Согласно внутренним документам Meta✴, компания планировала увеличить число пользователей Instagram✴ за счёт подростков, сделав школы ключевым элементом своей стратегии. Инициатива получила название «Проект Гриффиндор» (Project Gryffindor). Meta✴ запустила эту инициативу в 2025 году, назвав её «программой школьного партнёрства», а в сентябре 2026 года значительно расширила её охват. По данным компании, на тот момент к программе присоединилось около 17 000 школ.

Название «Проект Гриффиндор» отсылает к одному из четырёх факультетов школы Хогвартс из серии книг о Гарри Поттере. В рамках проекта компания развивала так называемые «школьные сообщества» в США. Был создан каталог учащихся, позволяющий пользователям находить в соцсети других учеников своей школы. Meta✴ уверяла, что цель программы — сделать использование Instagram✴ более безопасным для детей и предоставить педагогам возможность сообщать компании о проблемах.

Ещё одна функция проекта позволяет аккаунтам, связанным со школой, публиковать «истории» (Stories) и заметки, которые видны всем подтверждённым ученикам и родителям в рамках школьного сообщества. По словам Meta✴, это помогает учащимся и их родителям быть в курсе школьных событий. В качестве примера приводится использование «историй» для размещения объявления об отборе в баскетбольную команду.

Однако во внутренних документах, составленных до публичного запуска программы, обсуждались и сугубо коммерческие мотивы создания школьных сетей. В презентации 2024 года, посвящённой «Проекту Гриффиндор», Meta✴ прямо указывает, что интеграция в школьную среду — это способ увеличить приток новых пользователей, стимулировать добавление друзей и рассылку приглашений в Instagram✴: «Мы полагаем, что сетевые связи будут способствовать органическому притоку пользователей».

В другой внутренней презентации 2023 года, озаглавленной «Открытие новых сетей через школьные сообщества», отмечалось, что школьная программа «даст подросткам новый повод присоединиться к Instagram✴ и поможет им найти в этой платформе больше ценности для себя». В этой презентации компания признаёт, что её текущая стратегия, «основанная на привлечении менее активных подростков в Instagram✴ через их более продвинутых сверстников, может оказаться неэффективной, если существуют целые группы подростков, которые ещё не зарегистрировались в соцсети».

Компания Meta✴ давно стремится повысить популярность Instagram✴ среди подростков. Согласно внутренним документам, руководство компании рассматривало замедление роста числа подростковой аудитории, начавшееся после запуска TikTok в США в 2018 году, как «экзистенциальную угрозу не только для Instagram✴, но и для всей компании в целом». Из внутренних документов следует, что ещё в 2015 году компания планировала наладить сотрудничество со школами для привлечения новых пользователей-подростков.

Эти ранее не публиковавшиеся документы компании Meta✴ стали частью доказательной базы, полученной юристами в ходе судебного разбирательства. Истцы утверждают, что социальные сети намеренно спроектированы так, чтобы наносить вред пользователям младше 18 лет, и что компании знали о связанных с их продуктами рисках, но скрывали эту информацию. Помимо Meta✴, ответчиками по этим делам выступают TikTok, Google и Snap. Иски были поданы несовершеннолетними и их семьями, школьными округами, а также генеральными прокурорами штатов.

Эксперты по безопасности полагают, что программа партнёрства Instagram✴ со школами не только не повышает уровень безопасности, но, напротив, может сделать подростков более уязвимыми к психологическим проблемам и повышает для них риск оказаться жертвами злоумышленников.

«В собственных документах Meta✴ эта программа прямо описывается как способ вызвать у подростков зависимость от Instagram✴ и Facebook✴, — считает исполнительный директор некоммерческой организации Tech Oversight Project Саша Хаворт (Sacha Haworth). — Попытка Meta✴ внедрить свои продукты в школьную жизнь — это, по сути, использование "троянского коня". Она показывает, что бизнес-стратегия компании остаётся прежней: максимизировать прибыль за счёт наших детей».

Хотя в Facebook✴ действует возрастное ограничение, согласно которому пользоваться платформой могут лица не моложе 13 лет, во внутренних документах компании уделяется особое внимание детям 10–12 лет: «У тех, кто начинает пользоваться Facebook✴ в этом возрасте, показатели долгосрочного удержания выше, чем у любой другой возрастной группы».

Из документов Meta✴ также следует, что компания активно рассылала учащимся школ целевые push-уведомления, целью которых было «перевести школы из состояния неактивности в активное за счёт сетевых эффектов и постепенно увеличить число подростков — ежемесячно активных пользователей — в этих учебных заведениях». Meta✴ также могла определять, когда подростки находятся в школе, «используя данные о местоположении и информацию о конкретных учебных заведениях, полученную в результате сбора данных».

Подростки часто становятся мишенями шантажистов. Одна из первых вещей, которую пытаются выяснить мошенники — в какой школе учится потенциальная жертва. Затем они входят в доверие к подростку и убеждают прислать фотографии сексуального характера. Получив снимки, преступники угрожают разослать их всем контактам подростка, если тот не выполнит требования о выплате денег. По данным Национального центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC), десятки подростков покончили с собой, столкнувшись с подобным шантажом.

Преступники выдают себя в социальной сети за подростков и могут увидеть школьный баннер жертвы, если та подпишется на их аккаунт. По словам экспертов и специалистов по защите детей, аккаунты подростков в Instagram✴ часто становятся мишенями для хакеров. Злоумышленники используют такие методы, как социальная инженерия и захват учётных записей.

Представитель Meta✴ Лайза Креншоу (Liza Crenshaw) заявила, что «Проект Гриффиндор» — это «​​позитивная программа, которая помогает тысячам школ в США защищать учащихся в онлайн-пространстве, безопасно общаться с ними по поводу внеклассных мероприятий и оперативно сообщать о проблемах, связанных с безопасностью».

По словам Креншоу, за последний год Meta✴ рассмотрела более 90 % жалоб на травлю и домогательства, поступивших от участвующих в программе школ, в течение 48 часов. Она заверила, что компания не хочет, чтобы Instagram✴ отвлекал учеников во время занятий, а родители в рамках программы «Аккаунты для подростков» имеют возможность блокировать доступ своих детей к приложению в течение учебного дня.

В марте 2026 года в ходе громкого судебного процесса в Лос-Анджелесе присяжные пришли к выводу, что компании YouTube и Meta✴ (выступавшие соответчиками) разработали свои платформы так, чтобы они вызывали зависимость у молодых пользователей. В августе 2026 года Meta✴ согласилась на мировое соглашение на сумму до $17,1 млрд, чтобы урегулировать претензии, выдвинутые генеральными прокурорами ряда штатов. Кроме того, Meta✴ проиграла иск, инициированный генеральным прокурором штата Нью-Мексико, о введении потребителей в заблуждение относительно безопасности своих платформ.