Chivalry 2 прискачет в Steam вместе с «лошадиным» контентным обновлением

Издательство Tripwire Interactive и студия-разработчик Torn Banner раскрыли дату выхода контентного обновления Tenosian Invasion для своего средневекового сетевого экшена Chivalry 2, а также версии игры для Steam.

Как стало известно, Tenosian Invasion принесёт с собой фракцию Теносия, по две новых карты для режимов командных целей и боя насмерть, тематические косметические предметы, а также давно обещанные сражения верхом на лошадях.

Кроме того, конкретно в консольных версиях Chivalry 2 с выходом Tenosian Invasion появятся браузер серверов и дуэльные серверы, которые до недавнего времени были эксклюзивом игры на ПК.

Выход Tenosian Invasion запланирован на 12 июня текущего года. В этот же день Chivalry 2 поступит в продажу и для сервиса цифровой дистрибуции Steam — 12 месяцев эксклюзивности Epic Games Store подходят к концу.

Chivalry 2 дебютировала 8 июня 2021 года на PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Чуть больше чем за два месяца с релиза игра разошлась по миру в количестве свыше 1 млн копий.