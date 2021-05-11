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Компьютер месяца — май 2021 года

 
С новым дефицитом вас, уважаемые читатели! Как будто чертовщины с игровыми видеокартами и взлетом цен на память нам было недостаточно в 2021 году. Теперь ко всему прочему надо еще постараться достать и накопители для ПК. И с этими ни разу не радостными новостями мы начинаем знакомство с актуальными сборками системных блоков, которые можно купить в мае
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В прошлом выпуске «Компьютера месяца» я задал читателям один важный, фундаментальный вопрос: нужны ли в рубрике таблицы с игровыми сборками, что называется, здесь и сейчас — пусть видеокарты и стоят сегодня неадекватно много? В итоге мнения читателей разделились примерно поровну. Некоторые оказались солидарны со мной в нежелании как-либо продвигать игровые системы, в которых видеокарты стоят в 2, 3 и даже в 4 раза больше положенного. Напомню, что с начала года в «Компьютере месяца» рекомендуются системные блоки под будущий апгрейд видеокарты — ведь когда-то дефицит видеокарт, связанный с очередным витком майнинг-бума, закончится. Только эта чудесная пора, по всей видимости, наступит еще не скоро — вот и в комментариях к выпуску все чаще призывают рекомендовать то, что есть, по тем ценам, что есть. Что ж, в качестве небольшого эксперимента давайте попробуем в этом выпуске учесть желания всех читателей.

Но перед этим нельзя не упомянуть одну важную вещь: начиная с июня, NVIDIA обновит модельный ряд GeForce RTX 30 адаптерами, GPU которых имеют встроенный ограничитель майнинга. С учетом того, как неловко «зеленые» внедрили майнинг-защиту в GeForce RTX 3060, я эти новости воспринимаю с определенной долей скептицизма. И все же где-то внутри затеплилась надежда. Так что если вам нужен игровой ПК прямо здесь и сейчас, то хорошенько обдумайте все за и против. Я продолжаю настаивать на том, что покупать современные видеокарты (особенно среднего и высокого уровня производительности) по таким ценам нецелесообразно.

Компьютер месяца — май 2021 года

Компьютер месяца — май 2021 года

Очередной выпуск «Компьютера месяца» вышел при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями. 

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

#Стартовая сборка

Сборка подходит для современных ААА-игр с использованием преимущественно среднего качества графики в разрешении Full HD. Однако такие системы превосходно справляются с играми 5-7-летней давности.

Стартовая сборка. Игровой ПК здесь и сейчас
Процессор AMD Ryzen 5 1600, 6 ядер и 12 потоков, 3,4 (3,6) ГГц, 16 Мбайт L3, AM4, BOX 11 500 руб.
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт GDDR5 23 500 руб.
Материнская плата AMD B450
Пример:
• GIGABYTE B450M S2H V2		 5 000 руб.
Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3000/3200
Пример:
• Crucial BL8G30C15U4B		 8 000 руб.
Накопитель SSD, 240-256 Гбайт, SATA 6 Гбит/с
Пример:
• Kingston SA400S37/240G		 3 000 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• AeroCool Tomahawk		 2 000 руб.
Блок питания Пример:
• Cooler Master Elite V3 600 Вт		 3 500 руб.
Итого 56 500 руб.

Раз в мае в «Компьютер месяца» возвращаются игровые сборки, то в первую очередь стоит поговорить о видеокартах и их стоимости. Здесь я воспользуюсь данными «Яндекс.Маркета», так как очень тяжело адекватно изучать наличие товара, используя всего один магазин. Так, в Москве в начале мая мы могли купить:

  • GeForce GTX 1050 Ti за 19 000 рублей в среднем;
  • GeForce GTX 1650 за 23 500 рублей.

Сразу обращу ваше внимание, что на момент написания статьи «Яндекс.Маркет» не нашел ни одной SUPER-версии GeForce GTX 1650 — исходя из этого факта, я вижу, что видеокарта пользуется спросом и при апрельской цене в 27-30 тысяч рублей. А вот GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 в магазинах стало много, и цены на них оказываются завышенными... всего в 2 раза. Поэтому выбор видеокарты для стартовой сборки оказывается вполне очевидным. Особенно с учетом того, сколько стоят разновидности GeForce GTX 16 и Radeon RX 5000.

Интересная ситуация наблюдается и в секторе центральных процессоров, где в мае легко отметить две тенденции. Во-первых, заметно прибавили в цене чипы Comet Lake, и это довольно странно на фоне только что появившихся серий Rocket Lake и Comet Lake Refresh. Так, за 4-ядерный Core i3-10100F придется отдать 13 000 рублей в «Икскоме», но в остальных магазинах (средняя цена в «Яндекс.Маркете» — 12 500 рублей) он стоит несильно меньше. В предыдущие месяцы за такие деньги можно было взять 6-ядерный Core i5-10400F… 

Во-вторых, в продажу вернулось много хорошо нам известных чипов AMD. Например, самым дешевым Ryzen в каталоге магазина-рекламодателя оказался 6-ядерный Ryzen 5 1600 — за него в начале мая просили 10 500 рублей в OEM-комплектации. Он оказался на 1 500 рублей дешевле Ryzen 3 3100 и на 2 000 — Ryzen 5 3500X. Ставим этот чип в сборку, так как я уже неоднократно рассказывал, что в играх Ryzen 5 1600 и Ryzen 3 3100 показывают схожие результаты, а потому можно брать более дешевый «камень».

С остальными комплектующими разобраться оказывается довольно просто, но есть единственный момент: под сборку AMD берется далеко не самая лучшая матплата, которой тем не менее будет достаточно для стабильной работы Ryzen 5 1600. Если вы хотите со временем заменить 6-ядерник чипом поколения Zen 3, то лучше взять что-то более стоящее — примеры приведены в таблице ниже.

Думаю, вы уже знаете, что из-за старта торгов новой криптовалюты Chia, фарминг которой производится средствами SSD и HDD, из продажи исчезли многие модели накопителей, а оставшиеся устройства начали заметно дорожать. Традиционно в стартовой сборке рекомендуется простенький и дешевый SATA SSD объемом 240-256 Гбайт. Пока что модели уровня Kingston SA400S37/240G стоят привычные 3 000 рублей, чего нельзя сказать про другие модификации. Рекомендуемый в прошлом месяце Samsung MZ-77E500BW, например, подорожал на 1 000 рублей, а NVMe-накопители объемом 1 Тбайт попросту исчезли из продажи в «Икскоме» (и не только там). Поэтому во всех сборках «Компьютера месяца», кроме стартовой, в мае стоят 500-гигабайтные недорогие SATA SSD — так я предвосхищаю дальнейшее непозитивное развитие событий.

Оперативная память тоже растет в цене. Комплект DDR4-3000 объемом 16 Гбайт и стоимостью 5-6 тысяч рублей в мае уже кажется фантастикой — теперь самые простые 2-канальные наборы обойдутся вам в 8,5 тысяч минимум. Речь идет о чем-то уровня HyperX HX430C15FB3K2/16, если отбросить наборы компании Patriot, не славящиеся надежностью. Получается, сейчас чуть выгоднее брать отдельные модули, такие как Crucial BL8G30C15U4B, — экономия составит рублей 500. Обидно и то, что некоторые интересные комплекты вовсе исчезли из продажи в «Икскоме».

А между тем даже в сборках начального уровня без 16 Гбайт ОЗУ — никуда. Так что сэкономить на памяти точно не выйдет, и придется брать то, что есть, и по тем ценам, что есть…

#Сборка под апгрейд

Система рассчитана на установку видеокарты уровня GeForce RTX 3060 или аналога AMD, когда он будет представлен. В таком составе сборка позволит играть во все современные игры с использованием максимального или близкого к таковому качества графики в разрешении Full HD.

Стартовая сборка. ПК под апгрейд видеокарты
Процессор AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 16 500 руб.
Intel Core i5-11400, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM 18 500 руб.
Процессорный кулер Башенный кулер
Пример:
• ID-Cooling SE-223 BASIC		 1 500 руб.
Видеокарта NVIDIA GeForce GT 710 2 Гбайт — для AMD 4 000 руб.
Материнская плата AMD B450
Пример:
• ASRock B450M PRO4-F		 6 000 руб.
Intel B560 Express
Пример:
• ASRock B560M PRO4		 10 000 руб.
Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3000/3200
Пример:
• Crucial BL8G30C15U4B		 8 000 руб.
Накопитель SSD, 500-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с
Пример:
• Crucial CT500MX500SSD1		 5 500 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Zalman N5 OF		 3 000 руб.
Блок питания Пример:
• Cooler Master Elite V3 600 Вт		 3 500 руб.
Итого AMD — 48 000 руб.
Intel — 50 000 руб.

Как я уже сказал, чипы Intel заметно подорожали. Теперь в мае за Core i5-10400F просят 15 000 рублей с учетом небольшого округления, а за Core i5-11400 и Core i5-10400 придется отдать 18 500 рублей. В этой ситуации брать 6-ядерный Comet Lake нет никакого смысла. Более производительный Rocket Lake оказывается лучше во всем, кроме уровня энергопотребления и нагрева: частота выше на 200 МГц (4,2 ГГц при загрузке всех ядер), микроархитектура лучше, а также мы имеем дело с более продвинутой графикой UHD Graphics 730. Да, мне в данном случае абсолютно не интересно быстродействие встроенной графики в играх (оно — никакое, даже если брать в расчет игры 5-7-летней давности), но ГП Core i5-11400 хвастает поддержкой HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4а, совместимостью с 12-битными форматами HEVC и VP9, 10-битным AV1 и аппаратным ускорением кодирования 8-битного AVC и 10-битного HEVC и VP9. 

В прошлом месяце я отмечал, что Ryzen 5 3600 наконец-то заметно подешевел, но в мае ситуация вновь изменилась. В магазине-партнере его отдают за 16 500 рублей, а средняя цена в Москве за OEM-версию составляет 15 500 рублей, хотя кое-где 6-ядерный Zen 2 можно урвать за 14 000 рублей — воспользуйтесь этой возможностью, если вам всенепременно нужна платформа AM4 дома. Проблема же Ryzen 5 3600 заключается в том, что к нему обязательно нужна дискретная графика, и если от старого ПК у вас не осталось видеокарты, то придется раскошелиться на покупку «затычки», а это — 4 000 рублей за карту класса GeForce GT 710, которая позволит нормально выводить изображение в разрешении Full HD (для 4K рекомендую брать уже GeForce GT 1030).

О том, насколько Ryzen 5 3600 оказывается медленнее Core i5-11400 в играх с графикой класса GeForce RTX 3060 и почему нет смысла в сборке AMD под апгрейд вкладываться в покупку заметно подорожавших чипов со встроенной графикой, я расскажу в спецвыпуске «Компьютера месяца», который выйдет в мае. А пока мы видим, что Ryzen 3 3200GE стоит 16 тысяч рублей, а Ryzen 5 PRO 4650G — 22 тысячи. При этом встройка обозначенных чипов не обеспечит комфортного FPS в современных играх в разрешении Full HD при использовании среднего качества графики. Впрочем, подробно про это было написано еще в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: на чем можно сэкономить при покупке дешевого игрового ПК в 2020 году (и можно ли вообще)».

#Оптимальная сборка

Сборка подходит для современных ААА-игр с использованием преимущественно высокого качества графики в разрешении Full HD. Однако такие системы превосходно справляются с играми 3-летней давности.

Стартовая сборка. Игровой ПК здесь и сейчас
Процессор AMD Ryzen 5 3500X, 6 ядер, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 12 000 руб.
Intel Core i5-10400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM 14 500 руб.
Процессорный кулер Башенный кулер
Пример:
• ID-Cooling SE-223 BASIC		 1 500 руб.
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 (Ti/SUPER), 6 Гбайт GDDR5 55 000 руб.
Материнская плата AMD B450
Пример:
• ASRock B450M PRO4-F		 6 000 руб.
Intel B460 Express
Пример:
• GIGABYTE B460M D3H		 8 500 руб.
Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3000/3200
Пример:
• Crucial BL8G30C15U4B		 8 000 руб.
Накопитель SSD, 500-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с
Пример:
• Crucial CT500MX500SSD1		 5 500 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Zalman N5 OF		 3 000 руб.
Блок питания Пример:
• Cooler Master Elite V3 600 Вт		 3 500 руб.
Итого AMD — 94 500 руб.
Intel — 99 500 руб. 

Такие модели видеокарт, как Radeon RX 5500 XT и Radeon RX 5600 XT, очень тяжело найти в продаже в мае. А если и найдете, то только по цене в 50-60 тысяч рублей. Интересно, что Radeon RX 570 стоит еще дороже. Реально же в Москве купить что-то из серии GeForce GTX 16 — разные модели стоят от 48 до 70 тысяч рублей. Какую-нибудь GIGABYTE GV-N1660OC-6GD вполне реально «выцепить» за 52 тысячи, но в среднем речь идет о 55 «кусках». С таким ускорителем оптимальная сборка в играх опередит стартовую в среднем на 50-55 %.

Интересно, что GeForce RTX 2060 в среднем стоит уже 68 000 рублей, а за GeForce RTX 3060 придется отдать 85 тысяч.

Связка «GeForce GTX 1660 SUPER + Ryzen 5 3500X» в свое время  была хорошаи активно продвигалась в базовой сборке «Компьютера месяца». Еще в декабре вы могли собрать системный блок с таким железом за 59 500 рублей. Теперь же — и это грустно признавать — за системник с подобным (небольшим) уровнем быстродействия придется отдать ~100 000 рублей.

Между тем Ryzen 5 3500X стоит 12 000 рублей — это на 4,5 тысячи меньше, чем просят за Ryzen 5 3600. Конечно, отсутствие технологии SMT приводит к падению производительности в различных многопоточных приложениях на 20-25 %. В играх же 12-поточник оказывается в среднем быстрее на 5 %, хотя в некоторых случаях разница в минимальном FPS достигает и 15 %. Учитывайте, что сравнения в наших обзорах проводились с весьма быстрой графикой — GeForce RTX 2080 Ti. Если же установить в систему GeForce GTX 1660, то сборки проявят себя одинаково хорошо. Так что (раз нам надо вложиться в покупку дорогой видеокарты) сэкономить на процессоре определенно можно — как и на некоторых других комплектующих.

Самый дешевый 6-ядерник Intel стоит 15 000 рублей, хотя еще недавно за Core i5-10400F просили на 2,5 тысячи меньше. Если в сборке будет использоваться недорогая плата на базе чипсета H410 или B460 Express, то поменять процессор со временем на значительно более быструю модель будет проблематично, так как 8- и 10-ядерные Comet Lake она не вытянет (с доказательством моих слов можете ознакомиться здесь), а кристаллы Rocket Lake этими наборами логики в большинстве случаев не поддерживаются, хотя некоторые производители и начали перевыпуск матплат с перемаркированными чипсетами (когда H470 Express выдают за B460 Express и так далее). За Gigabyte B460M DS3H V2 просят 8 000 рублей, например. При этом H510-материнки, появившиеся в продаже в прошлом месяце, стоят заметно больше аналогов на базе H410 Express. За откровенно посредственную ASRock H510M-HDV придется отдать 7 000 рублей, за более интересную ASRock B560M PRO4 — десяточку. Все это заметно удорожит сборку с Core i5-10400F, хотя она и будет лучше системы с Ryzen 5 3500X на борту.

#Сборка под апгрейд

Система рассчитана под установку видеокарты уровня GeForce RTX 3060 или аналога AMD, когда он будет представлен. В таком составе сборка позволит играть во все современные игры с использованием максимального или близкого к таковому качества графики в разрешении Full HD.

Стартовая сборка. ПК под апгрейд видеокарты
Процессор AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 16 500 руб.
Intel Core i5-11400, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM 18 500 руб.
Процессорный кулер Башенный кулер
Пример:
• ID-Cooling SE-224-XT Basic		 2 000 руб.
Видеокарта NVIDIA GeForce GT 710 2 Гбайт — для AMD 4 000 руб.
Материнская плата AMD B550
Пример:
• MSI MAG B550M MORTAR		 12 000 руб.
Intel Z490 Express
Пример:
• MSI Z490-A PRO		 13 500 руб.
Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3000/3200
Пример:
• Crucial BL8G30C15U4B		 8 000 руб.
Накопитель SSD, 500-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с
Пример:
• Crucial CT500MX500SSD1		 5 500 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Примеры:
• Cooler Master MasterBox K501L;
• Deepcool MATREXX 55 MESH 2F
• Cougar MX410 Mesh-G		 4 500 руб.
Блок питания Примеры:
• Cooler Master MWE Bronze V2 600 Вт;
• Enermax MaxPro II 600 Вт;
• Be quiet! SYSTEM POWER 9 600 Вт		 5 000 руб.
Итого AMD — 57 500 руб.
Intel — 57 000 руб.

Я намеренно оставляю в продвинутой сборке под апгрейд те же процессоры: Ryzen 5 3600 и Core i5-11400. В прошлом выпуске «Компьютера месяца» было подробно расписано, почему нет смысла покупать более дорогие чипы, входящие в ту же серию. Так, если и искать на замену Ryzen 5 3600 более быстрый ЦП, то уже смотреть в сторону 8-ядерных Ryzen или же 6-ядерного Ryzen 5 5600X. Но это — серьезное увеличение бюджета. 

Аналогичная ситуация и с Core i5-11400: если искать ему сменщика среди других 6-ядерников, то надо брать Core i5-11600K (25 000 рублей), который работает быстрее уже на 400 МГц. А еще есть смысл взять этот чип под разгон, заранее вложившись в покупку Z590-платы и более эффективного охлаждения.

И все же оптимальная сборка под апгрейд видеокарты стала лучше. Мы берем хорошие платы, которые подойдут в том числе и под дальнейшую смену центрального процессора. На мой взгляд, события 2021 года отлично показывают, что тактика постепенной модернизации своего ПК работает эффективнее — особенно с учетом постоянного дефицита тех или иных компонентов. Вот и Ryzen 5 3600 со временем можно спокойно поменять на Ryzen 7 5800X, а Core i5-11400 — на Core i7-11700, получив мощную основу для игровой системы высокого уровня в ближайшем будущем.

Плюс, используя платы на базе чипсетов B550, B560 Express и некоторые Z490 Express, мы получаем поддержку стандарта PCI Express 4.0, которая позволит использовать в будущем быстрые SSD. Я совершенно не против использовать платы уровня B560 Express — их функциональности оказывается достаточно для систем без разгона. Только вот стоимость интересных моделей, подходящих под дальнейший апгрейд ЦП, оказывается сопоставимой со стоимостью Z490-устройств.

#Продвинутая сборка

Сборки подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики в разрешении Full HD и WQHD.

Продвинутая сборка. Игровой ПК здесь и сейчас
Процессор AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 24 500 руб.
Intel Core i7-10700F, 8 ядер и 16 потоков, 2,9 (4,8) ГГц, 16 Мбайт L3, LGA1200, OEM 25 500 руб.
Процессорный кулер Башенный кулер или СЖО
Пример:
ID-Cooling ZOOMFLOW 240X ARGB		 5 000 руб.
Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT, 12 Гбайт GDDR6 95 000 руб.
Материнская плата AMD B550
Пример:
• MSI MAG B550M MORTAR		 12 000 руб.
Intel Z490 Express
Пример:
• MSI Z490-A PRO		 13 500 руб.
Оперативная память 32 Гбайт DDR4-3200/3466
Пример:
• Crucial BL16G32C16U4RL		 17 500 руб.
Накопитель SSD, 500-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с
Пример:
• Crucial CT500MX500SSD1		 5 500 руб.
Корпус Примеры:
• Deepcool MATREXX 70		 6 000 руб.
Блок питания Пример:
• Be Quiet Pure Power 11 600 Вт		 7 500 руб.
Итого AMD — 173 000 руб.
Intel — 175 500 руб.

Как мы уже выяснили ранее, недорогие версии GeForce RTX 3060 стоят около 85 тысяч рублей. Напомню, что новинка NVIDIA по уровню быстродействия соответствует таким видеокартам, как GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT. GeForce RTX 3060 Ti в продаже в Москве я вообще не нашел, а за GeForce RTX 3070 просят в среднем 150 тысяч рублей — и это при том, что еще в декабре ее реально было купить за 55-60 тысяч. Про рекомендованную цену GeForce RTX 3070 я вообще умолчу — судя по комментариям к нашим выпускам, некоторым читателям от такой информации натурально становится плохо.

За новинку этого месяца — Radeon RX 6700 XT — просят в среднем 95 000 рублей. Эта модель опережает GeForce RTX 3060 в разрешении WQHD на 21 %, являясь аналогом GeForce RTX 3060 Ti, если не рассматривать производительность в играх, использующих трассировку лучей. На мой взгляд, в оптимальной сборке, учитывая наше решение собирать реальные игровые системы, лучше использовать ее.

Цена Ryzen 5 5600X не изменилась за прошедший месяц, а вот чипы Rocket Lake стали даже дешевле, хоть это касается и не всех моделей. И все же если с чипом AMD определиться легко (в прошлом выпуске я детально обосновал преимущества 6-ядерного Zen 3 перед 8-ядерными моделями Zen 2), то выбор для платформы LGA1200 будет не слишком очевиден. Вы можете собрать ПК, используя 8-ядерный Core i7-10700F, а можете купить Core i5-11600K, который стоит столько же. На стороне первого — наличие 8 ядер и совместимость со всеми платами для платформы LGA1200. На стороне второго — более быстрая микроархитектура, PCI Express 4.0 и функции гибкого разгона ядер.

Интересно, что платы на базе чипсета B560 Express, которые подходят для нашей продвинутой сборки, по факту стоят не меньше Z490-материнок. Так, вполне подходящая модель MSI Z490-A PRO в мае стоит 13 500 рублей, но столько же придется заплатить и за Gigabyte B560M AORUS PRO — оба устройства поддерживают чипы Rocket Lake, если что (и PCI Express 4.0 — тоже). Поэтому в таком сравнении лучше вложиться в покупку номинально устаревшего чипсета. 

Учтите один момент: если вы решите взять вместе с Z490-платой чип поколения Rocket Lake, то, во-первых, обязательно убедитесь в том, что поддержка 11-го поколения Core у нее есть. Во-вторых, велика вероятность, что материнка будет продаваться со старой версией прошивки, а потому надо будет заранее обновить BIOS устройства. Сделать это можно в гарантийном отделе магазина, например. А еще есть платы, позволяющие обновить прошивку даже в выключенном состоянии при помощи USB-флешки.

#Сборка под апгрейд

В таких системах можно использовать видеокарты любого уровня производительности.

Продвинутая сборка. ПК под апгрейд видеокарты
Процессор AMD Ryzen 7 5800X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (4,7) ГГц, 32 Мбайт L3, OEM 38 000 руб.
Intel Core i7-11700, 8 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM 31 000 руб.
Процессорный кулер Башенный кулер или СЖО
Пример:
EKWB EK-AIO 360 D-RGB		 14 000 руб.
Видеокарта NVIDIA GeForce GT 710 2 Гбайт — для AMD 4 000 руб.
Материнская плата AMD B550
Пример:
• MSI MAG B550M MORTAR		 12 000 руб.
Intel Z490 Express
Пример:
• MSI Z490-A PRO		 13 500 руб.
Оперативная память 32 Гбайт DDR4-3200/3466
Пример:
• Crucial BL16G32C16U4RL		 17 500 руб.
Накопитель SSD, 500-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с
Пример:
• Crucial CT500MX500SSD1		 5 500 руб.
Корпус Примеры:
• Deepcool MATREXX 70		 6 000 руб.
Блок питания Пример:
• Be Quiet Pure Power 11 600 Вт		 7 500 руб.
Итого AMD — 104 500 руб.
Intel — 95 000 руб.

Продвинутые сборки под апгрейд — это фактически топовые системы, в которые может быть установлена любая современная видеокарта. Конфигурации покажут примерно одинаковый уровень быстродействия в играх, а потому выбирать системный блок стоит, изучая иные характеристики и возможности сборок. Например, вариант с LGA1200 оказывается банально дешевле, так как нам нет необходимости тратиться на отдельную «затычку». При этом платформа AM4 позволит серьезно увеличить производительность сборки в ресурсоемких задачах, ведь 8-ядерный Ryzen 7 5800X можно со временем заменить 16-ядерным Ryzen 9 5950X — и это будет оправданный выбор при создании мощной рабочей станции. На эту тему на нашем сайте вышла довольно подробная статья: «Ryzen 9 5950X против HEDT: тестирование в профессиональных приложениях».

С чипами Intel определиться сложнее. Чтобы не переплачивать, нам нужен процессор со встроенной графикой, но если видеокарта уже есть, то резонно рассмотреть F-версии чипов — в том числе и 10-ядерные. В итоге для платформы LGA1200 в продаже вы найдете довольно много различных «камней»:

  • Core i7-11700F и Core i7 11700 — 31 000 рублей;
  • Core i9-10900F — 34 500 рублей;
  • Core i9-10900 — 37 000 рублей;
  • Core i7-11700KF — 37 000 рублей;
  • Core i9-10850K — 37 500 рублей;
  • Core i7-11700K — 38 000 рублей;
  • Core i9-11900F и Core i9-11900 — 40 000 рублей.

Стоимость процессоров Intel в последнее время заметно скачет, а потому 8- и 10-ядерные чипы еще будут меняться в этом списке местами, но пока Core i7-11700 смотрится гораздо интереснее Core i9-10900. 

В любом случае, какой бы чип вы не выбрали, ему требуется серьезный подход к охлаждению. Смотрите в статье «Обзор процессора Core i7-11700K: Rocket Lake без надрыва», насколько греются в программе Blender такие модели, как Core i7-10700K, Core i7-11700K и Ryzen 7 5800X. Антирекордсменом стал чип AMD, стабильно прогревающийся до 90 градусов Цельсия при использовании кастомной СЖО с трехсекционным радиатором. Нагрев Core i7-11700K (Core i7-11700 будет греться меньше, так как при загрузке всех ядер его частота составляет 4,4 ГГц — на 200 МГц ниже, чем у K-версии) в тех же условиях доходит до 75 градусов, а Core i7-10700K — до 72. Конечно, в играх температура чипов оказывается ниже градусов на 15, но это все равно означает, что в продвинутой сборке нужно использовать очень эффективное охлаждение — лучше всего подойдет необслуживаемая «водянка» с 280- или 360-мм радиатором.

#Максимальная сборка

Сборки подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики в разрешении Ultra HD.

Максимальная сборка
Процессор AMD Ryzen 9 5900X, 12 ядер и 24 потока, 3,7 (4,8) ГГц, 64 Мбайт L3, OEM 57 000 руб.
Intel Core i7-11700K, 8 ядер и 16 потоков, 3,6 (5,0) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM 38 000 руб.
Процессорный кулер Башенный кулер или СЖО
Пример:
EKWB EK-AIO 360 D-RGB		 14 000 руб.
Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT, 16 Гбайт, GDDR6 190 000 руб.
Материнская плата AMD B550
Пример:
• GIGABYTE B550 AORUS MASTER		 24 000 руб.
Intel Z590 Express
Пример:
• ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI		 23 000 руб.
Оперативная память 32 Гбайт DDR4-3200/3466
Пример:
• Crucial BL16G32C16U4RL		 17 500 руб.
Накопитель SSD, 1 Тбайт, SATA 6 Гбит/с
Пример:
• Samsung MZ-77E1T0BW		 10 500 руб.
Корпус Корпус Full-Tower
Пример:
• Fractal Design Meshify S2 TGD Black		 14 000 руб.
Блок питания Пример:
• SeaSonic SSR-750PD2 750 Вт		 17 500 руб.
Итого AMD — 344 500 руб.
Intel — 324 500 руб.

Максимальная сборка — это категория, в которой нет смысла разделять системные блоки на игровые или под апгрейд видеокарты. Здесь мы используем лучшее, что можно взять у массовых платформ AMD и Intel, а видеокарту вы можете купить любую, вариантов — масса. Например, пересидеть эти сложные времена можно с «затычкой» уровня GeForce GT 1030 или GeForce GTX 1650. Можно взять адаптер класса GeForce GTX 1660, чтобы комфортно играть в разрешении Full HD хотя бы с использованием высокого качества графики. Можно взять Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 3060. Можно дождаться выхода в продажу GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti (конец мая), которые получат аппаратную блокировку майнинга, но я, если честно, не очень верю в то, что их выход позволит достаточно быстро (в течение двух-трех месяцев) серьезно повлиять на дефицит игровых ускорителей.

Сейчас же на рынке High-end-видеокарт творится самая настоящая чертовщина. Вот пример:

  • GeForce RTX 3070 реально найти за 150 000 рублей.
  • GeForce RTX 3080 в продаже я нашел за 260 000 рублей.
  • GeForce RTX 3090 стоит 335 000 рублей.
  • Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT на момент написания статьи в продаже на «Яндекс.Маркете» я не нашел.
  • Radeon RX 6900 XT стоит в среднем 190 000 рублей.

Ценники — аховые, и к шестизначным суммам тяжело привыкнуть даже спустя полгода после начала дефицита видеокарт. И все же мы видим, что графические ускорители AMD, если они продаются, стоят меньше конкурентов от NVIDIA — причем разница эта превышает порой сотню тысяч рублей.

Но мы в начале выпуска решили, что в этот раз в рубрике будут представлены реальные игровые сборки. Например, в Cyberpunk 2077 без использования трассировки лучей в 4K-разрешении Radeon RX 6900 XT опережает GeForce RTX 3070 на 34 %, но при этом флагман AMD стоит больше всего на 26 %. Так что в мае в максимальную сборку я ставлю Radeon RX 6900 XT.

Достаточно сильной критике в прошлом месяце подверглось мое решение установить в максимальную сборку 8-ядерный Core i7-11700K вместо 10-ядерного Core i9-10850K. Ранее мы выяснили, что эти чипы обладают практически одинаковой стоимостью, но в зависимости от торговой площадки одна модель может стоить чуть больше другой. В обзоре этого Rocket Lake наглядно показано, что Core i7-11700K проигрывает флагману прошлого поколения, Core i9-10900K, в 11 приложениях из 13 — правда, речь идет о нескольких процентах разницы. Модель Core i9-10850K работает на меньшей частоте, а потому уступает в среднем 2 % 10-ядерному флагману Comet Lake. Так что этот 10-ядерник тоже будет чуточку быстрее Core i7-11700K при выполнении ресурсоемких задач.

В играх же между Core i7-11700K, Core i9-10900K и Core i9-10850K можно смело ставить знак равенства — с доказательствами вы сможете ознакомиться в спецвыпуске «Компьютера месяца», который выйдет чуть позже. Там же будет рассмотрено быстродействие этих чипов в разгоне (с учетом особенностей контроллеров памяти).

В итоге при схожей производительности и цене очень тяжело сделать окончательный выбор. В плане энергопотребления Core i7-11700K выигрывает у Core i9-10850K — как мы знаем, для последнего чипа используются далеко не самые удачные кристаллы. Интереснее смотрится у Rocket Lake и встроенная графика, которая очень пригодится, если система все же собирается под будущий апгрейд видеокарты. Зато новый контроллер памяти Core i7-11700K выглядит не столь убедительно, но этот момент больше волнует энтузиастов, нежели обычных пользователей. С другой стороны, чипы Rocket Lake поддаются более гибкому разгону — подробнее об этом читайте в статье «Обзор процессора Core i9-11900K: лидерство в игровой производительности возвращается к Intel». Наконец, Rocket Lake поддерживает интерфейс PCI Express 4.0.

Ну а закончить этот выпуск я предлагаю хорошей новостью. Еще в прошлом месяце в продажу наконец-то вернулся Ryzen 9 5900X — на мой взгляд, лучший игровой центральный процессор современности. В «Икскоме» его цена сильно завышена, так как средний показатель «Яндекс.Маркета» составляет 54 000 рублей. Впрочем, в московской рознице этот 12-ядерник можно найти и за 50 тысяч.

#Полезные материалы

Ниже представлен список полезных статей, которые помогут вам в выборе тех или иных комплектующих, а также при самостоятельной сборке ПК:

 
 
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Теги: компьютер месяца, пк, intel, amd, nvidia
компьютер месяца, пк, intel, amd, nvidia
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