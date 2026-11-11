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Бывший разработчик GTA VI и Red Dead Redemption 2 раскрыл секрет успеха Rockstar Games

GTA V, Red Dead Redemption 2 и другие игры закрепили за Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) статус одного из ведущих разработчиков в игровой индустрии. Секрет успеха британской студии раскрыл её бывший сотрудник.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Речь идёт о Дэвиде О’Райли (David O’Reilly), экс-художнике по окружению Rockstar North с 12-летним стажем. С 2011 по 2023 год специалист успел поработать над GTA V, Red Dead Redemption 2 и предстоящей GTA VI.

В недавнем видео на личном YouTube-канале О’Райли заявил, что ему часто задают вопрос о секрете успеха Rockstar, и у него есть ответ — забота о сотрудниках и отсутствие распространённых в индустрии циклов увольнений.

По словам О’Райли, в результате этого подхода Rockstar удалось сохранить «почти все свои институциональные знания» за последние 27 лет. В команде до сих пор числятся некоторые ветераны DMA Design (название студии до 2002 года).

«Ваши давние сотрудники — это база знаний студии. Большие издатели вроде Sony и Microsoft этого не понимают, потому что им важны деньги. Им наплевать на игры. <...> С тем же успехом они могли бы торговать сосисками», — уверен О’Райли.

В то же время идеальным местом работы О’Райли студию назвать не может. Последние месяцы Rockstar разбирается с последствиями увольнения сотрудников за обсуждение на публичной площадке конфиденциальной информации.

Финальные слушания по делу пройдут 17 и 18 ноября — непосредственно в преддверии горячо ожидаемого релиза GTA VI. Игра поступит в продажу уже на следующей неделе, 19 ноября, только для PS5, Xbox Series X и S.

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