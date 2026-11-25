Последние дни инвесторы начали избавляться от акций компаний, которые ранее были главными бенефициарами бума в сфере ИИ. Индекс Nasdaq 100, в котором доминируют технологические компании, в начале торгов упал на 3,4 %, продолжив снижение, начавшееся во вторник. Особенно сильно пострадали акции производителей полупроводников. Индекс S&P 500, включающий крупнейшие американские компании, опустился на 2,1 %.

Акции Nvidia, которые в понедельник резко выросли на фоне неожиданного возвращения Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост генерального директора, подешевели на 7 %. Бумаги Broadcom и Intel упали более чем на 5%, а акции Micron потеряли свыше 8 %.

По словам директора по стратегии глобальных решений компании Russell Investments Ван Лу (Van Luu) «настроения крайне тревожные», а эйфория, вызванная возвращением Хуанга к руководству Nvidia, сменилась растущим осознанием того, что «внимание к экосистеме искусственного интеллекта теперь только усилится».

Инвесторы всё чаще задаются вопросом: окупятся ли беспрецедентные расходы, связанные с развитием ИИ, и как они будут финансироваться в условиях роста процентных ставок? Признаком снижения интереса к рискованным инвестициям стал возросший спрос на надёжные государственные облигации США. Доходность 10-летних казначейских бумаг на сегодняшний день составляет 4,84 %.

Индекс волатильности VIX, который на Уолл-стрит называют «индикатором страха», остался на высоком уровне — выше 30 пунктов, что примерно вдвое превышает сентябрьские минимумы. Стремление инвесторов уйти от риска усилилось на фоне новостей о введении новых таможенных пошлин — сегодня президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о введении ряда новых пошлин в отношении ключевых торговых партнёров, включая ЕС, Китай, Японию и Южную Корею.

Нестабильность в секторе ИИ отразилась и на азиатских фондовых рынках: акции местных производителей полупроводников также продемонстрировали резкое падение. Южнокорейский индекс Kospi упал на 6 %. Акции двух крупнейших производителей чипов SK Hynix и Samsung Electronics, на долю которых приходится около половины рыночной капитализации индекса Kospi, подешевели на 11 % и 10 % соответственно. Японский индекс Nikkei 225, в котором значительную долю занимают технологические компании, снизился на 2,8 %.

Европейские фондовые рынки, в меньшей степени зависящие от технологического сектора, в начале торгов оставались относительно стабильными: базовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,2 %. Европейский отраслевой индекс технологических компаний упал на 2 %, а с начала ноября — почти на 12 %, что делает текущий месяц худшим для сектора с 2022 года.

Аналитики предостерегают инвесторов от попыток «покупать на спаде». По мнению экспертов, макроэкономические риски сейчас слишком высоки, а дисбаланс в инвестициях, связанных с ИИ, носит глобальный характер и затрагивает прежде всего акции компаний, развивающих инфраструктуру для ИИ.