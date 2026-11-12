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Акции Nvidia рухнули на 13 % после отправки Дженсена Хуанга в отставку

Акции Nvidia резко потеряли в цене после того, как Дженсен Хуанг (Jensen Huang) объявил, что покидает пост генерального директора компании. В воскресенье Хуанг признался во внебрачной связи с руководителем облачной компании Megaspeed и своей однофамилицей Элис Хуанг (Alice Huang), которую американские спецслужбы считают китайской шпионкой. В среду появились сообщения о ещё одном служебном романе Хуанга с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл (Kimberly Powel).

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

На текущий момент акции Nvidia подешевели уже на 13 %. По мнению ряда аналитиков Уолл-стрит, уход Хуанга с поста генерального директора может спровоцировать падение акций на 20 %, учитывая, насколько важным он был для успеха Nvidia. За последний месяц акции компании уже потеряли в цене более 20 %. Сегодня аналитическая компания Bernstein сократила целевую цену акций Nvidia вдвое — с $400 до $200.

По мнению аналитиков, предполагаемый роман Хуанга с сотрудницей, которая находится в его прямом подчинении, лишил совет директоров возможности оставить его на занимаемой должности. Хуанг играет ключевую роль в развитии Nvidia с момента основания компании в 1993 году. Именно он стал главной движущей силой трансформации Nvidia из производителя оборудования для видеоигр в компанию, оказавшуюся в самом центре бума искусственного интеллекта.

Пока неясно, кто мог бы стать тем «визионером», который возглавит Nvidia в будущем в качестве нового генерального директора. Эксперты полагают, что отсутствие у Nvidia плана преемственности делает акции компании «непригодными для инвестиций». Учитывая недавние события, преемник Хуанга на посту руководителя компании, скорее всего, будет придерживаться весьма консервативного стиля управления.

Источник изображения: CNBC

Источник изображения: CNBC

Нестабильность в руководстве Nvidia создаёт новые возможности для конкурентов компании: акции AMD и Broadcom выросли на 1,4 % и 1 % соответственно на фоне ожиданий, что эти компании могут перетянуть на себя часть бизнеса «чипового гиганта». Инвесторы полагают, что перестановки в высшем руководстве Nvidia могут позволить её главным соперникам сократить отставание. Во втором квартале на долю чипов Nvidia приходилось более 60 % всех вычислительных мощностей, используемых в сфере искусственного интеллекта.

Неопределённость вокруг Nvidia может привести к глобальному пересмотру цепочек поставок. В четверг акции Samsung выросли на 1 %, тогда как бумаги TSMC подешевели на 2,3 %. Samsung активно развивает партнёрство с AMD, в то время как SK Hynix остаётся главным поставщиком высокоскоростной памяти HBM для Nvidia. В то же время бумаги других производителей чипов, таких как Intel, Marvell, Arm и Qualcomm, торговались в «красной зоне».

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

Помимо гигантов рынка памяти, ряд южнокорейских стартапов, в том числе разработчик чипов для ИИ FuriosaAI и поддерживаемая Samsung компания MangoBoost, также стремятся пошатнуть доминирующее положение Nvidia, предлагая альтернативные технологические решения.

Этот скандал также может сыграть на руку китайским компаниям, стремящимся вытеснить Nvidia с внутреннего рынка, особенно на фоне ужесточения экспортных правил США, из-за чего поставки чипов в Китай оказались под более пристальным контролем. Любое дальнейшее ужесточение ограничений создаст благоприятные условия для местных производителей полупроводников, таких как Cambricon Technologies, Hygon Information Technology и Semiconductor Manufacturing International Corp. Акции Cambricon выросли более чем на 8 %, а бумаги Hygon прибавили 3,1 %.

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Теги: nvidia, дженсен хуанг, падение акций, отставка
nvidia, дженсен хуанг, падение акций, отставка
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