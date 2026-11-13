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Предложение занять пост гендиректора Nvidia получил глава Arm, но это не точно

После ухода Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с поста гендиректора Nvidia, совет директоров сразу начал поиск его преемника, назначив временно исполняющим обязанности главы компании финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress). По данным Financial Times, совет директоров обратился с таким предложением к Рене Хаасу (Rene Haas), гендиректору британского разработчика чипов Arm.

Источник изображения: Brecht Corbeel/unsplash.com

Источник изображения: Brecht Corbeel/unsplash.com

По словам источников Financial Times, Хаас входит в число нескольких потенциальных кандидатов на эту должность. При этом официального предложения он пока не получал, да и нет гарантии, что он согласится его принять.

Хаас с 2022 года возглавляет компанию Arm, принадлежащую японскому конгломерату SoftBank. Ранее он проработал в Nvidia около семи лет и до сих пор у него сохранились тесные связи как с самим Хуангом, так и с некоторыми членами совета директоров Nvidia.

Предполагается, что совет директоров могли привлечь его глубокие знания полупроводниковой отрасли и опыт работы с экосистемой проектирования чипов для ИИ-систем.

После объявления об отставке Хуанга, акции Nvidia на торгах в Нью-Йорке в моменте упали примерно на 14,3 % по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня. В итоге снижение составило 4,3 %, а цена акций опустилась до $166,19. Между тем акции конкурентов — Advanced AMD и Broadcom — выросли более чем на 5 %, поскольку инвесторы переключили внимание с Nvidia на бумаги других компаний.

Акции компании Arm, торгующиеся в США, отыграли часть падения после появления сообщений о контактах совета директоров Nvidia с Хаасом, однако по-прежнему остаются в минусе — более чем на 5 %, сообщил ресурс BigGo Finance.

Многие участники рынка рассматривают сложившуюся ситуацию как смену «ключевой фигуры». Уилл Аллен (Will Allen) из американской инвестиционно-консультативной фирмы Centara Capital заявил, что после кадровых перестановок в Nvidia клиенты вряд ли немедленно сократят закупки чипов или перейдут на продукцию конкурентов. Вместе с тем он отметил, что уход Хуанга может дать конкурентам шанс сократить отставание от Nvidia.

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Теги: nvidia, arm, кадры, дженсен хуанг
nvidia, arm, кадры, дженсен хуанг
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