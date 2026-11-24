Более 3,5 миллиардов имён пользователей, паролей, национальных идентификационных номеров и документов оказались в открытом доступе в интернете в двух несвязанных базах данных. Эти огромные массивы данных содержат информацию о людях из десятков стран. Одна из баз данных содержала более миллиарда записей о китайских пользователях. Сотни миллионов записей из второй базы данных связаны с пользовательскими аккаунтами на основных технологических платформах США.

Сообщения об этих утечках пополнили серию подобных инцидентов, из-за которых подвергается риску конфиденциальность огромного количества пользователей. Эти утечки также дают представление о масштабах современного сбора данных киберпреступниками с помощью вредоносного ПО. Утёкшие базы данных не связаны между собой, но были обнаружены примерно в одно и то же время двумя разными исследователями.

Директор по исследованиям компании UpGuard Грег Поллок (Greg Pollock) обнаружил базу данных, в которой содержится более 1,5 млрд агрегированных документов и данных преимущественно китайских физических и юридических лиц. Вторая база данных, обнаруженная исследователем Black Hills Information Security Джереми Фаулером (Jeremiah Fowler), содержит около 2 млрд учётных данных для входа в систему, сотни миллионов из которых связаны с пользовательскими аккаунтами на основных технологических платформах США.

«На данный момент личные данные практически каждого американца где-то находятся в открытом доступе, и если мы посмотрим на Китай или другие страны, там существуют те же проблемы и риски безопасности, — отметил Поллок. — Киберпреступный мир пожинает плоды десятилетий плохой практики информационной безопасности».

По данным Поллока, обнаруженная им база данных активно обновлялась и содержала как минимум 840 млн уникальных национальных идентификационных номеров, 300 млн телефонных номеров, около 11 млн записей о зачислении студентов и почти 8 млн регистраций предприятий. По его словам, в выборку попали даже дети и умершие люди. Поллок не смог установить владельца или найти контактную информацию, чтобы уведомить кого-либо об утечке, но в ходе его расследования база данных стала недоступна.

По мнению Поллока, данные были тщательно проанализированы для получения максимальной пользы для их владельца: «Кто-то проделал работу по сбору большого количества данных, а затем нормализовал их, чтобы сделать полезными. На Земле нет ни одного легитимного источника, который бы содержал всю эту информацию в такой структуре».

База персональных данных, обнаруженная Фаулером, содержала около 2 млрд учётных данных и, по-видимому, представляла собой данные, собранные вредоносным ПО. По его словам, нет никаких указаний на то, что для сбора данных были взломаны отдельные компании или учреждения. Фаулеру не удалось установить владельца базы данных, однако он связался с хостинг-провайдером, который удалил её из сети. Остаётся неясным, как долго база находилась в открытом доступе и получал ли кто-то ещё доступ к содержащейся в ней информации.

Среди огромного массива данных были адреса электронной почты, имена пользователей, пароли, файлы cookie, токены сеансов, информация об устройствах и многое другое. Фаулер утверждает, что это крупнейшая утечка учётных данных, которую он обнаружил в доступной базе данных, при этом структура файлов и другие атрибуты, по-видимому, отличаются от коллекции из более чем миллиарда паролей, собранной в прошлом году.

В базе данных содержалась 8471 папка с учётными данными и информацией об аккаунтах в открытом виде. Некоторые папки были распределены по странам — среди них США, Великобритания, Франция, Германия и десятки других государств. Исследователь обнаружил сотни миллионов адресов электронной почты популярных сервисов, десятки миллионов адресов в доменах .gov, .edu и .org, более 100 миллионов аккаунтов в социальных сетях, а также десятки миллионов учётных записей в интернет-магазинах.

По мнению Фаулера, самым «пугающим» элементом оказались около 400 000 документов, предположительно собранных «более продвинутым вредоносным ПО», которое агрегировало информацию о конкретных жертвах. Эти данные включали имена пользователей и логины, а также файлы cookie, сведения о приложениях и браузерах, информацию об операционной системе и другие файлы, позволяющие составить детальный профиль человека и его цифровой жизни.

Исследователи подчёркивают: несмотря на то, что ситуация с киберугрозами продолжает обостряться, такие меры защиты, как использование менеджеров паролей и многофакторная аутентификация, на практике доказали свою высокую эффективность в предотвращении несанкционированного доступа к учётным записям пользователей — пусть они и не являются универсальным средством от всех видов атак.