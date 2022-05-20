3DNews Новости Software Анонс Тактическая ролевая игра Gloomhaven добе...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Тактическая ролевая игра Gloomhaven доберётся до консолей в следующем году

Издательство Asmodee Digital и студия Saber Interactive объявили о планах по расширению платформенной географии тактической ролевой игры Gloomhaven от разработчиков из британской студии Flaming Fowl.

Источник изображения: Asmodee Digital

Источник изображения: Asmodee Digital

Как стало известно, на протяжении 2023 года Gloomhaven появится на современных консолях. Каких именно, Asmodee Digital и Saber Interactive на данном этапе развития событий не уточняют.

Обнародованный по случаю анонса трейлер длится чуть больше минуты и, помимо геймплейных кадров Gloomhaven, демонстрирует восторженные отзывы об игре от западных журналистов.

Кроме того, в рамках недавней презентации холдинга Embracer Group (частью которого является Asmodee) стало известно, что продажи ПК-версии Gloomhaven с момента премьеры превысили 500 тыс. копий.

Релизная версия Gloomhaven дебютировала в октябре 2021 года на PC (Steam, GOG) после полутора лет в раннем доступе. Проект представляет собой адаптацию популярной настольной игры под тем же названием.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Июньское обновление King Arthur: Knight’s Tale позволит взять под контроль могучих фоморов
Научно-фэнтезийная тактическая ролевая игра Dark Envoy обзавелась издателем
Flaming Fowl Studios превратит «настолку» Gloomhaven в видеоигру
Видео: Microsoft Flight Simulator получила крупное обновление с улучшениями Италии и Мальты
Приквел фэнтезийного ролевого экшена GreedFall выйдет в 2024 году на ПК и консолях
Видео: трейлер новой главы «Корни ужаса» многопользовательского хоррора Dead by Daylight
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Анонс,
Теги: gloomhaven, flaming fowl studios, saber interactive, asmodee digital, ролевая игра, тактика, продажи игр
gloomhaven, flaming fowl studios, saber interactive, asmodee digital, ролевая игра, тактика, продажи игр
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 102
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 63
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 43
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Полупроводниковое импортозамещение провалилось даже в Китае — местные производители покрывают лишь 17 % спроса
Зонд «Вояджер-1» стал присылать на Землю «неправильную» телеметрию, но полёт продолжается нормально
Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
Платформу объявлений Avito покидает главный инвестор 5 мин.
Администрация Президента и разработчики видеоигр обсудили меры по поддержке рынка 16 мин.
Авторы Hitman 3 раскрыли системные требования для игры с трассировкой лучей и дали советы по улучшению производительности 21 мин.
В Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными 38 мин.
К музыкальным исполнителям в ритмическом шутере Metal: Hellsinger присоединился вокалист System of a Down 2 ч.
Тактический роглайт The Hand of Merlin появится ещё и на Xbox со Switch 2 ч.
Saber подтвердила участие в разработке ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic и пообещала новости в ближайшие месяцы 3 ч.
Разработчики DNF Duel показали тренировочный режим и подтвердили аркадный 3 ч.
Журнал Game Informer показал первый скриншот хоррора The Callisto Protocol, а на следующей неделе расскажет о геймплее 3 ч.
Трогательное приключение Gerda: A Flame in Winter дебютирует в сентябре 3 ч.
LG представила лазерный проектор CineBeam 4K HU915QE для домашних кинотеатров высокого класса 50 мин.
OnePlus представила смартфон Nord 2T с чипом Dimensity 1300 и 80-Вт зарядкой 56 мин.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 NFC показался на фото с ценой в $40 57 мин.
Представлены твердотельные накопители Zadak TWSG4S с интерфейсом PCIe 4.0 x4 2 ч.
TSMC задумалась о строительстве завода по выпуску чипов в Сингапуре 2 ч.
Корабль Boeing Starliner успешно выведен на орбиту и движется к МКС — пока без экипажа 2 ч.
В России возродился спрос на консоли для 8- и 16-битных игр 3 ч.
Канада запретила китайским Huawei и ZTE внедрять 5G-сети в стране 4 ч.
Впервые за 8 лет на прошлой неделе Xbox обогнала по продажам PlayStation в Японии 5 ч.
Apple продемонстрировала совету директоров почти готовую гарнитуру виртуальной реальности 7 ч.