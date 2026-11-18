Новейшая модель OpenAI для поиска уязвимостей GPT-6 Cyber демонстрирует высокую эффективность в выявлении уязвимостей в продуктах Apple — она обнаружила бреши в защите практически всех устройств Apple, включая iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV и гарнитуры Vision Pro, сообщил Forbes.

За последние месяцы OpenAI совместно со своим партнёром, фирмой Calif, специализирующейся на кибербезопасности, обнаружила с помощью GPT-6 Cyber ​​около 35 уязвимостей разной степени серьёзности в аппаратном и программном обеспечении Apple.

Некоторые из них теоретически могут обеспечить злоумышленникам контроль над Mac или iPhone через вредоносный веб-сайт. Также исследователи с помощью GPT-6 Cyber ​​создали эксплойт, способный нейтрализовать защиту, обеспечиваемую режимом Lockdown (режим строгой защиты) в iPhone. Эта функция намеренно ограничивает возможности устройства, чтобы сократить количество потенциальных векторов атаки.

В Calif сообщили, что Apple уже устранила многие из выявленных уязвимостей сразу после получения информации о их обнаружении.

Генеральный директор Calif Тхай Дуонг (Thai Duong) рассказал Forbes, что GPT-6 Cyber значительно превосходит предшественников по скорости создания эксплойтов, что может быть для полезно оперативного устранения уязвимостей, но в случае получения доступа к ней злоумышленников, она может стать серьёзной угрозой. С её помощью компания обнаружила баг в механизмах управления памятью Java под названием Java4Shell. Также Calif в августе этого обнаружила уязвимость в PHP, но для этого использовалась ИИ-модель GPT-5.6 Sol.