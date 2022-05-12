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Международный запуск мобильной сетевой игры Ni no Kuni: Cross Worlds назначили на 25 мая

Южнокорейский издатель и разработчик Netmarble анонсировал точную дату международного запуска своей многопользовательской мобильной ролевой игры Ni no Kuni: Cross Worlds.

Источник изображения: Netmarble

Источник изображения: Netmarble

Напомним, на территории некоторых восточных регионов (Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Макао) игра дебютировала ещё в июне 2021 года, а до Запада обещала добраться в первой половине 2022-го.

Как стало известно, международный запуск Ni no Kuni: Cross Worlds состоится 25 мая текущего года на устройствах под управлением iOS и Android. Проект также будет доступен на ПК с поддержкой кроссплея.

За прохождение предварительной регистрации (App Store, Play Маркет) пользователям подарят костюм исследователя, а за присоединение к Discord-серверу игры — шляпу громокота и особый титул.

В Ni no Kuni: Cross Worlds геймерам достаётся роль бета-тестера предстоящей VR-игры, который при погружении в виртуальный мир обнаруживает, что эта фантастическая вселенная вполне реальна.

Пользователи смогут выбрать один из пяти классов (мечник, ведьма, плут, инженер, сокрушитель), настроить внешний вид героя, собирать загадочных фамильяров и задействовать их в сражениях.

Разработчики Ni no Kuni: Cross Worlds обещают атмосферный аниме-мир на Unreal Engine 4, увлекательную историю, разнообразие ездовых животных (гигантские коты, ворчливые птицы) и возможность создать и обустроить собственную ферму.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Анонс, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: ni no kuni: cross worlds, netmarble, ролевая игра, jrpg
ni no kuni: cross worlds, netmarble, ролевая игра, jrpg
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