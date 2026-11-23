Хакер/группировка Cyberleek продолжает терроризировать создателей криминального боевика с открытым миром GTA VI из Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive). На этот раз дело дошло до «слива» целой сборки игры.

Напомним, на прошлой неделе силами Cyberleek в открытый доступ попал почти законченный ноябрьский билд GTA VI для Xbox (версия 1.0.2.1, вес 208,5 Гбайт). Единственное, чего не хватало — исполняемого файла.

Хакер обещал опубликовать недостающий файл 23 ноября и своё слово сдержал. В назначенный день ключевой элемент сборки GTA VI действительно оказался на просторах Сети. Ссылку на раздачу, само собой, мы давать не будем.

Стоит отметить, что пользователи не могут просто взять и запустить Xbox-версию GTA VI на ПК с помощью архива от Cyberleek. Для адаптации под Windows понадобится провести работу по рекомпиляции или эмуляции сборки.

«Исполняемый файл на свободе. Навсегда бесплатный. Ранний новогодний подарок от [Cyberleek]. Теперь факел передаётся проектам рекомпиляции и эмуляции с открытым исходным кодом», — гласит обращение Cyberleek.

Наиболее перспективная инициатива по рекомпиляции GTA VI — Leonida. Ведущему разработчику под псевдонимом ItsNotRexed для завершения проекта не хватало лишь исполняемого файла. Впрочем, как и любая работа, эта потребует времени.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. В преддверии релиза игра стала самой высокооценённой в истории, но пользователи Metacritic устроили новинке иной приём.