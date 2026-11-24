Спустя 13 лет ожиданий и восемь лет разработки студия Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) наконец выпустила криминальный боевик с открытым миром GTA VI, но почивать на лаврах не стала.

Rockstar Games сообщила о выходе для GTA VI первого пострелизного патча. Обновление 01.002.002 занимает около 1,6 Гбайт (Xbox) / 0,6 Гбайт (PS5) и содержит ряд исправлений. Список изменений включает всего семь пунктов.

В частности, Rockstar устранила несколько проблем, приводивших к вылету GTA VI, и исправила работу автосохранений — до выхода апдейта система не закрепляла прогресс должным образом.

Кроме того, разработчики GTA VI искоренили пять багов, из-за которых:

погода могла не изменяться в течение длительного времени;

телефонные вызовы (в том числе сюжетные) не срабатывали в нужный момент;

игрок не мог сбросить уровень розыска;

игрок не мог использовать штангу для становой тяги в спортзале;

партнёры не могли передать игроку сумки с награбленным на продажу скупщикам.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Игра показала рекордный запуск и стала самой высокооценённой в истории, но пользователи Metacritic устроили новинке иной приём.