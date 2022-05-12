Toyota будет привлекать японцев к переходу на электромобили с помощью продажи кроссовера bZ4X только в лизинг

В прошлом году на долю аккумуляторных электромобилей в Японии пришлось не более 1 % первичного рынка, и те же гибриды в этой стране гораздо популярнее. Toyota в этом году выводит на мировой рынок свой первый глобальный электрический кроссовер, bZ4X, и в Японии она не решилась продавать его в собственность, а только предлагает взять в лизинг.

По мнению автопроизводителя, которое излагает Reuters, такая схема позволит привлечь к пользованию электромобилем наиболее консервативных клиентов, которые опасаются падения остаточной ёмкости тягового аккумулятора, непредсказуемых расходов на ремонт и быстрого снижения стоимости эксплуатируемого электромобиля. С учётом страховки и регулярного сервисного обслуживания на протяжении четырёх лет кроссовер Toyota bZ4X обойдётся японским клиентам компании в $39 000 на весь срок действия договора. Его досрочное расторжение чревато штрафными санкциями.

Напомним, что в США за $42 000 переднеприводный вариант этого кроссовера можно будет получить в собственность, а японский клиент Toyota, расставшись за четыре года с сопоставимой суммой, не сохранит каких-либо имущественных прав на электромобиль. В текущем фискальном году, который в календаре Toyota завершится в апреле следующего, компания рассчитывает сдать в лизинг на территории Японии около 5000 кроссоверов bZ4X. По итогам прошлого года в этой стране было продано примерно столько же электромобилей Tesla. Помимо США, на эту машину уже начали приниматься предварительные заказы в некоторых странах Европы. Пока Toyota не решила, когда приступит именно к продажам bZ4X на территории Японии.

В прошлом году импорт электромобилей в Японию вырос в три раза до 8610 транспортных средств, примерно 60 % из них относились к продукции Tesla. Надо сказать, что и свои водородомобили Mirai корпорация Toyota в Японии изначально распространяла по лизинговой схеме для юридических лиц, но это было обусловлено преимущественно высокой стоимостью машины. Некоторые эксперты скептически отнеслись к идее лизинга в случае с Toyota bZ4X, особенно на предложенных условиях.