Владельцы видеокарт GeForce сообщают об избыточной активности записи на SSD, вызванной драйверами Nvidia. Всего несколько дней назад компания AMD выпустила исправление драйвера, которое решало точно такую же проблему с её видеокартами Radeon.

Сообщается, что неполадка затрагивает службу «Nvidia Display Container», которая может непрерывно записывать данные на системный диск, даже когда компьютер находится в режиме бездействия. По словам некоторых пользователей, объём записываемых данных достигает 30 Гбайт в час. Согласно данным, собранным ресурсом TroubleGrid, а также обсуждениям на официальных форумах Nvidia, за это отвечает процесс NVDisplay.Container.exe. Служба постоянно записывает информацию в двоичный файл журнала под названием nvlog.nvlgstg, расположенный в директории Nvidia Corporation (в папке ProgramData). Вместо того чтобы дописывать новые данные, процесс, по всей видимости, перезаписывает файл целиком, что приводит к многократным операциям записи на диск.

Пользователи связывают возросшую активность перезаписи на SSD с драйвером GeForce версии 621.14, выпущенным 4 ноября. В ходе одного из тестов было зафиксировано, что около 515 Мбайт данных было записано процессом за пять минут простоя системы, тогда как при использовании драйвера 621.01 этот показатель составлял менее 2 Мбайт. Другой пользователь сообщил о записи более 3 Гбайт данных за десять минут, а в ещё одном случае, касающемся драйвера 621.24, упоминается показатель около 30 Гбайт в час. Эти цифры отражают активность конкретного процесса и не обязательно соответствуют точно такому же объёму физической записи данных на SSD.

Проблема может проявляться даже на тех системах, где функции записи видео и наложения (overlay) от Nvidia отключены. Некоторые пользователи отметили снижение активности диска после отключения функций, связанных с ShadowPlay, однако у других проблема сохранилась. Подобные жалобы на фоновое ведение логов со стороны Nvidia появлялись и в прошлые годы, что говорит о том, что такое поведение программного обеспечения — явление не новое.

Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, могут проверить активность диска с помощью «Монитора ресурсов» в Windows, перейдя на вкладку «Диск» и найдя процесс NVDisplay.Container.exe. Некоторые пользователи смогли временно уменьшить объём записи, остановив службу «Nvidia Display Container LS», удалив проблемный файл журнала и перезапустив службу. Другие сообщают, что проблему решает откат к драйверу версии 621.01. При этом полное отключение данной службы может привести к нарушению работы панели управления Nvidia и приложения Nvidia App.

Компания AMD недавно решила проблему чрезмерной записи данных на системный диск, выпустив 12 ноября драйвер Adrenalin 26.11.1. Nvidia пока публично не отреагировала на поступающие сообщения, а в примечаниях к выпуску её новейшего драйвера 621.24 эта проблема не упоминается.