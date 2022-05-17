Мизерные продажи электромобилей в России упали в апреле, но продажи Tesla резко выросли

Аналитическое агентство «Автостат» обнародовало свежую статистику по российскому рынку электромобилей: спрос на такие транспортные средства в апреле снизился.

Сообщается, что в прошлом месяце на территории Российской Федерации было реализовано 180 новых электромобилей. Это на 11 % меньше, чем в том же месяце прошлого года. Однако весь рынок новых легковых автомобилей сократился на 84 %.

Две трети (66 %) от общих продаж электрических автомобилей в апреле пришлось на три марки — Tesla (80 штук), Audi (29 штук) и Porsche (10 штук). Любопытно, что продажи Tesla взлетели практически в два раза — на 90 %. При этом Audi и Porsche продемонстрировали падение на 31 % и 88 % соответственно.

«Электромобили Tesla продаются в России неофициально, в то время как Audi и Porsche объявили о приостановке поставок своей продукции на наш рынок в соответствии с санкциями Евросоюза. Кроме них, рынок электрокаров вниз потянули Jaguar (-40 %), Nissan (-85 %) и JAC (-91 %)», — говорится в сообщении «Автостата».

Более половины (55 %) всех новых электромобилей в апреле приобрели жители Москвы (57 штук), Подмосковья и Санкт-Петербурга (по 21 единице).