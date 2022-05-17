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Hunt: Showdown получила крупное обновление с системой квестов и новыми вооружёнными Одержимыми

Разработчики из Crytek выпустили обновление для многопользовательского шутера Hunt: Showdown. Патч 1.8.1 добавил систему квестов «Призывы» (Summons), новые виды Одержимых и оружия, а также внёс множество изменений во все аспекты игры.

Источник изображений: Crytek

Источник изображений: Crytek

Квесты — это замена ежедневным и еженедельным испытаниям. За их выполнение игроки получают звёзды, отличные от тех, которые зарабатываются за прохождение испытаний, а также охотничьи доллары, расходные материалы, инструменты, оружие и другие награды. Один и тот же квест можно выполнить несколько раз ради дополнительных звёзд, но предметы дважды забрать нельзя.

Одновременно можно сделать активными два квеста, а при помощи кровавых облигаций позволяется открыть третий слот. За 30 звёзд пользователь получает 25 кровавых облигаций. Квесты сменяются каждый понедельник. Награды выдаются раз в неделю.

Сейчас доступны пять категорий квестов:

  • простые — для всех игроков (1–2 звезды);
  • основные — связаны с ключевыми механиками (подсказки, боссы, награды; 2–3 звезды);
  • PvP — сражения с другими пользователями (3–4 звезды);
  • сложные — для ветеранов охоты (5 звёзд);
  • легендарные — требуют легендарных скинов для охотников или оружия (6 звёзд).

Авторы отмечают, что система квестов находится в разработке и будет меняться, и призывают игроков высказывать своё мнение о ней.

Новые Одержимые:

  • Одержимый с пистолетом (Pistol Grunt) — наносит урон только в ближнем бою, атакуя рукоятью поломанного пистолета, который при попадании производит громкий выстрел (подобрать пистолет нельзя);
  • Одержимый с лампой (Lantern Grunt) — атакует при помощи лампы, которая в процессе разбивается (если лампа в этот момент была зажжена, происходит взрыв, а если нет, то возникает маслянистая лужа, которую можно поджечь). Если убить врага до того, как он сломает лампу, её можно будет поднять и применить.

В поведении Одержимых произошло изменение: при попадании в руку врага или его убийстве он выбрасывает оружие. После этого оружие не способно нанести урон охотникам и не может быть использовано ими, но выброшенный факел может поджечь маслянистую лужу или бочку со взрывчаткой.

Новое оружие:

  • Caldwell 92 «Армейский» (New Army):

«Caldwell 92 «Армейский» был разработан компанией Caldwell Arms Company по заказу армии США. У солдат уже был надежный Caldwell Pax, прослуживший пару десятков лет, и многих не устраивала низкая убойная сила новой модели «Армейский» калибра .38. Но, несмотря на недостаток мощности, этот револьвер двойного действия обладает примечательной особенностью — барабаном, который поворачивается против часовой стрелки и может открываться, упрощая перезарядку. У компании вышло сделать лёгкое, удобное и приёмистое оружие, которое не только нашло свое применение в частях армии и флота, но и пришлось по нраву полицейским по всей стране».

  • Winfield 93 «Расплата» (Slate):

«Конструкторы дробового ружья Winfield 1893 «Расплата» отошли от привычного рычажного механизма и использовали трубчатый магазин. Это позволило вести огонь с той скоростью, с какой стрелок способен выбросить стреляную гильзу и зарядить новый патрон. Дробовик обладает жёсткой рамой и магазином на пять патронов с подачей снизу. Он выпускался всего несколько лет, после чего производство свернули из-за жёсткого закрепления ствола. Выяснилось, что такая конструкция и способ подачи не позволяют использовать оружие вместе с патронами, снаряженными новым бездымным порохом, производство которых было налажено примерно в то же время».

Другие важные изменения и новшества:

  • исправлена давняя проблема с неправильной анимацией приседания в виде от третьего лица при использовании некоторых видов оружия;
  • исправлен эксплойт с рассинхронизацией лестницы;
  • исправлены ошибки ИИ: изгнанные боссы больше не выбрасывают награды в недоступные места, враги не слышат охотников сквозь преграды, а Мясник не передвигается по локации, если рядом нет игроков;
  • уменьшена вероятность появления Золотых касс (Golden Cash Registers) из-за негативных последствий для экономики кровавых облигаций;
  • новые скины за кровавые облигации: легендарные охотники Лунная Волчица (Luna Wolf) и Лютоволк (Dire Wolf), легендарное оружие Lebel 1886 «Линза» — Аконит (Wolfsbane) и Springfield Compact «Меткий глаз» — Волдырь (Blister);

Также авторы исправили множество ошибок, связанных с интерфейсом, оружием, навыками, передвижением охотников и балансом. С полным списком можно ознакомиться в Steam Community.

В ближайшие месяцы разработчики обещают усложнить жизнь любителям сидеть в засаде, улучшить интерфейс, изменить системы прогресса, ограничить пинг и ввести привязку к региону.

Hunt: Showdown вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: hunt showdown, crytek, шутер
hunt showdown, crytek, шутер
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