешательства человека: модели, звуки, текстуры. Генерация заняла восемь часов и обошлась разработчику в $550: 445 млн входных и 2,7 млн выходных токенов.

Проект называется Saltline и, согласно результатам проверки 3DNews, проходится буквально за две минуты. Пользователю нужно активировать три терминала и добраться до точки эвакуации, отстреливаясь от дронов и робопсов.

Скриншоты (источник изображений: Anthropic)
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Сыграть в Saltline можно по этой ссылке. В рамках демонстрации возможностей модели Ризеберг сгенерировал с помощью Claude Fable 5.2 ещё две игры — головоломку The Clockmaker's Heart и мореплавательное приключение Tidewright.

Развитие ИИ-моделей Anthropic упростило создание клонов оригинальных игр, что уже напугало многих инди-разработчиков. В конце октября Anthropic запретила Claude Code клонировать игры, но позже смягчила ограничения.

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Теги: claude fable 5, anthropic, искусственный интеллект, ии, шутер
claude fable 5, anthropic, искусственный интеллект, ии, шутер
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