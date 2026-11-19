После серии увольнений за последние два года Intel снова сокращает штат сотрудников, пишет Business Insider. Увольнения являются последним признаком того, что усилия генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), направленные на оптимизацию структуры компании, продолжаются и в последние месяцы года.

На этой неделе некоторые сотрудники опубликовали в социальных сетях сообщения о том, что их затронули увольнения IT-специалистов Intel по всему миру. «В рамках нашей более широкой стратегии, направленной на то, чтобы стать более сфокусированной и эффективной компанией, мы постоянно проводим оценку персонала, чтобы убедиться, что наши ресурсы соответствуют приоритетным задачам», — говорится в заявлении представителя Intel.

Intel не раскрывает, сколько сотрудников пострадало, и не уточняет, каких именно подразделений коснулись сокращения. Данные меры стали частью масштабной реструктуризации американского производителя чипов: компания сокращает штат и сворачивает ряд проектов, пытаясь восстановить бизнес после многолетних производственных неудач и потери доли рынка в сегменте чипов для искусственного интеллекта.

За последние месяцы акции Intel значительно упали в цене — примерно на 60 % с конца июня. При этом с начала года они выросли почти на 50 %.

Лип-Бу Тан, возглавивший Intel в прошлом году, отметил, что его план реструктуризации призван снизить расходы, сократить количество уровней управления и перенаправить ресурсы с менее приоритетных направлений.

Согласно отчётности компании, на конец сентября в Intel работал 81 100 человек. Для сравнения, в конце 2025 года в компании работали 85 100 человек. Численность персонала заметно сократилась по сравнению с 2024 годом, когда Intel под руководством тогдашнего генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) объявила о планах уволить более 15 000 сотрудников, что на тот момент составляло около 15 % от общего числа работников.

В текущем году сокращения штата прошли и в других технологических компаниях, включая Amazon, Meta✴ и Salesforce. Некоторые из них прямо связывают это с развитием технологий искусственного интеллекта, которые продолжают менять принципы ведения бизнеса.