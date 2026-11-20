Многострадальный ремейк знаковой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic от уже закрытой канадской студии BioWare ещё несколько лет назад казался мертвее некуда, а теперь, по слухам, готовится выйти из тени.

Напомним, переосмысление Star Wars: KotOR было представлено в сентябре 2021 года и создавалось Aspyr Media, но из-за проблем производства в 2022-м перешло Saber Interactive. Со времён анонса проект на публике не показывался.

Прошедшим летом со ссылкой на свои источники британский блогер Люк Холл (Luke Hall), автор YouTube-канала 100% Star Wars, сообщал о планах на повторную презентацию ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic в 2026 году.

До конца 2026 года остаётся менее полутора месяцев, а показа переосмысления Star Wars: Knights of the Old Republic на горизонте всё нет. На фоне приближения дедлайна Холл выступил с новым заявлением.

«Ремейк KotOR, насколько я знаю, должны представить на The Game Awards. Мне говорили в январе, что [показ] запланирован на TGA, и недавно подтвердили [неизменность плана]. Скоро узнаем наверняка», — интригует Холл.

Ранее сообщалось, что новый показ положит начало полноценной рекламной кампании ремейка. Директор Saber по развитию бизнеса Стив Эллисон (Steve Allison) прошедшим летом намекал на релиз не раньше 2028 года.

The Game Awards 2026 пройдёт в ночь на 11 декабря (начало в 3:30 по московскому времени) и станет ареной не только громогласных анонсов, но и церемонии награждения лучших игр уходящего года — номинанты уже известны.