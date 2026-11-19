В четверг акции компании Anthropic сразу после начала торгов подскочили до $111,50 за штуку — значительно выше цены размещения в $83 — в результате чего рыночная капитализация компании достигла $2 трлн. В ходе рекордного IPO и частного размещения компания привлекла $107,3 млрд, благодаря чему более 400 её сотрудников стали обладателями состояния в более чем $100 млн.

Согласно данным, предоставленным Anthropic в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а также по оценкам аналитиков, после IPO средний размер состояния сотрудника компании может превысить $40 млн.

Даже если цена акций упадёт до заявленных $83 за штуку, то, исходя из количества акций, указанных в документации, направленной в SEC, совокупное состояние сотрудников Anthropic составит около 232 миллиардов долларов. Штат Anthropic насчитывает лишь 5300 человек. То есть на одного сотрудника приходится $44 млн.

Согласно документации, направленной в SEC, компания предоставила сотрудникам опционы на покупку 1,77 млрд акций по цене исполнения $2,91 за единицу. Кроме того, было распределено более 1 млрд акций в рамках программы акций с ограниченным доступом (restricted stock units).

В общее число сотрудников не включены семь основателей компании. Каждый из них владеет пакетом от 230 до 240 миллионов акций. При цене $83 за акцию стоимость доли каждого из них составляет около $20 млрд.

Как полагают эксперты, несмотря на то что для сотрудников предусмотрены сроки ограничения на продажу акций (lockup-периоды) и графики их получения (вестинг), полученные средства, скорее всего, довольно быстро начнут поступать в экономику. В первую очередь это затронет рынок недвижимости Сан-Франциско и сферу благотворительности. По оценкам компании Redfin, нынешние и бывшие сотрудники Anthropic после IPO будут обладать капиталом, достаточным, чтобы приобрести 9 % всей жилой недвижимости в Сан-Франциско.

Также это может привести к росту благотворительной активности — в частности, через фонды, управляемые по указанию доноров (donor-advised funds). Сотрудники, принятые в штат до 17 мая 2024 года, могут направить на благотворительность до 50 % своих акций, на которые уже возникло право собственности (vested shares). В рамках программы софинансирования благотворительных пожертвований компания добавит к их пожертвованию средства в соотношении 3 к 1. Для сотрудников, пришедших позже, предусмотрено соотношение 1 к 1 при пожертвовании до 25 % акций.

Кроме того, семь сооснователей компании обязались направить 80 % своего состояния на благотворительные цели.