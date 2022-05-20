Тактическая ролевая игра Gloomhaven доберётся до консолей в следующем году

Издательство Asmodee Digital и студия Saber Interactive объявили о планах по расширению платформенной географии тактической ролевой игры Gloomhaven от разработчиков из британской студии Flaming Fowl.

Как стало известно, на протяжении 2023 года Gloomhaven появится на современных консолях. Каких именно, Asmodee Digital и Saber Interactive на данном этапе развития событий не уточняют.

Обнародованный по случаю анонса трейлер длится чуть больше минуты и, помимо геймплейных кадров Gloomhaven, демонстрирует восторженные отзывы об игре от западных журналистов.

Кроме того, в рамках недавней презентации холдинга Embracer Group (частью которого является Asmodee) стало известно, что продажи ПК-версии Gloomhaven с момента премьеры превысили 500 тыс. копий.

Релизная версия Gloomhaven дебютировала в октябре 2021 года на PC (Steam, GOG) после полутора лет в раннем доступе. Проект представляет собой адаптацию популярной настольной игры под тем же названием.