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Утечка подтвердила, что старшие материнские платы для процессоров Ryzen 7000 получат чипсет из двух чипов

Следом за информацией о материнских платах ASRock и Gigabyte для процессоров Ryzen 7000, которой производители сами же поделились, а затем удалили, в Сети появились некоторые подробности об аналогичных платах компании ASUS. Кто-то из пользователей китайской социальной сети Baidu опубликовал изображение схемы платы ASUS X670-P Prime WiFi с новым процессорным разъёмом Socket AM5 (LGA 1718).

Источник изображения: VideoCardz / Baidu

Источник изображения: VideoCardz / Baidu

Более ранние слухи утверждали, что некоторые старшие чипсеты AMD 600-й серии, о которых стало известно на днях, по факту будут представлять собой набор из двух микросхем. В свою очередь младшая системная логика AMD B650 будет представлять собой один чип, своего рода половину от пары чипов старшего сегмента.

Изображение в большем разрешении. Источник: Baidu

Изображение в большем разрешении. Источник: Baidu

На опубликованной схеме материнской платы ASUS X670-P Prime WiFi можно отметить контактные площадки для установки двух микросхем чипсета X670. Одна находится в привычном месте в правой части платы, под разъёмами для ОЗУ, вторая расположилась под слотом PCIe x16. Наличие двух микросхем удвоит количество поддерживаемых линий PCIe, а также интерфейсов ввода-вывода. Судя по всему, AMD решила применить такой подход во избежание перегрева одной микросхемы системной логики. Более ранняя утечка намекнула, что платы будут оснащаться пассивной системой охлаждения чипсетов.

Также на изображении можно отметить контактные площадки для двух слотов PCIe x4 и одного PCIe x1, 14-фазной подсистемы питания VRM и четырёх слотов для оперативной памяти DDR5. Кроме того, новинка предложит два разъёма M.2 для NVMe-накопителей и шесть портов SATA III.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

По имеющимся данным, ASUS также готовит для процессоров Ryzen 7000 новые модели материнских плат серии ProArt: ProArt X670E-Creator WIFI и ProArt B650-Creator.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: amd, asus, материнские платы, ryzen 7000, amd x670
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