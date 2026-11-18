За последнюю неделю произошли сразу несколько крупных технологических инцидентов: американцы на время лишились доступа к своим банковским счетам, пассажирские самолёты перестали летать, и даже электронная почта прекратила работать. Пока все эти инциденты являются лишь стечением обстоятельств — масштабный киберпокалипсис ещё не наступил, успокаивают эксперты.

Минувшая неделя выдалась богатой на киберинциденты, подтверждают данные платформы Downdetector, но если взять выборку за 30 дней, то статистических аномалий не наблюдается. Тем не менее, они имеют прямую связь с искусственным интеллектом, указали в органах национальной безопасности США и на Уолл-стрит. Массовые сбои в работе систем были вызваны попытками исправить ошибки в ПО, обнаруженные ИИ-системами. Крупные организации вступили в тотальную гонку, чтобы избежать «баггедона» — сценария, при котором хакеры с помощью ИИ находят и эксплуатируют уязвимости в интернете, прежде чем их успевают исправить. Этот процесс и стал причиной нестабильности.

На прошлой неделе Microsoft более суток не могла устранить масштабный сбой в работе своих систем; Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США из-за перегрузки на маршрутизаторах на несколько часов приостановило вылеты по всей стране; а в понедельник, 16 ноября, некоторые американцы лишились доступа к банковским услугам JPMorgan Chase. Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин (Markwayne Mullin) высказал предположение, что сбоям могли способствовать системы ИИ, которые могут писать и изменять код. Доказательств этому, однако, обнаружить не удалось: в большинстве случаев сбои объясняются обновлениями ПО, из-за которых небольшие технические проблемы перерастали в масштабные.

В JPMorgan Chase проблему связали с ошибкой ПО, из-за которой задерживались транзакции с участием других банков; в FAA заявили, что поток сетевого трафика дестабилизировал устаревшее оборудование. Microsoft рассказала о возникшей несколько месяцев назад ошибке, увеличении трафика и снижении мощности серверов. Организации по всему миру стремятся обновлять ПО, чтобы повысить надёжность систем, учитывая, что ИИ-модели способны находить и эксплуатировать уязвимости с высокой скоростью.

Эта гонка, указывают эксперты, ускорила значительную часть работы по написанию кода, и данный процесс может привести к увеличению простоев, неполадок в работе и неожиданных сбоев. ИИ также значительно увеличил скорость, с которой инженеры пишут и улучшают ПО, что приводит к появлению новых узких мест при проверках безопасности и надёжности нового кода.

За семь дней с 9 по 16 ноября сервис Downdetector зафиксировал почти 6 млн сообщений о проблемах в США, и это самый высокий недельный показатель за год. Но за 30 дней произошли всего три крупных сбоя по сравнению с обычными пятью.