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Один из кристаллов Meteor Lake показали под микроскопом — на фото попали малые ядра Crestmont

Журналисты издания Le Comptoir du Hardware посетили конференцию Intel Vision 2022, где получили возможность сфотографировать компоновку одного из кристаллов процессора Intel Core 14-го поколения с кодовым названием Meteor Lake. В объектив электронного микроскопа попала часть с вычислительными энергоэффективными E-ядрами Crestmont.

Источник изображения: Le Comptoir du Hardware

Источник изображения: Le Comptoir du Hardware

Ранее сегодня были опубликованы первые фотографии мобильных процессоров Meteor Lake. В их составе будут использоваться сразу несколько чиплетов на базе разных технологических процессов. Аналогично актуальным Alder Lake чипы Meteor Lake будут использовать гибридную архитектуру из больших и малых ядер. При этом мобильные процессоры Core 14-го поколения будут выпускаться в двух видах: одни будут иметь стандартную упаковку, вторые — существенно более компактную. Первые будут использоваться в обычных и игровых ноутбуках, или в мини-ПК. Вторые, вероятно, найдут применение в ультратонких лэптопах.

Фотография кристалла, полученная французских технологическим изданием, весьма вероятно демонстрирует чиплет второго, компактного, варианта Meteor Lake. Согласно слухам, эти процессоры предложат два производительных ядра Redwood Cove и до восьми энергоэффективных ядер Crestmont. На фотографию не попали блоки встроенной графики и интерфейсов. Они являются частью других чиплетов Meteor Lake, которые в конечном итоге будут объединяться на одной подложке с помощью второго поколения технологии упаковки Intel Foveros.

Попавший в кадр чиплет демонстрирует ядра Crestmont на основе техпроцесса Intel 4 (7-нм). По словам Intel, новый узел обеспечит свыше 20 % прироста производительности на ватт по сравнению с техпроцессом Intel 7 (10 нм). Пояснения к изображению опубликовал один из пользователей Twitter. На фото показано расположение блоков кеш-памяти L1/L2/L3, а также один из кластеров малых ядер Crestmont.

Источник изображения: Twitter / @Locuza_

Источник изображения: Twitter / @Locuza_

Процессоры Meteor Lake будут масштабироваться настольных с номинальным показателем TDP в 125 Вт. Иными словами, в серии будут представлены самые разнообразные модели. Чипы новой серии ожидаются во второй половине 2023 года.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: meteor lake, процессоры, intel, фото
meteor lake, процессоры, intel, фото
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