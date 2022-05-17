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Видео: свежая карта и другой контент в трейлере обновления тактического шутера Insurgency: Sandstorm

Разработчики из New World Interactive совместно с издательством Focus Home Interactive выпустили бесплатное обновление Operation: Glasshouse для своего тактического шутера Insurgency: Sandstorm.

Источник изображения: Focus Home Interactive

Источник изображения: Focus Home Interactive

Апдейт добавил в игру карту «Тюрьма», изучить которую можно в двух сценариях, — с побегом и блокировкой. Локация поддерживает несколько кооперативных и соревновательных режимов.

Также Operation: Glasshouse добавило в игру новое оружие (дробовики) и элементы персонализации (платные и бесплатные). Вся нужна информация по этому поводу представлена в свежем трейлере с русскими субтитрами.

Insurgency: Sandstorm вышла на ПК в декабре 2018 года и предложила игрокам окунуться в непростые условия войны с реалистичной баллистикой. 29 сентября прошлого года шутер также появился на Xbox One и PlayStation 4.

На момент публикации данного материала проект собрал в Steam 86 % положительных отзывов из более чем 71 тысячи написанных.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: insurgency: sandstorm, new world interactive, focus home interactive, шутер
insurgency: sandstorm, new world interactive, focus home interactive, шутер
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