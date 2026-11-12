Anthropic нашла способ слезть с Nvidia CUDA — Claude перенесли на чипы AMD за три дня почти без помощи людей

Anthropic заявила, что избавилась от зависимости от аппаратного обеспечения Nvidia благодаря стратегии использования различных типов чипов. По словам компании, ей удалось перенести свою модель искусственного интеллекта Claude на графические процессоры AMD всего за три дня. И при этом практически без участия человека.

Главное конкурентное преимущество Nvidia заключается в сочетании аппаратного и программного обеспечения. В частности, речь идёт об экосистеме CUDA, которая «привязывает» разработчиков к чипам этой компании. Перенос моделей ИИ на архитектуры других чипов требует таких усилий, что многие компании даже не пытаются этого делать. Однако в презентации для инвесторов Anthropic утверждает, что решила эту проблему с помощью искусственного интеллекта.

По словам Тома Брауна (Tom Brown), соучредителя и директора по вычислительным мощностям в Anthropic, компания теперь обучает и запускает Claude на оборудовании четырёх основных поставщиков чипов (AWS Trainium, Google TPU, Nvidia GPU и AMD GPU). Ещё на раннем этапе Anthropic сделала «нестандартную ставку» на использование разных типов чипов, тогда как большинство участников отрасли считали, что такие затраты усилий не оправданы. Для каждого типа чипов требуется собственное специализированное программное обеспечение и стек для выполнения вычислений (инференса), что обходится дорого и отнимает много времени. Но Anthropic годами инвестировала в это направление и, по словам Брауна, достигла в нём «невероятных успехов».

Наиболее серьёзным испытанием для компании стала работа с графическими процессорами AMD. Раньше для адаптации новой платформы чипов требовались усилия десятков инженеров на протяжении многих месяцев. В этом году Anthropic впервые задействовала GPU от AMD, поручив выполнение этой задачи собственной передовой модели ИИ — Mythos. По заявлению Anthropic, модель Claude заработала на чипах AMD всего через три дня, практически без вмешательства человека. Модель самостоятельно перенесла или написала почти 100 % необходимых программных ядер (kernels).

Если результаты Anthropic будут независимо подтверждены, то это может говорить о том, что программные барьеры, которые долгое время считались главным конкурентным преимуществом Nvidia, могут существенно снизиться благодаря искусственному интеллекту. Компании получат возможность легче переключаться между поставщиками чипов, выбирая наиболее доступные по цене или наличию варианты.

На рынке вычислительных мощностей, где наблюдается дефицит оборудования, стратегия использования различных типов чипов позволяет компаниям ориентироваться на лучшее соотношение цены и производительности, независимо от того, кто является производителем. Одни чипы лучше подходят для обучения моделей, другие — для их эксплуатации (инференса).

Поскольку Nvidia доминирует на рынке чипов для ИИ, она в настоящее время получает маржу более 70 %. Anthropic рассматривает вычислительные ресурсы от различных поставщиков, с разной архитектурой чипов и в разных географических точках как единый взаимозаменяемый пул. По заявлению компании, она получает больше отдачи на каждый доллар, вложенный в вычисления, чем любая другая передовая лаборатория в сфере искусственного интеллекта.

Помимо стратегии использования чипов от разных производителей, Anthropic опирается на так называемые «вычислительные множители» (compute multipliers) — научные прорывы, позволяющие добиться более высокой производительности при тех же физических вычислительных мощностях. Как утверждает Anthropic, эти «множители» дополняют друг друга. Каждый новый прорыв усиливает эффект предыдущего.

В перспективе модель Claude должна научиться самостоятельно находить подобные «вычислительные множители». Это означало бы переход к рекурсивному самосовершенствованию — концепции, которая активно обсуждается в среде исследователей ИИ, но пока не получила практического подтверждения.

Кроме того, в рамках программы «Anthropic Direct» компания создаёт собственные мощности в дата-центрах. Вместо того чтобы просто арендовать вычислительные ресурсы в облаке, Anthropic берёт в пользование чипы и эксплуатирует их в специально подготовленных центрах обработки данных. Цель — снижение совокупной стоимости владения.

Примечательно, что оба конкурирующих производителя чипов (Nvidia и AMD) активно инвестируют в саму Anthropic. Nvidia в конце 2025 года пообещала вложить в компанию до $10 млрд, а также участвует в раунде частного размещения акций на $26 млрд перед IPO (согласно документам SEC от 10 ноября 2026 года). AMD в июле 2026 года объявила о стратегических инвестициях до $5 млрд в обмен на обязательство Anthropic развернуть до двух гигаватт мощностей на базе новых ускорителей AMD Instinct MI455X начиная с первой половины 2027 года.