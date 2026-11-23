3DNews совместно с партнёрами-производителями электроники подготовил небольшую подборку устройств, которая может быть полезной для тех, кто хотел бы с выгодой сделать покупку в «Чёрную пятницу», когда товары предлагаются со значительными скидками.
TWS-наушники TTEC AirBeat Pro ANC LCD оснащены технологией активного шумоподавления ANC и четырьмя микрофонами для четкой передачи голоса при звонках. Каждый наушник весит всего 3,3 г, поддерживает сенсорное управление и защищён от брызг воды по стандарту IPX4. Слушайте музыку и общайтесь до 6 часов без подзарядки и до 30 часов с подзарядкой от кейса. Цифровой дисплей на нем показывает оставшийся заряд, а благодаря функции Charge&Go всего 15 минут зарядки обеспечивают до часа работы устройства.
UGREEN Nexode Pro X774 — компактный GaN-адаптер мощностью до 160 Вт, способный заменить сразу несколько зарядных устройств. Пять портов (4 USB-C и USB-A) позволяют одновременно заряжать два ноутбука или до пяти гаджетов. USB-C1 и USB-C2 по отдельности поддерживают до 140 Вт, а при совместной работе мощность автоматически распределяется между устройствами. Умный дисплей в реальном времени показывает мощность и параметры зарядки. Практичное решение для дома, офиса и поездок.
Линейно-интерактивный ИБП Raptor Plus LCD RPT1200EULCD
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Линейно-интерактивный ИБП POWERCOM Raptor Plus LCD RPT1200EULCD мощностью 1200 ВА (720 Вт) оснащён четырьмя евророзетками и информационным LCD-дисплеем для контроля состояния устройства. Встроенный стабилизатор напряжения защищает подключённую технику от колебаний в электросети, а система защиты предотвращает последствия короткого замыкания и перегрузки. Для связи с компьютером предусмотрен USB-интерфейс, а дополнительные порты USB-A и USB-C позволяют заряжать мобильные устройства. Также имеется защита сетевого оборудования через RJ-45. Время переключения на аккумулятор составляет 2 мс.
Электронная книга DIGMA PRO Moon 6 оснащена 6-дюймовым сенсорным экраном E-Ink Carta с разрешением 1024 × 758 пикселей и регулируемой подсветкой. Устройство работает под управлением Android 8.1, поэтому позволяет не только читать книги, но и устанавливать приложения, пользоваться интернетом и воспроизводить музыку. Четырёхъядерный процессор с частотой 1,8 ГГц обеспечивает работу основных функций. Для хранения библиотеки предусмотрено 32 Гбайт встроенной памяти с поддержкой microSD. Модули Wi-Fi и Bluetooth позволяют выходить в интернет и подключать беспроводные аудиоустройства.
Reproductor RP-400 series — функциональный виниловый проигрыватель со встроенной акустикой мощностью 50 Вт и фонокорректором. Оснащён ММ-картриджем Audio-Technica AT3600L, алюминиевым опорным диском и пассиковым приводом. Поддерживает две скорости воспроизведения — 33⅓ и 45 об/мин. Bluetooth 5.3 позволяет транслировать музыку со смартфона через встроенные динамики. Сбалансированный тонарм с ручным лифтером предоставляет возможность калибровки под разные головки. Доступны три варианта отделки корпуса из МДФ: орех, чёрная экокожа и серая ткань.
Беспроводной моющий пылесос Midea VSS AT2 PRO с мощностью всасывания 17 000 Па справляется с сухим мусором и разлитыми жидкостями. Благодаря конструкции с наклоном до 180° и высотой 11,5 см он позволяет убирать под мебелью. Предусмотрены резервуары для чистой и грязной воды объёмом 650 и 600 мл, защита от наматывания волос и уборка вдоль стен с зазором 1 мм. Аккумулятор на 2600 мА·ч обеспечивает до 30 минут работы и уборку площади до 150 м2. После использования док-станция автоматически очищает пылесос и высушивает валик при температуре 65 °C, предотвращая появление неприятных запахов.
Телевизор VITEK VT-50QUBS500 оснащён безрамочным 50-дюймовым QLED-экраном с разрешением 4K Ultra HD (3840 × 2160 пикселей). Технология квантовых точек обеспечивает насыщенную цветопередачу и высокую яркость, а MEMC повышает плавность отображения динамичных сцен при частоте обновления 60 Гц. Модель работает под управлением Google TV, открывающей доступ к тысячам приложений и развлекательных сервисов через Google Play. Система персональных рекомендаций помогает находить интересный контент, а голосовое управление упрощает поиск фильмов и сериалов.
Infinix NOTE 60 Pro – современное универсальное устройство, способное закрыть широкий спектр задач. Он оснащён 6,78-дюймовым 1,5K-дисплеем 144 Гц с Ultra HDR, 50-Мп камерой с OIS, аккумулятором 6500 мАч и зарядкой 90 Вт, а также беспроводной зарядкой 30 Вт. А дополнительный экран Active Matrix на блоке камер добавляет устройству индивидуальности: на него можно вывести иконки уведомлений из различных приложений или забавного цифрового питомца.
Проектор Cactus CS-X1.B выделяется среди моделей сопоставимой цены настоящим 4K UHD (3840 × 2160). В 4K вчетверо больше пикселей, чем в Full HD, поэтому на большом экране легче рассмотреть мелкие детали. На проектор с Android 12 можно устанавливать любые совместимые приложения из официального магазина RuStore, включая онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы. За звук отвечают два динамика по 12 Вт. В режиме Bluetooth-колонки можно слушать музыку со смартфона. Диагональ изображения до 150 дюймов, световой поток 1100 лм ANSI. Есть HDR10+, автофокус, два HDMI, два USB Type-A и USB Type-C.
Монитор MSI PRO MAX 271UPX12G с 27” OLED-матрицей 4K (120 Гц) — это надежный и комфортный инструмент для воплощения самых амбициозных идей. Он обеспечивает эталонную цветопередачу для дизайна и видеомонтажа. Сертификация TrueBlack 400 и покрытие Dark Armor гарантируют глубокий чёрный цвет без бликов и фиолетового засвета. Приложение MSI M-Mate синхронизирует цветовые профили с macOS, порт USB-C (DP Alt, PD 15 Вт) передаёт видео и заряжает устройства по одному кабелю, а встроенные динамики и эргономичная подставка VESA делают работу максимально комфортной.
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete берет ежедневную уборку на себя. Технология AquaRoll непрерывно подает свежую воду на роликовую швабру и отводит грязную в отдельный контейнер. Сила всасывания до 30 000 Па помогает собирать пыль и шерсть, а AutoSeal закрывает влажный ролик при заезде на ковер, защищая его от намокания. После уборки станция PowerDock промывает и сушит ролик, пополняет воду и опустошает пылесборник, сокращая ручной уход за устройством.
GIGABYTE GAMING A16 GA63H — игровой ноутбук на базе AMD Ryzen 7 260, NVIDIA GeForce RTX 5060, 16 Гбайт оперативной памяти и SSD на 1 Тбайт. Конфигурация с 16” экраном WQXGA (2560 × 1600 пикселей), частотой 165 Гц, яркостью 400 кд/м2 и 100 % охватом sRGB эксклюзивно представлена в «Ситилинке». Система охлаждения WINDFORCE поддерживает стабильную работу под нагрузкой, а ИИ-помощник GiMATE помогает адаптировать производительность под разные задачи. Предусмотрены апгрейд памяти и SSD, раскрытие экрана на 180° и до 14 часов автономной работы.
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