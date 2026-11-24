Министерство торговли США включило сингапурскую Megaspeed и ряд связанных с ней компаний в так называемый экспортный «черный список» — Entity List. Решение принято на фоне расследования возможной контрабанды ускорителей Nvidia в Китай и совпало с возвращением Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост генерального директора американского производителя чипов.

Американские власти подозревают Megaspeed в содействии поставкам передовых ИИ-ускорителей китайским заказчикам в обход экспортных ограничений. Расследование деятельности сингапурского оператора центров обработки данных продолжается с 2024 года.

Согласно документу Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, ограничения затронули семь юридических лиц в Сингапуре, Малайзии и Таиланде. Помимо Megaspeed International и ее региональных структур, в перечень вошли Apex Enterprise Solutions, Swiftdata, MSFusion и Speedmatrix.

Теперь для поставок этим организациям продукции, подпадающей под американские правила экспортного контроля, потребуется специальная лицензия. При рассмотрении заявок будет действовать презумпция отказа. Ограничения распространяются не только на графические процессоры, но и на другие контролируемые товары и технологии американского происхождения.

Основанием для включения компаний в черный список американские власти назвали значительный риск перенаправления передового вычислительного оборудования неавторизованным конечным пользователям. В частности, следователи проверяют возможные поставки ускорителей Nvidia в Китай через инфраструктуру Megaspeed в Юго-Восточной Азии.

Еще в прошлом году деятельность Megaspeed вызвала вопросы у американских регуляторов. В ходе одной из проверок сотрудники Министерства торговли обнаружили в малайзийском дата-центре компании серверы, которые оставались упакованными в коробки вместо эксплуатации. Это усилило подозрения в том, что оборудование могло предназначаться для дальнейшей переправки другим заказчикам.

Ранее выяснилось, что представители Nvidia пытались получить информацию о расследовании Megaspeed. Компания утверждала, что собственная проверка не выявила незаконного перенаправления ускорителей в Китай. Однако в июне 2025 года Nvidia включила Megaspeed во внутренний перечень организаций, которым запрещены продажи оборудования.

Ситуация получила дополнительный резонанс после сообщений о внебрачной связи Хуанга с бывшей руководительницей Megaspeed Элис Хуан (Alice Huang). Американские спецслужбы подозревают ее в связях с китайской разведкой. При этом новое расследование показало, что ключевую роль в предполагаемой схеме поставок мог играть китайский предприниматель Ли Мин (Li Ming), принимавший управленческие решения в Megaspeed.

Включение Megaspeed в Entity List совпало по времени с восстановлением Хуанга в должности главы Nvidia 23 ноября. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) лично поддержал его возвращение и сообщил, что предоставил совету директоров заверения относительно отсутствия известной властям угрозы национальной безопасности со стороны руководителя компании.

Уголовное расследование в отношении Megaspeed остается в ведении Министерства юстиции США. Министерство торговли продолжит контролировать соблюдение экспортных ограничений. В начале декабря Хуангу также предстоит дать показания американским законодателям по вопросам поставок ИИ-ускорителей и соблюдения действующих запретов.