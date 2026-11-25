С релиза нашумевшего ролевого боевика Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red прошло почти шесть лет, а The Witcher 4 лишь замаячила на горизонте. В польской студии это понимают и уже работают над ускорением выпуска своих блокбастеров.

По словам CD Projekt Red, обычно на разработку игры у студии уходит «от трёх до шести лет», однако между Cyberpunk 2077 и The Witcher 4 промежуток будет даже больше — восемь лет (при условии, что последнюю не перенесут).

CD Projekt Red признаёт, что график релизов «в значительной степени» влияет на выручку компании. Традиционно польская студия единовременно концентрировалась на одном крупном проекте, тогда как будущие находились в фазе концептов.

Сейчас CDPR работает параллельно над несколькими проектами (в том числе со сторонними командами) и вспомогательными продуктами, что «должно привести к сокращению интервалов между будущими релизами».

Одним из будущих релизов CDPR является Cyberpunk 2 — амбициозный сиквел Cyberpunk 2077. На данном этапе команда проекта насчитывает 199 сотрудников, но к концу 2027 года коллектив намерены расширить до 320 человек.

«Мы довольны прогрессом и текущим положением Cyberpunk 2, но называть точную дату или планировать переход в полноценное производство пока рано», — заявила вице-президент стратегического отдела CDPR Каролина Гнаш (Karolina Gnaś).

Cyberpunk 2 находится на этапе предварительного производства с прошлой весны и ожидается не раньше 2030 года. The Witcher 4 уже в активной разработке (на проекте занято 513 человек) и готовится к релизу в 2028-м.