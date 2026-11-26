Nvidia распорядилась, чтобы её производственные партнёры прекратили поставки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии. Решение принято в соответствии со стремлением американских властей ужесточить экспортный контроль и не допустить получения Китаем доступа к вычислительным мощностям, необходимым для развития искусственного интеллекта.

Dell, Supermicro и другие компании, занимающиеся сборкой серверов на базе чипов Nvidia, уведомили своих клиентов в Малайзии, Сингапуре, Таиланде и Индонезии, что Nvidia заблокировала отгрузку их заказов. Является ли эта приостановка временной мерой, пока неясно: Nvidia и её партнёры пытаются определить, как именно надлежит соблюдать введённые Вашингтоном новые экспортные ограничения.

Эти четыре страны Юго-Восточной Азии стали популярным направлением для китайских разработчиков ИИ, стремящихся получить доступ к передовым чипам Nvidia, экспорт которых в Китай ограничен американскими властями. Для Nvidia этот регион является прибыльным: в 2025 году выручка, проведённая через сингапурское подразделение, выросла на 72 % год к году и достигла $104 млрд; через сингапурский филиал учитывается и часть доходов, полученных на Тайване и в Китае.

Многие китайские компании обходят экспортные ограничения США, арендуя вычислительные мощности у облачных провайдеров, которые закупают серверы на чипах Nvidia. На минувшей неделе Минторг США ввёл новые нормы, направленные на пресечение подобной практики. Эти меры были приняты вскоре после того, как Дженсен Хуанг (Jensen Huang) ненадолго покинул пост гендиректора Nvidia. Он признался, что состоял в связи с женщиной, которая подозревается в работе на китайскую разведку — инцидент подорвал позицию Хуанга, который ранее утверждал, что США должны продавать оборудование Nvidia китайским компаниям, чтобы усилить их зависимость от американских технологий.

Несмотря на стремление Пекина развивать собственные аналоги этого оборудования, ведущие китайские ИИ-лаборатории по-прежнему сильно зависят от ускорителей Nvidia при разработке флагманских моделей, особенно на начальных этапах обучения, требующих огромных вычислительных ресурсов. Была надежда, что с возвращением Хуанга новые правила будут применяться мягче, но пока признаков этого не наблюдаются. Минюст дал облачным провайдерам 90-дневный срок на получение лицензии — они должны доказать, что среди их конечных пользователей нет попавших под ограничения организаций.

Спрос со стороны китайских технологических компаний обусловил бум в сфере центров обработки данных в Юго-Восточной Азии, прежде всего в Малайзии и Индонезии, куда были направлены миллиарды долларов на создание ИИ-инфраструктуры. Новые ограничения со стороны США поставили значительную часть этих инвестиций под угрозу. Среди пострадавших — сингапурская облачная компания Aolani, которая планировала выделять мощности китайской ByteDance (владеет TikTok). В новых условиях банкиры, ранее согласившиеся финансировать проект, приостановили выдачу кредитов на сумму около $500 млн, а сама ByteDance теперь может отказаться от сделки.