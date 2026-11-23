Изменение дизайна второстепенного персонажа перед релизом — событие зачастую заурядное, но в случае с нашумевшим криминальным боевиком в открытом мире GTA VI от Rockstar Games привлекло к себе особое внимание.

Напомним, прошедший в конце августа расширенный показ GTA VI обернулся небольшим скандалом среди китайских игроков вокруг детали, которая могла быть воспринята как оскорбление в адрес восточной страны.

Мелькнувший на 12-й минуте владелец ограбленного магазина напомнил китайским геймерам Мао Цзэдуна (Mao Zedong) — основателя Китайской Народной Республики и бывшего председателя Коммунистической партии Китая.

В Китае очень трепетно относятся к изображению «великого кормчего» в популярной культуре, так что ситуация рисковала вызвать вокруг GTA VI ещё и политическую напряжённость, но Rockstar уладила конфликт до его появления.

Как подметил пользователь SilentPanda с форума ResetEra, в преддверии релиза Rockstar изменила дизайн «двойника» Мао Цзэдуна и лишила его характерных черт лица бывшего китайского лидера (см. изображение ниже).

Тем временем стриминг GTA VI в Китае может привести к блокировке аккаунта, если не следовать установленным правилам: никаких откровенных нарядов, кровавых сцен, нападений на прохожих и полицейских или угонов транспортных средств.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S. В преддверии релиза новинка заслужила звание самой высокооценённой игры за всю историю, но пользователи агрегатора Metacritic устроили проекту иной приём.