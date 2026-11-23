Беспроводные наушники TTEC AirBeat Pro ANC LCD

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TWS-наушники TTEC AirBeat Pro ANC LCD оснащены технологией активного шумоподавления ANC и четырьмя микрофонами для четкой передачи голоса при звонках. Каждый наушник весит всего 3,3 г, поддерживает сенсорное управление и защищён от брызг воды по стандарту IPX4. Слушайте музыку и общайтесь до 6 часов без подзарядки и до 30 часов с подзарядкой от кейса. Цифровой дисплей на нем показывает оставшийся заряд, а благодаря функции Charge&Go всего 15 минут зарядки обеспечивают до часа работы устройства.

Цена TTEC AirBeat Pro — 1650 рублей