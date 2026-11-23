Апокалиптические рассказы о происходящем на рынке памяти давно уже никого не удивляют, поэтому начинать очередной обзор с сетований на дефицит и кратно подскочившие цены смысла нет. Констатируем лишь, что предпосылок для быстрого улучшения ситуации не просматривается. Для этого должен либо заметно ослабнуть спрос со стороны ИИ-индустрии, либо существенно увеличиться объём выпуска DRAM. И хотя ни тот ни другой сценарий не кажется особенно вероятным в ближайшей перспективе, реалистичнее выглядит всё же второй вариант. По крайней мере, определённые основания надеяться на увеличение производства памяти в ближайшие несколько лет всё-таки есть.

Впрочем, тут тоже не всё очевидно. Samsung, SK hynix и Micron действительно вкладывают огромные средства в строительство новых заводов, но главным образом эти инвестиции направляются на удовлетворение потребностей ИИ-индустрии, то есть на наращивание выпуска HBM и серверной памяти. Интересы покупателей обычных ПК при этом оказываются далеко не на первом месте. К тому же строительство новых заводов занимает годы, поэтому существенного увеличения предложения DRAM за счёт новых мощностей большой тройки раньше 2028 года не ожидается. Иными словами, пользователям ПК остаётся либо окончательно смириться с новым уровнем цен на DDR5, либо надеяться на появление дополнительных поставщиков, которые сосредоточат свои усилия именно на потребительском рынке.

И такие надежды нельзя назвать беспочвенными. Один из поводов для них даёт китайская компания ChangXin Memory Technologies (CXMT), которая ещё недавно была малоизвестна за пределами домашнего рынка, но теперь превратилась в четвёртого по величине производителя DRAM в мире. По данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2026 года на неё приходилось уже 9 % глобальной выручки от продаж динамической памяти. При этом с конца 2024 года CXMT начала выпускать микросхемы DDR5, которые подходят в том числе и для потребительских модулей памяти. А поскольку, в отличие от большой тройки, у китайской компании пока нет масштабного производства HBM, основой её бизнеса остаётся традиционная DRAM, используемая в ПК, серверах, смартфонах и другой электронике. Поэтому дальнейшее расширение производства CXMT может стать одним из факторов, способных хотя бы частично смягчить дефицит потребительской памяти.

До недавних пор продукция CXMT была ориентирована преимущественно на китайский рынок, но по мере роста объёмов выпуска ситуация меняется. Микросхемы компании уже встречаются не только в китайских компьютерах и модулях местных марок вроде Asgard и Gloway, но и в продукции более известных за пределами Китая производителей, например Lexar и KingBank. Причём речь идёт не только о бюджетных решениях: на чипах CXMT выпускаются и достаточно скоростные комплекты DDR5-6000 с поддержкой профилей EXPO и XMP, рассчитанные на использование в производительных системах.

Тем не менее о практических возможностях комплектов DDR5 на чипах CXMT известно не так много, а имеющиеся сведения весьма противоречивы. Встречаются как сообщения об удачных экспериментах с разгоном китайской памяти, так и жалобы на её капризность и нестабильность. При этом производители материнских плат начали специально оптимизировать BIOS для работы с микросхемами CXMT, явно рассчитывая, что в обозримом будущем такая память перестанет быть экзотикой.

На фоне дороговизны памяти на популярных чипах SK hynix и более скромных возможностей оптимизации распространённых комплектов на чипах Samsung и Micron возникает закономерный вопрос: а не стоит ли присмотреться к модулям на основе продукции CXMT? Тем более что искать их исключительно в китайских магазинах уже необязательно. В России давно доступна продукция KingBank, с которой мы, кстати, уже знакомы: некоторое время назад в нашей лаборатории побывала DDR5-8000 этой марки на микросхемах SK hynix. А теперь среди представленных в продаже модулей KingBank нашлась и интересующая нас память на китайских чипах. Так что у нас появилась возможность выяснить на практике, чего стоит DDR5 производства CXMT, — на примере комплекта SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 объёмом 32 Гбайт.

⇡#Комплект KingBank SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 32GB: подробности

Внешне модули из комплекта KingBank SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 32GB выглядят вполне традиционно для современной игровой памяти. Они оснащены алюминиевыми радиаторами толщиной 2 мм, окрашенными в графитовый цвет и имеющими фактуру шлифованного металла. Дополняют оформление диагональные белые полосы и красный фирменный символ KingBank, а верхнюю часть модулей занимает полупрозрачный рассеиватель RGB-подсветки. При этом дизайн получился довольно сдержанным: KingBank обошлась без вычурных декоративных элементов и чрезмерно сложных форм. Высота модулей составляет около 40 мм, так что проблем с размещением в большинстве современных систем возникнуть не должно, хотя при использовании крупных воздушных кулеров совместимость всё же лучше проверить заранее.

Отдельно поговорить о внешности и качестве исполнения здесь стоит потому, что KingBank — китайская компания из Шэньчжэня, имя которой за пределами домашнего рынка пока не слишком широко известно. К тому же его легко спутать с названиями других азиатских марок (KingMax, KingSpec), предлагающих недорогие комплектующие далеко не всегда предсказуемого качества. Однако KingBank — компания совсем другого калибра. Она занимается выпуском модулей памяти и накопителей уже более десяти лет, располагает современной производственной базой и предлагает весьма обширный ассортимент, в котором немало продуктов для энтузиастов. При этом компания упорно стремится закрепиться и за пределами китайского рынка, постепенно превращаясь в производителя памяти с международной известностью.

И по крайней мере с точки зрения внешнего исполнения продукция KingBank вполне соответствует таким амбициям. Модули SoarBlade KRRB выглядят более чем презентабельно и никаким «китаем» не отдают. Радиаторы аккуратно обработаны, их половинки хорошо подогнаны друг к другу, декоративные элементы нанесены ровно, а вся конструкция производит впечатление добротного и основательного продукта. Никаких очевидных признаков экономии здесь не наблюдается. Напротив, по качеству сборки KingBank SoarBlade KRRB вполне сопоставима с памятью известных международных марок.

Впрочем, наше внимание комплект KingBank SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 32GB привлёк вовсе не внешностью, а китайской элементной базой. Причём найти нужный вариант среди аналогичной памяти на привычных чипах SK hynix оказалось не так-то просто. Дело в том, что семейство SoarBlade KRRB включает множество комплектов, рассчитанных на режимы от DDR5-6000 до DDR5-7200 и предлагающих различные сочетания частот и таймингов. В большинстве случаев в них используются микросхемы SK hynix, но есть и версия DDR5-6000 CL36 с артикулом K5.01.FL05ED9401, для которой производитель чипов в официальных спецификациях не указан. Именно в таких комплектах мы и обнаружили интересующие нас микросхемы CXMT.

Таким образом, комплект, о котором идёт речь в этом обзоре, обладает следующим набором характеристик:

два одноранговых модуля DDR5 DIMM объёмом по 16 Гбайт;

паспортный режим DDR5-6000 с таймингами 36-38-38-86;

напряжение питания 1,35 В;

поддержка профилей AMD EXPO 1.0 и Intel XMP 3.0;

алюминиевые радиаторы с RGB-подсветкой;

ограниченная пожизненная гарантия производителя.

С точки зрения спецификаций память KingBank на чипах CXMT больше напоминает комплекты на микросхемах Samsung, которые тоже обычно предлагают при DDR5-6000 задержку CL36 и напряжение 1,35 В. В то же время у распространённых комплектов на чипах Micron основные тайминги чаще расслаблены сильнее: например, рассмотренная нами недавно память Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB имела формулу 36-46-46-110. Однако до характеристик хороших вариантов на SK hynix память с китайской начинкой всё-таки не дотягивает, хотя окончательные выводы о её возможностях по одним только паспортным параметрам делать пока преждевременно.

Что же касается внутреннего устройства модулей KingBank, то оно ничуть не уступает их внешнему исполнению. После снятия радиаторов обнаруживается аккуратно изготовленная десятислойная печатная плата с односторонним расположением микросхем памяти. Радиаторы крепятся к чипам с помощью клейких термопрокладок, обеспечивающих тепловой контакт по всей площади их корпусов. Отдельного кусочка термоинтерфейса удостоилась и схема питания, охлаждением которой производители недорогой памяти нередко пренебрегают. Таким образом, даже в мелочах конструкция KingBank SoarBlade KRRB не производит впечатления продукта, при создании которого пытались экономить.

Каждый модуль несёт на себе восемь 16-Гбит микросхем DDR5 с организацией x8, которые вместе образуют один ранг суммарной ёмкостью 16 Гбайт. Соответственно, здесь используется обычная для современной DDR5 организация с двумя независимыми 32-битными субканалами. Никаких особенностей, которые отличали бы китайскую память от продукции других производителей на уровне архитектуры модулей, нет.

В центральной части печатной платы установлена микросхема питания Richtek RTQ5132GQWF-210, которая отвечает за формирование необходимых для работы DDR5 напряжений. Она представляет собой вполне обычное для современных модулей решение со встроенными преобразователями, средствами контроля и защитными функциями. Для хранения параметров памяти используется SPD Hub Montage Technology M88SPD5118A0-T. В эту микросхему также встроен температурный датчик с разрешением 0,25 °C, позволяющий следить за нагревом модуля программными средствами.

А вот сами микросхемы DRAM заслуживают более пристального внимания. Прежде всего стоит отметить, что на их корпусах нанесена маркировка KingBank, а не CXMT, поэтому определить происхождение кристаллов простым внешним осмотром невозможно. Однако необходимые сведения содержатся в SPD. Диагностические утилиты определяют производителя DRAM как CXSH — этот идентификатор присвоил ChangXin Memory Technologies комитет JEDEC. А сами 16-Гбит микросхемы классифицируются как A-die ревизии 4.1. Разумеется, с хорошо известными энтузиастам SK hynix A-die они ничего общего не имеют — это собственная разновидность китайских кристаллов.

Интересны они не только своим происхождением, но и технологическими особенностями. Дело в том, что CXMT пока существенно отстаёт от лидеров рынка DRAM по освоенным производственным нормам. Для выпуска DDR5 она использует технологию четвёртого поколения G4 с разрешением порядка 16 нм. Для сравнения: Samsung, SK hynix и Micron уже перешли на техпроцессы класса 10–12 нм, что означает отставание CXMT примерно на два-три технологических шага. К тому же китайский производитель обходится без EUV-литографии, которая активно применяется конкурентами при изготовлении современных микросхем памяти.

На практике технологическое отставание может сказываться на себестоимости, энергопотреблении и частотном потенциале памяти, хотя прямой зависимости между производственными нормами и возможностями разгона, разумеется, не существует. Тем не менее рассчитывать на то, что китайские микросхемы смогут на равных конкурировать с лучшими образцами DDR5 производства SK hynix, было бы довольно оптимистично. Но и списывать их со счетов заранее не стоит. В конце концов, для наиболее популярных систем на процессорах Ryzen оптимальным является режим DDR5-6000, и для работы в нём возможности передовых техпроцессов совершенно необязательны.

Возвращаясь к характеристикам комплекта KingBank, несколько слов стоит сказать и об остальном содержимом SPD. Помимо стандартного режима DDR5-4800 с таймингами 40-40-40-77 и напряжением 1,10 В, модули содержат два разгонных профиля — AMD EXPO и Intel XMP. Они полностью идентичны и предусматривают работу на частоте DDR5-6000 с основными таймингами 36-38-38-86 при напряжении 1,35 В — в полном соответствии с формальной спецификацией.

Некоторые вторичные тайминги в этих профилях тоже задаются. В частности, tRFC установлен в 885 тактов, что соответствует времени регенерации ячеек 295 нс. Это стандартный для 16-Гбит микросхем DDR5 временной интервал, который часто используется в заводских профилях памяти на самых разных чипах. Поэтому судить по нему о реальных возможностях чипов CXMT не следует: вполне вероятно, что при ручной оптимизации задержку регенерации удастся заметно сократить.

В итоге никаких необычных схемотехнических решений или сверхъестественных настроек таймингов у комплекта KingBank нет. А значит, для работы в штатных режимах он не должен требовать какого-либо особого подхода. При настройках по умолчанию память запускается как DDR5-4800, а для перехода к паспортной частоте достаточно активировать соответствующий профиль EXPO или XMP в BIOS материнской платы. Правда, совместимость с конкретной платформой и прошивкой всё же стоит учитывать. Производители материнских плат в последнее время выпустили обновления BIOS, специально улучшающие работу с чипами CXMT. Но главным образом эти изменения касаются алгоритмов тренировки памяти и повышения стабильности при разгоне, особенно при попытках выйти на высокие частоты.

Наконец, несколько слов нужно сказать и о RGB-подсветке, которая у KingBank SoarBlade KRRB реализована практически образцово. Она без проблем управляется распространёнными утилитами, причём KingBank явно не стала экономить на светодиодах: на каждом модуле их установлено шестнадцать, по восемь с каждой стороны. Благодаря этому подсветка получилась яркой и равномерной, без заметных провалов и отдельных светящихся точек, а цветовые переходы выглядят плавно и естественно.

В конечном счёте с точки зрения внешнего исполнения, конструкции и оснащения KingBank SoarBlade KRRB оставляет вполне благоприятное впечатление. Никаких оснований ожидать от этой памяти проблем только из-за китайского происхождения её компонентов как будто бы нет. Но качество сборки ничего не говорит о возможностях разгона и оптимизации. Именно их и оценим далее.

⇡#Описание тестовой системы

Главный вопрос заключается в том, насколько память на китайских чипах CXMT способна конкурировать с привычными решениями на чипах Samsung, SK hynix и Micron. Причём речь не только о работе в паспортном режиме, но и о возможностях разгона и ручной оптимизации таймингов. Ведь если китайская DDR5 претендует на место в компьютерах энтузиастов, ей недостаточно обеспечивать стабильность лишь в заявленном режиме. Поэтому далее мы сравним возможности комплекта KingBank SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 32GB с тем, как в аналогичных условиях ведёт себя память с более привычной элементной базой.

В составе тестовой системы было использовано следующее оборудование:

Процессор: AMD Ryzen 7 9850X3D (Granite Ridge, 8 ядер, 4,7-5,6 ГГц, 96 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнская плата: MSI MPG X870E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X870E).

Память: Adata XPG Lancer Blade RGB DDR5 32GB 6000MHz AX5U6000C3016G-DTLABBK (SK hynix, 2 × 16 Гбайт DDR5-6000 SDRAM); G.Skill Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL36 32GB F5-6000A3636F16GX2-TZ5NXRK (Samsung, 2 × 16 Гбайт DDR5-6000 SDRAM); KingBank SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 32GB K5.01.FL05ED9401 (CXMT, 2 × 16 Гбайт DDR5-6000 SDRAM); Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB VIR532G60C36K (Micron, 2 × 16 Гбайт DDR5-6000 SDRAM).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (25H2) Build 26200.8246, включающей все актуальные обновления на момент тестирования. Для исключения влияния защитных механизмов Windows мы отключали в настройках «Целостность памяти» и активировали «Планирование GPU с аппаратным ускорением». В системе использовался графический драйвер GeForce 596.36 Driver.

Для измерения производительности было выбрано несколько бенчмарков, приложений и игр, которые наиболее чувствительны к скорости работы подсистемы памяти. Ниже — их список.

Синтетические бенчмарки:

Aida64 Engineer 8.40.8500 – тест подсистемы памяти Cache and Memory Benchmark.

Geekbench 6.7.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 26.01 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2026 27.3.1.4 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.6, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Adaptive Wide Angle, Camera Raw, Lens Correction, Content-Aware Fill, Reduce Noise, Smart Sharpen, Iris Blur, Field Blur.

Adobe Premiere Pro 2026 26.0.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 2.0.1, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Cinebench 2026 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

Llama 3.1 8B — тестирование скорости инференса модели Meta✴-Llama-3.1-8B-Instruct (8,03 млрд параметров) на CPU с помощью бэкенда llama.cpp. Измеряется производительность генерации токенов.

Игры:

Anno 1800. Настройки графики: DirectX12, Graphics Quality = Ultra High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulkan, Overall Preset = Ultra.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra, Horizontal FOV = 100.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

The Outer Worlds 2. Настройки графики: Graphics Quality = Very High, Hardware Raytracing = On, Hardware Ray Traced Shadows = On, Field of View = 121.

В игровых тестах в качестве результатов оценивалось среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первый перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных просадок производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Особенности работы комплекта KingBank SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 32GB

При активации штатного профиля EXPO комплект KingBank SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 32GB без проблем запускается в режиме DDR5-6000 с таймингами 36-38-38-86. Вторичные тайминги, которые при этом устанавливает плата, совершенно не удивляют. Продолжительность регенерации tRFC составляет 884 такта, или 295 нс, а интервал между такими операциями tREFI оказывается равен 11 677. Не отличаются агрессивностью и остальные задержки. Но в этом нет ничего необычного: подобные расслабленные настройки активируются и для комплектов с чипами, выпущенными большой тройкой, поскольку большинство производителей модулей памяти предпочитает закладывать в заводские профили большой запас прочности.

Показатели производительности подсистемы памяти при таких настройках можно увидеть на скриншоте Aida64 Cache & Memory Benchmark.

Эти результаты для комплекта DDR5-6000 CL36 вполне ожидаемы, хотя и не слишком впечатляют. Например, ранее протестированная нами память G.Skill Trident Z5 Neo RGB на чипах Samsung B-die с паспортными таймингами 36-36-36-96 обеспечивала несколько более привлекательную латентность. Но, с другой стороны, KingBank с китайскими микросхемами выглядит интереснее рассмотренного недавно комплекта Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB на чипах Micron, заводская схема 36-46-46-110 которого приводила к ещё более высоким задержкам в номинальном режиме.

Впрочем, оценивать возможности памяти по одним только результатам работы с заводским профилем было бы неправильно. Поэтому следующим этапом исследования стала ручная оптимизация таймингов, которая позволяет оценить качество самих чипов без оглядки на ограничения, заложенные в заводской профиль.

И оказалось, что китайская DDR5 вполне поддаётся оптимизации. Не поднимая напряжение выше штатных 1,35 В, нам удалось перейти от схемы таймингов 36-38-38-86 к куда более агрессивным 32-35-35-47. Это уже довольно неплохой результат, хотя оверклокерские модули на чипах Samsung и SK hynix, как правило, допускают ещё более жёсткие тайминги. Зато чипы CXMT приятно удивили возможностью сократить время регенерации tRFC с номинальных 884 до 656 тактов, что соответствует времени обновления ячеек около 219 нс. Подобные значения tRFC для модулей на чипах Samsung и Micron обычно недоступны, хотя до 120–140 нс, которые можно получать с чипами SK hynix, им довольно далеко. Этот результат важен качественно — не самый современный китайский техпроцесс вовсе не мешает добиваться вполне конкурентоспособного времени регенерации ячеек.

Вместе с тем чипы CXMT позволили заметно ужать и другие вторичные и третичные тайминги. Они тянут максимально возможную для Ryzen величину интервала обновления в 65 535 тактов, а также позволяют сократить tWR до 48 тактов, tRTP — до 12, tRRDS — до 4, а tFAW — до 16 тактов. Иными словами, в заводском профиле рассматриваемых модулей KingBank есть солидный запас, задействовать который возможно даже без повышения напряжения питания.

Естественно, результаты такой оптимизации не заставили себя ждать. Пропускная способность в Aida64 при чтении выросла на 7,5 %, при записи — на 10,3 %, а при копировании — на 9,8 %. Но наиболее заметным улучшением стало сокращение практической задержки доступа с 80,1 до 70,6 нс, то есть почти на 12 %.

Ещё одним приятным сюрпризом стало то, что китайские микросхемы оказались восприимчивы к повышению напряжения, хотя в первых публикациях об их разгонном потенциале утверждалось обратное. При 1,4 В стабильности удалось добиться при ещё более низком значении CAS Latency — 30 тактов. Заодно в процессе экспериментов удалось ещё немного подсократить и другие задержки, например до 32 тактов довести tRP, а tWRWRSCL — уменьшить до 2. Однако рост напряжения, к сожалению, не открыл дополнительного пространства для снижения tRFC — этот тайминг пришлось оставить в значении 656.

В результате практический выигрыш от перехода с 1,35 на 1,4 В получился не слишком большим. Скорости чтения и записи в Aida64 практически не изменились, копирование ускорилось примерно на 3 %, а латентность сократилась лишь с 70,6 до 69,7 нс. Таким образом, основную часть возможного ускорения подсистемы памяти обеспечивает оптимизация таймингов при штатном напряжении, а дальнейшее повышение VDD/VDDQ имеет смысл прежде всего для энтузиастов, которые хотят добиться максимально агрессивных настроек.

Впрочем, обнаружились у KingBank SoarBlade KRRB и особенности, которые несколько ограничивают возможности настройки. Например, модули ни при каких условиях не захотели работать с отключённым Gear Down Mode — в таком случае система даже не проходит POST. С такой же проблемой мы сталкивались при исследовании модулей памяти на микросхемах Samsung, в то время как память на чипах SK hynix и Micron обычно позволяет отключить этот режим без особых затруднений. По всей видимости, причина кроется в особенностях взаимодействия конкретных микросхем с командно-адресным интерфейсом контроллера Ryzen и в алгоритмах тренировки памяти. При этом однозначно утверждать, что виноваты именно чипы CXMT, было бы несправедливо — определённую роль здесь может играть и BIOS материнской платы.

Ещё более неожиданная проблема всплыла при попытке запустить комплект KingBank SoarBlade KRRB на более высокой частоте. Используемый в тестовой системе экземпляр Ryzen 7 9850X3D способен работать с DDR5-6400 при сохранении синхронного режима UCLK=MCLK, что было неоднократно подтверждено при испытаниях других комплектов. Однако добиться аналогичного результата с KingBank SoarBlade KRRB нам не удалось. Ни повышение напряжения модулей и процессорного SoC, ни ослабление таймингов, ни ручная настройка сопротивлений сигнальных линий не позволили стабилизировать рассматриваемую память в режиме DDR5-6400 при частоте контроллера 3200 МГц. Зато при половинной частоте контроллера UCLK=MCLK/2 память работала как DDR5-6400 совершенно стабильно.

Вероятно, эти сложности тоже связаны с тренировкой памяти или согласованием электрических параметров модулей и контроллера процессора. И это довольно обидно: там, где память на чипах Samsung, Micron и SK hynix позволяет увеличить производительность переходом к DDR5-6400 с сохранением синхронного режима контроллера, комплект на китайских чипах придётся оставлять в режиме DDR5-6000.

При этом собственный частотный потенциал микросхем CXMT оказался заметно выше. В режиме UCLK=MCLK/2 комплект KingBank удалось стабилизировать в режимах DDR5-7000 и DDR5-7200, хотя дальнейшее повышение частоты уже приводило к потере работоспособности. Но для систем на процессорах Ryzen такие режимы лишены практического смысла из-за дополнительных задержек, вызванных асинхронностью, поэтому подробно останавливаться на них не будем.

Наконец, несколько слов необходимо сказать и о температуре. Несмотря на массивные радиаторы, модули KingBank SoarBlade KRRB оказались довольно горячими. При использовании штатного профиля EXPO с напряжением 1,35 В после 15 минут нагрузки OCCT встроенные температурные датчики модулей комплекта показывали 65,5 и 60 °C. Это более высокие значения, чем обычно фиксируются в модулях на привычных чипах, что, впрочем, можно объяснить техпроцессом, используемым CXMT. Довольно высоким кажется и энергопотребление — его пиковые значения в тесте превышали 5 Вт на планку. Для одноранговой DDR5-6000 это довольно заметная величина.

Впрочем, сам по себе нагрев проблемой не является. Комплект KingBank SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 32GB вполне стабильно работает без какого-либо дополнительного обдува. И более того, не требуется обдув и при ручном ужесточении таймингов, хотя стабильность при максимальном значении tREFI обычно тесно связана с температурой чипов. Это значит, что чипы CXMT достаточно неприхотливы и неплохо переносят тепловые режимы, которые обычно оказываются проблемными для других чипов.

В итоге китайская память продемонстрировала довольно своеобразное сочетание возможностей. По степени податливости основных таймингов она заметно превосходит протестированные нами решения на чипах Micron и приближается к модулям на базе чипов Samsung. А по минимально достижимому времени регенерации даже опережает обе эти альтернативы. Кроме того, чипы CXMT хорошо реагируют на повышение напряжения, позволяя дополнительно сокращать задержки. С другой стороны, невозможность отключить Gear Down Mode, сравнительно высокий нагрев и проблемы с переходом к DDR5-6400 в синхронном режиме показывают, что до универсальности памяти на микросхемах SK hynix китайской продукции пока далеко. И всё же по совокупности разгонных возможностей модули на чипах CXMT оказались гораздо интереснее, чем можно было ожидать, исходя из их происхождения и технологического бэкграунда.

⇡#Производительность

Остаётся выяснить, какую реальную производительность Ryzen-системы может обеспечить комплект KingBank SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 32GB по сравнению с альтернативами на привычной элементной базе. Для этого мы сопоставили его с тремя комплектами DDR5-6000, построенными на микросхемах SK hynix A-die (Adata), Samsung B-die (G.Skill) и Micron Rev. H (Patriot). Во всех случаях использовалась одна и та же тестовая платформа на базе Ryzen 7 9850X3D, а память работала в режиме DDR5-6000 как со штатными профилями EXPO, так и с вручную оптимизированными таймингами. При этом для чистоты сравнения напряжения VDD и VDDQ во всех тестах составляли 1,35 В, а частота Infinity Fabric была повышена до 2133 МГц.

Подробная информация о таймингах, использованных для каждого из комплектов, приведена в таблице.

Adata XPG Lancer Blade RGB G.Skill Trident Z5 NeoX RGB KingBank SoarBlade KRRB Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB Чипы SK hynix A-die Samsung B-die CXMT Micron Rev. H Режим работы EXPO 28-36-36-30 EXPO 30-33-33-45 EXPO 32-35-35-47 EXPO 36-40-40-60 tCL-tRCD-tRP 30-38-38 28-36-36 36-36-36 30-33-33 36-38-38 32-35-35 36-46-46 36-40-40 tRFC 884 390 884 800 884 656 884 780 tREFI 11677 65535 11677 65535 11677 65535 11677 65535 GDM Enabled Disabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Disabled tRAS-tRC-tRTP 96-134-23 30-68-12 96-132-23 45-96-12 86-124-23 47-76-12 110-145-23 60-116-12 tWTRS-tWTRL-tWR 8-30-90 6-16-48 8-30-90 6-18-48 8-30-90 6-16-48 8-30-90 8-20-48 tRRDS-tRRDL-tFAW 8-15-32 4-8-20 8-15-32 4-8-32 8-15-32 4-8-16 8-15-32 6-10-32 tRDWR-tWRRD 22-8 16-2 21-8 16-2 20-8 16-2 17-8 16-2 tRDRDSCL-tWRWRSCL 8-23 4-4 8-23 4-4 5-17 4-4 8-23 8-20

Уже по этой таблице видно, что после ручной настройки память на чипах CXMT по совокупности таймингов оказывается ближе к решению на чипах Samsung, чем на Micron. Причём китайские микросхемы уступают корейским по некоторым основным задержкам, но зато позволяют сильнее сократить время регенерации ячеек. В свою очередь, «эталонная» память на чипах SK hynix сохраняет преимущество как по основным таймингам, так и по tRFC, который у неё поддаётся снижению до 390 тактов. Но насколько все эти различия влияют на практическую производительность — вопрос отдельный.

Для начала посмотрим на результаты синтетического Aida64 Cache & Memory Benchmark.

При использовании штатных профилей EXPO комплект KingBank на чипах CXMT оказывается в середине группы. По пропускной способности он почти не отличается от памяти на Samsung и SK hynix, но по латентности уступает обоим этим конкурентам. В то же время по сравнению с комплектом Patriot на микросхемах Micron китайская память обеспечивает меньшие задержки.

Но гораздо интереснее результаты становятся после ручной настройки. Пропускная способность всех четырёх комплектов возрастает, а разница между ними сокращается до минимума. В этом случае комплекту KingBank с чипами CXMT удаётся практически сравняться с памятью на микросхемах Samsung и занять промежуточное положение между решениями на элементной базе SK hynix и Micron.

Таким образом, синтетические измерения показывают, что китайская память вполне способна обеспечить практически такую же эффективность подсистемы памяти, как и комплекты на более привычных микросхемах. Да, до результатов тщательно настроенной памяти на чипах SK hynix A-die она не дотягивает, но по пропускной способности отставание минимально, а по латентности память CXMT практически не уступает решениям на Samsung. Иными словами, по крайней мере для систем на Ryzen китайская DDR5 компромиссным решением не выглядит.

И результаты тестов в реальных приложениях это вполне подтверждают.

При использовании заводских профилей EXPO комплект KingBank ожидаемо уступает памяти на SK hynix и чуть меньше на Samsung, однако разница в большинстве приложений невелика. А после ручной настройки она сокращается ещё сильнее. Особенно показательно, что после оптимизации комплект KingBank почти не уступает памяти с компонентной базой Samsung даже там, где различия в производительности подсистемы памяти проявляются наиболее сильно. При этом чипы SK hynix A-die по-прежнему обеспечивают лучшие результаты, но преимущество памяти на них в большинстве приложений измеряется долями или единицами процентов. Память же на чипах Micron, напротив, обычно оказывается позади модулей с чипами CXMT, хотя и здесь говорить о сколько-нибудь серьёзном разрыве не приходится.

При этом оптимизация таймингов сама по себе приносит вполне ощутимый выигрыш, в чём мы убеждаемся практически при каждом тестировании комплектов DDR5. На этот раз производительность системы с памятью KingBank SoarBlade KRRB после настройки увеличивается на 6,3 % при сжатии данных в 7-zip и на 9,4 % при генерации токенов локальной языковой моделью Llama 3.1 8B. В Photoshop и Premiere Pro прирост составляет около 3 %, а в многопоточных тестах Geekbench и Cinebench прибавка достигает 5 и 3 % соответственно. Иными словами, почти всегда настройка памяти оказывается важнее, чем «правильный» выбор конкретного производителя микросхем.

Похожую картину демонстрируют и игровые тесты.

При использовании заводского профиля EXPO комплект KingBank уступает памяти на Samsung и SK hynix в среднем примерно на 1–1,5 %, но при этом оказывается быстрее памяти на чипах Micron. Таким образом, по игровому быстродействию китайская память уже в штатном режиме занимает вполне достойное положение.

Но ручная оптимизация несколько меняет расстановку сил. В среднем по пяти играм производительность системы с памятью KingBank увеличивается на 7,3 %, причём в Anno 1800 и The Outer Worlds 2 прирост превышает 10 %. Заметное ускорение наблюдается и в Marvel's Spider-Man 2, тогда как в Baldur's Gate 3 и Kingdom Come: Deliverance II эффект несколько скромнее. При этом улучшаются не только средние показатели FPS, но и значения первого перцентиля, характеризующие плавность игрового процесса.

В результате после настройки китайская память обходит все рассматриваемые комплекты, работающие со штатными профилями EXPO, включая и эталонный комплект на микросхемах SK hynix A-die. А при сравнении оптимизированных конфигураций китайская DDR5-6000 практически сравнивается с памятью на чипах Samsung: в среднем по пяти играм разница между ними не превышает и половины процента. В некоторых случаях небольшое преимущество оказывается на стороне KingBank, в других — комплекта G.Skill, но принципиального значения эти перестановки не имеют.

Безусловно, комплект с чипами SK hynix сохраняет лидерство и после настройки всех участников сравнения, однако его преимущество перед CXMT составляет всего около 1,4 % по среднему FPS. В то же время китайская память опережает Micron примерно на 1,7 %. Получается, что по практической игровой производительности решение CXMT уже занимает место между SK hynix и Micron, практически не отличаясь от Samsung.

Но никто и не обещал, что решение китайского производителя сразу займёт место на вершине оверклокерской памяти. Важнее другое: CXMT — это вовсе не компромиссная память, недостатки которой придётся оправдывать низкой ценой. После ручной настройки комплект KingBank SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 32GB обеспечивает практически такую же производительность, как породистая DDR5 на чипах Samsung.

⇡#Выводы

Появление на рынке памяти четвёртого крупного производителя постепенно перестаёт представлять исключительно теоретический интерес. Микросхемы китайской CXMT уже проникли в серийные модули DDR5, которые можно купить в обычных магазинах, в том числе и в России. Правда, пока преимущественно под марками китайских производителей, но их более широкое распространение, судя по всему, лишь вопрос времени. К тому же это не отменяет того факта, что у покупателей теперь есть ещё одна альтернатива помимо решений на привычных чипах SK hynix, Samsung и Micron.

Как показало знакомство с комплектом KingBank SoarBlade KRRB DDR5-6000 CL36 32GB, относиться к китайской памяти с предубеждением определённо не стоит. KingBank — уже вполне состоявшийся производитель, а её модули на чипах CXMT по конструкции, исполнению и оснащению ничем не уступают продукции более известных марок. Да и сами китайские микросхемы зарекомендовали себя с неплохой стороны. По своим возможностям они оказались довольно близки к чипам Samsung B-die, причём не только по паспортным характеристикам, но и по разгонному потенциалу и практической производительности.

Безусловно, у DDR5 из Поднебесной есть собственный характер. С одной стороны, она отзывается на повышение напряжения питания и охотно поддаётся оптимизации таймингов, что позволяет снизить CAS Latency со штатных 36 до 30–32 тактов. Неплохо выглядит и минимальное время регенерации ячеек около 220 нс, что даже лучше задержки, которую можно получить у DDR5, выпущенной Samsung и Micron. С другой стороны, китайская память оказалась более горячей, отказалась работать с отключённым Gear Down Mode и не позволила стабилизировать режим DDR5-6400 при синхронной работе контроллера Ryzen. Впрочем, каких-либо серьёзных неприятностей всё это не доставило: в режиме DDR5-6000 китайская память работает превосходно, не требуя дополнительного охлаждения и допуская достаточно агрессивные тайминги.

Поэтому в целом рассмотренный комплект KingBank SoarBlade KRRB оставил положительное впечатление. Да, по гибкости настройки и частотному потенциалу до лучших модулей на чипах SK hynix ему ещё далеко. Однако это не мешает памяти на базе микросхем CXMT обеспечивать вполне конкурентоспособную производительность, почти не уступая модулям с начинкой Samsung и опережая комплекты на микросхемах Micron. Иными словами, при выборе памяти для системы на Ryzen чипы CXMT уже можно рассматривать как вполне достойную альтернативу продукции большой тройки. Тем более что решения на базе продукции SK hynix, которые традиционно привлекают энтузиастов, сегодня обходятся особенно дорого.

Впрочем, здесь мы подходим к главному разочарованию. С появлением китайской DDR5 многие связывали надежду на более доступную память, которая позволила бы частично смягчить последствия охватившего рынок дефицита. Но пока ничего подобного не наблюдается. CXMT использует менее совершенный техпроцесс, из-за которого производство микросхем обходится ей дороже, чем основным конкурентам, а растущий спрос и ограниченность предложения влияют на цены китайской памяти ничуть не меньше, чем на всю остальную DRAM. В результате ощутимой экономии покупатель не получает. Например, рассмотренный в этом обзоре комплект KingBank на чипах CXMT обошёлся нам в 48 тыс. рублей, тогда как аналогичная память этой же марки на микросхемах SK hynix у того же продавца стоила 52,5 тыс. рублей. Разница есть, но назвать её принципиальной трудно, особенно с учётом более широких возможностей разгона последней.

Тем не менее судить о перспективах памяти CXMT только по нынешним ценам и характеристикам было бы преждевременно. Китайская компания активно наращивает производство и уже приступила к освоению следующего технологического процесса G5, который должен позволить ей сократить отставание от «большой тройки». И если первые массовые комплекты DDR5 на чипах CXMT уже оказались вполне достойными соперниками для памяти с традиционной элементной базой, то будущие версии китайской памяти могут преподнести ещё более интересные сюрпризы. По крайней мере, начало получилось многообещающим.