Возвращение Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост генерального директора Nvidia вызвало волну одобрительных комментариев среди руководителей крупнейших технологических компаний и инвесторов Кремниевой долины. Илон Маск (Elon Musk) заявил, что компания исправила ошибку, а глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) ограничился коротким, но эмоциональным приветствием.

Одним из первых на решение совета директоров Nvidia отреагировал Маск. В социальной сети X он написал: «Ошибка исправлена» (The mistake has been corrected). Ранее предприниматель открыто выступал против отставки Хуанга и даже заявлял, что был бы рад принять его на работу в одну из собственных компаний.

Альтман опубликовал сообщение, состоящее всего из одного слова: «Дженсен!» (Jensen!). Его реакция привлекла внимание еще и потому, что в ноябре 2023 года он сам пережил отстранение от руководства OpenAI и возвращение на должность спустя несколько дней. На прошлой неделе Альтман называл Хуанга своим героем, хотя и признавал, что не располагает достаточной информацией для оценки обстоятельств его увольнения.

Основатель инвестиционной компании Atreides Management Гэвин Бейкер (Gavin Baker) настолько обрадовался возвращению Хуанга, что пообещал приобрести себе кожаную куртку. Подобная одежда давно стала отличительной чертой основателя Nvidia. Генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) также отреагировал на событие, обыграв в своем комментарии привычный стиль одежды Хуанга.

Миллиардер и основатель Pershing Square Capital Management Билл Экман (Bill Ackman) приветствовал решение совета директоров, заявив, что «здравый смысл восторжествовал». Ранее инвестор критиковал руководство Nvidia, считая отстранение основателя компании противоречащим интересам акционеров.

Возвращение Хуанга поддержал и президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Он назвал основателя Nvidia великим патриотом и национальным достоянием, а решение совета директоров — правильным. По словам Трампа, он лично убеждал совет директоров Nvidia вернуть основателя на пост главы компании, а также разговаривал с Хуангов накануне объявления о восстановлении его в должности и рассчитывает на успешную дальнейшую работу компании.

Совет директоров Nvidia 23 ноября единогласно восстановил Хуанга на должностях президента и генерального директора, а также вернул его в состав совета. Решение приняли после серии встреч с основателем компании и получения информации от высокопоставленных представителей правительства США, согласно которой его возвращение не представляет угрозы национальной безопасности.

Поддержка Хуанга со стороны технологической отрасли началась задолго до его возвращения. После отставки 12 ноября руководители крупнейших IT-компаний выступили против решения Nvidia, а сотрудники организовали кампанию за восстановление основателя на руководящем посту. При этом возвращение Хуанга не означает завершения внутреннего расследования, связанного с возможным иностранным разведывательным влиянием. Компания намерена довести проверку до конца.