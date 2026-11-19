Новые экспортные ограничения, введённые Вашингтоном в отношении доступа китайских компания к зарубежным центрам обработки данных, затруднят разработку новой модели искусственного интеллекта, признали в компании Tencent. Чтобы смягчить последствия этих мер, Китай будет всё активнее переходить на полупроводники собственного производства.

«Это отбросит всех участников рынка в Китае назад. В краткосрочной перспективе нам, вероятно, потребуется больше времени для создания следующей версии [ИИ-модели]», — заявил накануне президент Tencent Мартин Лау (Martin Lau) во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам компании. В минувший понедельник, 16 ноября, минторг США ввёл правило, ограничивающее удалённый доступ китайских компаний к передовому оборудованию Nvidia, размещённому в зарубежных ЦОД. Тем самым американские власти закрыли лазейку, которой долгое время пользовались такие гиганты как Tencent и Alibaba. Новые требования США по лицензированию, кроме того, затруднили ввоз ИИ-ускорителей в Китай через страны Юго-Восточной Азии.

Эта директива ускорит развитие цепочек поставок внутри самого Китая, отметил господин Лау. В результате местные компании снизят сильную зависимость от оборудования Nvidia, которое стало золотым стандартом в отрасли ИИ. Крупнейшим разработчиком альтернативных решений в Китае является Huawei, хотя её продукция пока отстаёт от уровня мировых лидеров. «Всем китайским игрокам придётся полагаться на внутренние цепочки поставки и чипы отечественного производства. Все усилия по разработке теперь должны быть сосредоточены на ускорении развития собственных производств», — отметил Мартин Лау.