Google заключила соглашение с аэрокосмической компанией Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) о запуске в космос спутников с ускорителями искусственного интеллекта. В первом квартале 2029 года тяжелая ракета New Glenn должна доставить аппараты проекта Project Suncatcher на солнечно-синхронную орбиту.

Как пишет The Verge, это будет первый отдельный запуск тяжелой ракеты в рамках Project Suncatcher. Вычислительная мощность каждого спутника будет примерно соответствовать одной серверной стойке наземного центра обработки данных. Количество аппаратов и стоимость соглашения компании не раскрыли.

Project Suncatcher предусматривает создание орбитальной вычислительной инфраструктуры на базе тензорных ускорителей Google Tensor Processing Unit (TPU). Компания рассчитывает использовать спутники для выполнения задач искусственного интеллекта за пределами Земли. В дальнейшем такие аппараты могут стать основой космических центров обработки данных.

Первые испытания оборудования уже состоялись. В октябре 2026 года ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту экспериментальный спутник Google с четырьмя ускорителями TPU. Запуск проходил в рамках совместной миссии, в ходе которой ракета доставила в космос несколько полезных нагрузок.

В конце октября Google выполнила первый ИИ-запрос непосредственно на орбите. Работающая на спутнике модель Gemma 4 сгенерировала трехстрочное стихотворение и передала результат на Землю. Следующим этапом станет проверка взаимодействия двух связанных между собой спутников, запланированная на 2027 год. Инженерам также предстоит оценить устойчивость ускорителей к воздействию радиации и температурным нагрузкам.

Примечательно, что первоначально Google договаривалась со SpaceX о запуске орбитальных центров обработки данных. В мае стало известно, что компания рассматривает сотрудничество и с другими операторами космических запусков. Теперь первую отдельную тяжелую миссию Project Suncatcher доверили Blue Origin, тогда как экспериментальный спутник ранее доставила на орбиту SpaceX.