Компьютер месяца — май 2021 года

В прошлом выпуске «Компьютера месяца» я задал читателям один важный, фундаментальный вопрос: нужны ли в рубрике таблицы с игровыми сборками, что называется, здесь и сейчас — пусть видеокарты и стоят сегодня неадекватно много? В итоге мнения читателей разделились примерно поровну. Некоторые оказались солидарны со мной в нежелании как-либо продвигать игровые системы, в которых видеокарты стоят в 2, 3 и даже в 4 раза больше положенного. Напомню, что с начала года в «Компьютере месяца» рекомендуются системные блоки под будущий апгрейд видеокарты — ведь когда-то дефицит видеокарт, связанный с очередным витком майнинг-бума, закончится. Только эта чудесная пора, по всей видимости, наступит еще не скоро — вот и в комментариях к выпуску все чаще призывают рекомендовать то, что есть, по тем ценам, что есть. Что ж, в качестве небольшого эксперимента давайте попробуем в этом выпуске учесть желания всех читателей.

Но перед этим нельзя не упомянуть одну важную вещь: начиная с июня, NVIDIA обновит модельный ряд GeForce RTX 30 адаптерами, GPU которых имеют встроенный ограничитель майнинга. С учетом того, как неловко «зеленые» внедрили майнинг-защиту в GeForce RTX 3060, я эти новости воспринимаю с определенной долей скептицизма. И все же где-то внутри затеплилась надежда. Так что если вам нужен игровой ПК прямо здесь и сейчас, то хорошенько обдумайте все за и против. Я продолжаю настаивать на том, что покупать современные видеокарты (особенно среднего и высокого уровня производительности) по таким ценам нецелесообразно.

Очередной выпуск «Компьютера месяца» вышел при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

⇡#Стартовая сборка

Сборка подходит для современных ААА-игр с использованием преимущественно среднего качества графики в разрешении Full HD. Однако такие системы превосходно справляются с играми 5-7-летней давности.

Раз в мае в «Компьютер месяца» возвращаются игровые сборки, то в первую очередь стоит поговорить о видеокартах и их стоимости. Здесь я воспользуюсь данными «Яндекс.Маркета», так как очень тяжело адекватно изучать наличие товара, используя всего один магазин. Так, в Москве в начале мая мы могли купить:

GeForce GTX 1050 Ti за 19 000 рублей в среднем;

GeForce GTX 1650 за 23 500 рублей.

Сразу обращу ваше внимание, что на момент написания статьи «Яндекс.Маркет» не нашел ни одной SUPER-версии GeForce GTX 1650 — исходя из этого факта, я вижу, что видеокарта пользуется спросом и при апрельской цене в 27-30 тысяч рублей. А вот GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 в магазинах стало много, и цены на них оказываются завышенными... всего в 2 раза. Поэтому выбор видеокарты для стартовой сборки оказывается вполне очевидным. Особенно с учетом того, сколько стоят разновидности GeForce GTX 16 и Radeon RX 5000.

Интересная ситуация наблюдается и в секторе центральных процессоров, где в мае легко отметить две тенденции. Во-первых, заметно прибавили в цене чипы Comet Lake, и это довольно странно на фоне только что появившихся серий Rocket Lake и Comet Lake Refresh. Так, за 4-ядерный Core i3-10100F придется отдать 13 000 рублей в «Икскоме», но в остальных магазинах (средняя цена в «Яндекс.Маркете» — 12 500 рублей) он стоит несильно меньше. В предыдущие месяцы за такие деньги можно было взять 6-ядерный Core i5-10400F…

Во-вторых, в продажу вернулось много хорошо нам известных чипов AMD. Например, самым дешевым Ryzen в каталоге магазина-рекламодателя оказался 6-ядерный Ryzen 5 1600 — за него в начале мая просили 10 500 рублей в OEM-комплектации. Он оказался на 1 500 рублей дешевле Ryzen 3 3100 и на 2 000 — Ryzen 5 3500X. Ставим этот чип в сборку, так как я уже неоднократно рассказывал, что в играх Ryzen 5 1600 и Ryzen 3 3100 показывают схожие результаты, а потому можно брать более дешевый «камень».

С остальными комплектующими разобраться оказывается довольно просто, но есть единственный момент: под сборку AMD берется далеко не самая лучшая матплата, которой тем не менее будет достаточно для стабильной работы Ryzen 5 1600. Если вы хотите со временем заменить 6-ядерник чипом поколения Zen 3, то лучше взять что-то более стоящее — примеры приведены в таблице ниже.

Думаю, вы уже знаете, что из-за старта торгов новой криптовалюты Chia, фарминг которой производится средствами SSD и HDD, из продажи исчезли многие модели накопителей, а оставшиеся устройства начали заметно дорожать. Традиционно в стартовой сборке рекомендуется простенький и дешевый SATA SSD объемом 240-256 Гбайт. Пока что модели уровня Kingston SA400S37/240G стоят привычные 3 000 рублей, чего нельзя сказать про другие модификации. Рекомендуемый в прошлом месяце Samsung MZ-77E500BW, например, подорожал на 1 000 рублей, а NVMe-накопители объемом 1 Тбайт попросту исчезли из продажи в «Икскоме» (и не только там). Поэтому во всех сборках «Компьютера месяца», кроме стартовой, в мае стоят 500-гигабайтные недорогие SATA SSD — так я предвосхищаю дальнейшее непозитивное развитие событий.

Оперативная память тоже растет в цене. Комплект DDR4-3000 объемом 16 Гбайт и стоимостью 5-6 тысяч рублей в мае уже кажется фантастикой — теперь самые простые 2-канальные наборы обойдутся вам в 8,5 тысяч минимум. Речь идет о чем-то уровня HyperX HX430C15FB3K2/16, если отбросить наборы компании Patriot, не славящиеся надежностью. Получается, сейчас чуть выгоднее брать отдельные модули, такие как Crucial BL8G30C15U4B, — экономия составит рублей 500. Обидно и то, что некоторые интересные комплекты вовсе исчезли из продажи в «Икскоме».

А между тем даже в сборках начального уровня без 16 Гбайт ОЗУ — никуда. Так что сэкономить на памяти точно не выйдет, и придется брать то, что есть, и по тем ценам, что есть…

⇡#Сборка под апгрейд

Система рассчитана на установку видеокарты уровня GeForce RTX 3060 или аналога AMD, когда он будет представлен. В таком составе сборка позволит играть во все современные игры с использованием максимального или близкого к таковому качества графики в разрешении Full HD.

Как я уже сказал, чипы Intel заметно подорожали. Теперь в мае за Core i5-10400F просят 15 000 рублей с учетом небольшого округления, а за Core i5-11400 и Core i5-10400 придется отдать 18 500 рублей. В этой ситуации брать 6-ядерный Comet Lake нет никакого смысла. Более производительный Rocket Lake оказывается лучше во всем, кроме уровня энергопотребления и нагрева: частота выше на 200 МГц (4,2 ГГц при загрузке всех ядер), микроархитектура лучше, а также мы имеем дело с более продвинутой графикой UHD Graphics 730. Да, мне в данном случае абсолютно не интересно быстродействие встроенной графики в играх (оно — никакое, даже если брать в расчет игры 5-7-летней давности), но ГП Core i5-11400 хвастает поддержкой HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4а, совместимостью с 12-битными форматами HEVC и VP9, 10-битным AV1 и аппаратным ускорением кодирования 8-битного AVC и 10-битного HEVC и VP9.

В прошлом месяце я отмечал, что Ryzen 5 3600 наконец-то заметно подешевел, но в мае ситуация вновь изменилась. В магазине-партнере его отдают за 16 500 рублей, а средняя цена в Москве за OEM-версию составляет 15 500 рублей, хотя кое-где 6-ядерный Zen 2 можно урвать за 14 000 рублей — воспользуйтесь этой возможностью, если вам всенепременно нужна платформа AM4 дома. Проблема же Ryzen 5 3600 заключается в том, что к нему обязательно нужна дискретная графика, и если от старого ПК у вас не осталось видеокарты, то придется раскошелиться на покупку «затычки», а это — 4 000 рублей за карту класса GeForce GT 710, которая позволит нормально выводить изображение в разрешении Full HD (для 4K рекомендую брать уже GeForce GT 1030).

О том, насколько Ryzen 5 3600 оказывается медленнее Core i5-11400 в играх с графикой класса GeForce RTX 3060 и почему нет смысла в сборке AMD под апгрейд вкладываться в покупку заметно подорожавших чипов со встроенной графикой, я расскажу в спецвыпуске «Компьютера месяца», который выйдет в мае. А пока мы видим, что Ryzen 3 3200GE стоит 16 тысяч рублей, а Ryzen 5 PRO 4650G — 22 тысячи. При этом встройка обозначенных чипов не обеспечит комфортного FPS в современных играх в разрешении Full HD при использовании среднего качества графики. Впрочем, подробно про это было написано еще в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: на чем можно сэкономить при покупке дешевого игрового ПК в 2020 году (и можно ли вообще)».

Сборка подходит для современных ААА-игр с использованием преимущественно высокого качества графики в разрешении Full HD. Однако такие системы превосходно справляются с играми 3-летней давности.

Такие модели видеокарт, как Radeon RX 5500 XT и Radeon RX 5600 XT, очень тяжело найти в продаже в мае. А если и найдете, то только по цене в 50-60 тысяч рублей. Интересно, что Radeon RX 570 стоит еще дороже. Реально же в Москве купить что-то из серии GeForce GTX 16 — разные модели стоят от 48 до 70 тысяч рублей. Какую-нибудь GIGABYTE GV-N1660OC-6GD вполне реально «выцепить» за 52 тысячи, но в среднем речь идет о 55 «кусках». С таким ускорителем оптимальная сборка в играх опередит стартовую в среднем на 50-55 %.

Интересно, что GeForce RTX 2060 в среднем стоит уже 68 000 рублей, а за GeForce RTX 3060 придется отдать 85 тысяч.

Связка «GeForce GTX 1660 SUPER + Ryzen 5 3500X» в свое время была хорошаи активно продвигалась в базовой сборке «Компьютера месяца». Еще в декабре вы могли собрать системный блок с таким железом за 59 500 рублей. Теперь же — и это грустно признавать — за системник с подобным (небольшим) уровнем быстродействия придется отдать ~100 000 рублей.

Между тем Ryzen 5 3500X стоит 12 000 рублей — это на 4,5 тысячи меньше, чем просят за Ryzen 5 3600. Конечно, отсутствие технологии SMT приводит к падению производительности в различных многопоточных приложениях на 20-25 %. В играх же 12-поточник оказывается в среднем быстрее на 5 %, хотя в некоторых случаях разница в минимальном FPS достигает и 15 %. Учитывайте, что сравнения в наших обзорах проводились с весьма быстрой графикой — GeForce RTX 2080 Ti. Если же установить в систему GeForce GTX 1660, то сборки проявят себя одинаково хорошо. Так что (раз нам надо вложиться в покупку дорогой видеокарты) сэкономить на процессоре определенно можно — как и на некоторых других комплектующих.

Самый дешевый 6-ядерник Intel стоит 15 000 рублей, хотя еще недавно за Core i5-10400F просили на 2,5 тысячи меньше. Если в сборке будет использоваться недорогая плата на базе чипсета H410 или B460 Express, то поменять процессор со временем на значительно более быструю модель будет проблематично, так как 8- и 10-ядерные Comet Lake она не вытянет (с доказательством моих слов можете ознакомиться здесь), а кристаллы Rocket Lake этими наборами логики в большинстве случаев не поддерживаются, хотя некоторые производители и начали перевыпуск матплат с перемаркированными чипсетами (когда H470 Express выдают за B460 Express и так далее). За Gigabyte B460M DS3H V2 просят 8 000 рублей, например. При этом H510-материнки, появившиеся в продаже в прошлом месяце, стоят заметно больше аналогов на базе H410 Express. За откровенно посредственную ASRock H510M-HDV придется отдать 7 000 рублей, за более интересную ASRock B560M PRO4 — десяточку. Все это заметно удорожит сборку с Core i5-10400F, хотя она и будет лучше системы с Ryzen 5 3500X на борту.

⇡#Сборка под апгрейд

Система рассчитана под установку видеокарты уровня GeForce RTX 3060 или аналога AMD, когда он будет представлен. В таком составе сборка позволит играть во все современные игры с использованием максимального или близкого к таковому качества графики в разрешении Full HD.

Я намеренно оставляю в продвинутой сборке под апгрейд те же процессоры: Ryzen 5 3600 и Core i5-11400. В прошлом выпуске «Компьютера месяца» было подробно расписано, почему нет смысла покупать более дорогие чипы, входящие в ту же серию. Так, если и искать на замену Ryzen 5 3600 более быстрый ЦП, то уже смотреть в сторону 8-ядерных Ryzen или же 6-ядерного Ryzen 5 5600X. Но это — серьезное увеличение бюджета.

Аналогичная ситуация и с Core i5-11400: если искать ему сменщика среди других 6-ядерников, то надо брать Core i5-11600K (25 000 рублей), который работает быстрее уже на 400 МГц. А еще есть смысл взять этот чип под разгон, заранее вложившись в покупку Z590-платы и более эффективного охлаждения.

И все же оптимальная сборка под апгрейд видеокарты стала лучше. Мы берем хорошие платы, которые подойдут в том числе и под дальнейшую смену центрального процессора. На мой взгляд, события 2021 года отлично показывают, что тактика постепенной модернизации своего ПК работает эффективнее — особенно с учетом постоянного дефицита тех или иных компонентов. Вот и Ryzen 5 3600 со временем можно спокойно поменять на Ryzen 7 5800X, а Core i5-11400 — на Core i7-11700, получив мощную основу для игровой системы высокого уровня в ближайшем будущем.

Плюс, используя платы на базе чипсетов B550, B560 Express и некоторые Z490 Express, мы получаем поддержку стандарта PCI Express 4.0, которая позволит использовать в будущем быстрые SSD. Я совершенно не против использовать платы уровня B560 Express — их функциональности оказывается достаточно для систем без разгона. Только вот стоимость интересных моделей, подходящих под дальнейший апгрейд ЦП, оказывается сопоставимой со стоимостью Z490-устройств.

Сборки подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики в разрешении Full HD и WQHD.

Как мы уже выяснили ранее, недорогие версии GeForce RTX 3060 стоят около 85 тысяч рублей. Напомню, что новинка NVIDIA по уровню быстродействия соответствует таким видеокартам, как GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT. GeForce RTX 3060 Ti в продаже в Москве я вообще не нашел, а за GeForce RTX 3070 просят в среднем 150 тысяч рублей — и это при том, что еще в декабре ее реально было купить за 55-60 тысяч. Про рекомендованную цену GeForce RTX 3070 я вообще умолчу — судя по комментариям к нашим выпускам, некоторым читателям от такой информации натурально становится плохо.

За новинку этого месяца — Radeon RX 6700 XT — просят в среднем 95 000 рублей. Эта модель опережает GeForce RTX 3060 в разрешении WQHD на 21 %, являясь аналогом GeForce RTX 3060 Ti, если не рассматривать производительность в играх, использующих трассировку лучей. На мой взгляд, в оптимальной сборке, учитывая наше решение собирать реальные игровые системы, лучше использовать ее.

Цена Ryzen 5 5600X не изменилась за прошедший месяц, а вот чипы Rocket Lake стали даже дешевле, хоть это касается и не всех моделей. И все же если с чипом AMD определиться легко (в прошлом выпуске я детально обосновал преимущества 6-ядерного Zen 3 перед 8-ядерными моделями Zen 2), то выбор для платформы LGA1200 будет не слишком очевиден. Вы можете собрать ПК, используя 8-ядерный Core i7-10700F, а можете купить Core i5-11600K, который стоит столько же. На стороне первого — наличие 8 ядер и совместимость со всеми платами для платформы LGA1200. На стороне второго — более быстрая микроархитектура, PCI Express 4.0 и функции гибкого разгона ядер.

Интересно, что платы на базе чипсета B560 Express, которые подходят для нашей продвинутой сборки, по факту стоят не меньше Z490-материнок. Так, вполне подходящая модель MSI Z490-A PRO в мае стоит 13 500 рублей, но столько же придется заплатить и за Gigabyte B560M AORUS PRO — оба устройства поддерживают чипы Rocket Lake, если что (и PCI Express 4.0 — тоже). Поэтому в таком сравнении лучше вложиться в покупку номинально устаревшего чипсета.

Учтите один момент: если вы решите взять вместе с Z490-платой чип поколения Rocket Lake, то, во-первых, обязательно убедитесь в том, что поддержка 11-го поколения Core у нее есть. Во-вторых, велика вероятность, что материнка будет продаваться со старой версией прошивки, а потому надо будет заранее обновить BIOS устройства. Сделать это можно в гарантийном отделе магазина, например. А еще есть платы, позволяющие обновить прошивку даже в выключенном состоянии при помощи USB-флешки.

⇡#Сборка под апгрейд

В таких системах можно использовать видеокарты любого уровня производительности.

Продвинутые сборки под апгрейд — это фактически топовые системы, в которые может быть установлена любая современная видеокарта. Конфигурации покажут примерно одинаковый уровень быстродействия в играх, а потому выбирать системный блок стоит, изучая иные характеристики и возможности сборок. Например, вариант с LGA1200 оказывается банально дешевле, так как нам нет необходимости тратиться на отдельную «затычку». При этом платформа AM4 позволит серьезно увеличить производительность сборки в ресурсоемких задачах, ведь 8-ядерный Ryzen 7 5800X можно со временем заменить 16-ядерным Ryzen 9 5950X — и это будет оправданный выбор при создании мощной рабочей станции. На эту тему на нашем сайте вышла довольно подробная статья: «Ryzen 9 5950X против HEDT: тестирование в профессиональных приложениях».

С чипами Intel определиться сложнее. Чтобы не переплачивать, нам нужен процессор со встроенной графикой, но если видеокарта уже есть, то резонно рассмотреть F-версии чипов — в том числе и 10-ядерные. В итоге для платформы LGA1200 в продаже вы найдете довольно много различных «камней»:

Core i7-11700F и Core i7 11700 — 31 000 рублей;

Core i9-10900F — 34 500 рублей;

Core i9-10900 — 37 000 рублей;

Core i7-11700KF — 37 000 рублей;

Core i9-10850K — 37 500 рублей;

Core i7-11700K — 38 000 рублей;

Core i9-11900F и Core i9-11900 — 40 000 рублей.

Стоимость процессоров Intel в последнее время заметно скачет, а потому 8- и 10-ядерные чипы еще будут меняться в этом списке местами, но пока Core i7-11700 смотрится гораздо интереснее Core i9-10900.

В любом случае, какой бы чип вы не выбрали, ему требуется серьезный подход к охлаждению. Смотрите в статье «Обзор процессора Core i7-11700K: Rocket Lake без надрыва», насколько греются в программе Blender такие модели, как Core i7-10700K, Core i7-11700K и Ryzen 7 5800X. Антирекордсменом стал чип AMD, стабильно прогревающийся до 90 градусов Цельсия при использовании кастомной СЖО с трехсекционным радиатором. Нагрев Core i7-11700K (Core i7-11700 будет греться меньше, так как при загрузке всех ядер его частота составляет 4,4 ГГц — на 200 МГц ниже, чем у K-версии) в тех же условиях доходит до 75 градусов, а Core i7-10700K — до 72. Конечно, в играх температура чипов оказывается ниже градусов на 15, но это все равно означает, что в продвинутой сборке нужно использовать очень эффективное охлаждение — лучше всего подойдет необслуживаемая «водянка» с 280- или 360-мм радиатором.

Сборки подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики в разрешении Ultra HD.

Максимальная сборка — это категория, в которой нет смысла разделять системные блоки на игровые или под апгрейд видеокарты. Здесь мы используем лучшее, что можно взять у массовых платформ AMD и Intel, а видеокарту вы можете купить любую, вариантов — масса. Например, пересидеть эти сложные времена можно с «затычкой» уровня GeForce GT 1030 или GeForce GTX 1650. Можно взять адаптер класса GeForce GTX 1660, чтобы комфортно играть в разрешении Full HD хотя бы с использованием высокого качества графики. Можно взять Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 3060. Можно дождаться выхода в продажу GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti (конец мая), которые получат аппаратную блокировку майнинга, но я, если честно, не очень верю в то, что их выход позволит достаточно быстро (в течение двух-трех месяцев) серьезно повлиять на дефицит игровых ускорителей.

Сейчас же на рынке High-end-видеокарт творится самая настоящая чертовщина. Вот пример:

GeForce RTX 3070 реально найти за 150 000 рублей.

GeForce RTX 3080 в продаже я нашел за 260 000 рублей.

GeForce RTX 3090 стоит 335 000 рублей.

Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT на момент написания статьи в продаже на «Яндекс.Маркете» я не нашел.

Radeon RX 6900 XT стоит в среднем 190 000 рублей.

Ценники — аховые, и к шестизначным суммам тяжело привыкнуть даже спустя полгода после начала дефицита видеокарт. И все же мы видим, что графические ускорители AMD, если они продаются, стоят меньше конкурентов от NVIDIA — причем разница эта превышает порой сотню тысяч рублей.

Но мы в начале выпуска решили, что в этот раз в рубрике будут представлены реальные игровые сборки. Например, в Cyberpunk 2077 без использования трассировки лучей в 4K-разрешении Radeon RX 6900 XT опережает GeForce RTX 3070 на 34 %, но при этом флагман AMD стоит больше всего на 26 %. Так что в мае в максимальную сборку я ставлю Radeon RX 6900 XT.

Достаточно сильной критике в прошлом месяце подверглось мое решение установить в максимальную сборку 8-ядерный Core i7-11700K вместо 10-ядерного Core i9-10850K. Ранее мы выяснили, что эти чипы обладают практически одинаковой стоимостью, но в зависимости от торговой площадки одна модель может стоить чуть больше другой. В обзоре этого Rocket Lake наглядно показано, что Core i7-11700K проигрывает флагману прошлого поколения, Core i9-10900K, в 11 приложениях из 13 — правда, речь идет о нескольких процентах разницы. Модель Core i9-10850K работает на меньшей частоте, а потому уступает в среднем 2 % 10-ядерному флагману Comet Lake. Так что этот 10-ядерник тоже будет чуточку быстрее Core i7-11700K при выполнении ресурсоемких задач.

В играх же между Core i7-11700K, Core i9-10900K и Core i9-10850K можно смело ставить знак равенства — с доказательствами вы сможете ознакомиться в спецвыпуске «Компьютера месяца», который выйдет чуть позже. Там же будет рассмотрено быстродействие этих чипов в разгоне (с учетом особенностей контроллеров памяти).

В итоге при схожей производительности и цене очень тяжело сделать окончательный выбор. В плане энергопотребления Core i7-11700K выигрывает у Core i9-10850K — как мы знаем, для последнего чипа используются далеко не самые удачные кристаллы. Интереснее смотрится у Rocket Lake и встроенная графика, которая очень пригодится, если система все же собирается под будущий апгрейд видеокарты. Зато новый контроллер памяти Core i7-11700K выглядит не столь убедительно, но этот момент больше волнует энтузиастов, нежели обычных пользователей. С другой стороны, чипы Rocket Lake поддаются более гибкому разгону — подробнее об этом читайте в статье «Обзор процессора Core i9-11900K: лидерство в игровой производительности возвращается к Intel». Наконец, Rocket Lake поддерживает интерфейс PCI Express 4.0.

Ну а закончить этот выпуск я предлагаю хорошей новостью. Еще в прошлом месяце в продажу наконец-то вернулся Ryzen 9 5900X — на мой взгляд, лучший игровой центральный процессор современности. В «Икскоме» его цена сильно завышена, так как средний показатель «Яндекс.Маркета» составляет 54 000 рублей. Впрочем, в московской рознице этот 12-ядерник можно найти и за 50 тысяч.

Ниже представлен список полезных статей, которые помогут вам в выборе тех или иных комплектующих, а также при самостоятельной сборке ПК: