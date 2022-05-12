Кооперативный боевик Gotham Knights обойдётся без микротранзакций и привязки к онлайну

Издательство Warner Bros. Games и студия-разработчик Warner Bros. Games Montreal на странице с часто задаваемыми вопросами раскрыли новые детали своего кооперативного супергеройского боевика Gotham Knights.

Напомним, по сюжету Робину, Бэтгёрл, Найтвингу и Красному колпаку предстоит встать на защиту Готэма после смерти Бэтмена. Вопреки недавним слухам, в игре будет доступен кооператив только на двоих.

Совместная кампания в Gotham Knights исключительно онлайновая (кроссплей не планируется) и требует подписку PS Plus или Xbox Live Gold на консолях. В одиночном режиме можно играть без подключения к Интернету.

Несмотря на то, что к играм-сервисам Gotham Knights не принадлежит, разработчики посчитали нужным заверить сообщество в отсутствии планов по добавлению в проект микротранзакций.

Gotham Knights выйдет 25 октября на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Отказ от PS4 и Xbox One в Warner Bros. Games мотивируют стремлением предоставить игрокам «наилучший геймплейный опыт».