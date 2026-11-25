Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) выразил готовность помиловать вернувшегося на пост гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), если в этом возникнет потребность после слушаний в Конгрессе США, которые намечены на следующую неделю.

По словам самого Трампа, он лично хлопотал над возвращением Хуангу должности гендира Nvidia: звонил членам совета директоров Nvidia и настаивал на его восстановлении. Несмотря на это, на следующей неделе Хуангу предстоит ответить на вопросы законодателей США, в частности, связанные с подозреваемой в работе на китайскую разведку Элис Хуан (Alice Huang). Возвращение гендиректора на свой пост спровоцировало резкий рост акций Nvidia, но впоследствии они подешевели.

Во время закрытых слушаний 1 декабря в Комитете по иностранным делам Палаты представителей и 3 декабря в Банковском комитете Сената Хуангу не потребуется ссылаться на Пятую поправку к конституции, которая даёт право не свидетельствовать против себя, заявил Трамп. «Думаю, людям эта история интересна. Я просто хочу, чтобы он сказал правду», — отметил президент и добавил, что «всегда остаётся вариант» с помилованием, но едва ли это потребуется. Полномочия президента по предоставлению помилования распространяются только на федеральные преступления.

Трамп также не исключает возможности, что правительство США приобретёт долю в Nvidia, потому что успех компании критически важен для сохранения лидерства США в сфере искусственного интеллекта. У Хуанга, насколько известно Трампу, не было отношений с другими связанными с Пекином женщинами, и он не знает, о скольких подобных контактах глава Nvidia уже успел заявить.

На состоявшемся накануне общем собрании сотрудников Nvidia Хуанг заявил, что Трамп относится с расположением к Nvidia благодаря вкладу сотрудников компании в развитие США; он также ответил на вопрос, не стала ли Nvidia политизированной или ангажированной в пользу какой-либо из партий. «Хочу внести полную ясность: Дональд Трамп — президент Соединённых Штатов. Сделаю всё, что смогу, чтобы помочь президенту получить информацию, необходимую для принятия решений в интересах всей страны», — подчеркнул Дженсен Хуанг.

Для него, добавил он, было бы «большой честью и привилегией» поехать в Вашингтон, чтобы «предоставить информацию, которая поможет правительству принять наилучшее из возможных решений»; и он готов делать то же, кто бы ни стал следующим президентом. «Ни на секунду не допускаю, что политика как-либо повлияет на нашу компанию. Мы — самая аполитичная компания. Всё, что он [Трамп] сделал — это проявление его симпатии, восхищения и признания того, насколько вы замечательная компания», — заключил Хуанг.