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GTA V запустили на Nintendo Switch 2: игра не только загружается, но и запускает миссии

Известный разработчик и моддер @PLK показал рекомпиляцию игры GTA V от Rockstar, работающую на новейшей портативной консоли Nintendo. В эксперименте была использована среда kaiHEN, позволяющая запускать сторонние приложения на консолях Switch 2.

Источник изображения: @PLK, videocardz.com

Источник изображения: @PLK, videocardz.com

GTA V удалось запустить непосредственно на Nintendo Switch 2, без облачной трансляции или потоковой передачи с другого устройства. Пока проект находится на ранней стадии разработки, однако @PLK уже добился загрузки игры и запуска начального эпизода в Северном Янктоне (North Yankton), где разворачиваются события, связанные по сюжету с ограблением банка.

Отдельной задачей стала корректная обработка графики. На начальном этапе возникали проблемы с шейдерами, из-за которых изображение отображалось с ошибками. Моддер сообщил, что ему удалось решить эту проблему и пообещал в ближайшее время опубликовать инструкцию по сборке проекта. При этом пока нет информации о частоте кадров, разрешении и стабильности работы, поэтому оценить производительность консоли в GTA V ещё невозможно. Также неизвестно, удастся ли запустить все игровые миссии.

Отметим, это не первая попытка адаптировать GTA V для портативных консолей Nintendo. Ранее разработчик M0jso из Paralympics Productions продемонстрировал работу игры на оригинальной Switch с процессором Tegra X1. После разгона консоли производительность достигала примерно 30 FPS, при этом результат зависел от игровой сцены. Впоследствии компания Take-Two Interactive потребовала прекратить разработку и M0jso отказался от проекта, включая запланированную версию для Android.

Напомним, что релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S (версия для ПК ожидается в начале 2027 года).

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Теги: gta v, nintendo switch 2, игры, игровые консоли
gta v, nintendo switch 2, игры, игровые консоли
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