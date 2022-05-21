«Игры — это искусство!»: авторы Atomic Heart подсчитали, что уже на разработку потратили сотни тысяч часов

Разрабатывающая ретрофутуристический экшен Atomic Heart российская студия Mundfish напомнила о себе, поделившись занимательной информацией: сейчас в команду входит 120 человек. Кроме того, авторы поделились новым скриншотом горячо ожидаемого проекта.

В официальном Telegram-канале Atomic Heart студия Mundfish сообщила, что согласно её подсчётам на разработку игры ушло около 633 600 рабочих часов. Столько потребовалось, чтобы создать экшен на «несколько десятков часов геймплея». Исходя из этого, сотрудники сделали вывод: «Игры — это искусство!». Полное сообщение выглядит так:

«Даже если посчитать, что не все 120 человек работали всегда, все пять лет, а только половина из них, допустим 60, то получается интересно. 60 человек по 22 рабочих дня в месяц по восемь часов в день по 12 месяцев в году на протяжении пяти лет! Это в общей сложности даёт аж 633 600 часов — шестьсот тридцать три ТЫСЯЧИ часов разработки игры.

Что даёт на выходе несколько десятков часов геймплея. Всего несколько десятков часов за пять лет. Тут остаётся только один вывод. Игры — это искусство!»

Позже, впрочем, Mundfish уточнила: «Срочно умножаем цифру на два. По 16 часов в день!»

Вместе с тем авторы опубликовали высококачественный скриншот главного героя Atomic Heart Нечаева С.А. (кодовое имя П-3) — офицера КГБ по урегулированию сложных ситуаций. В игре ему предстоит проникнуть на предприятие «3826», где по неизвестной причине умные роботы, создаваемые для бытовых нужд и сельского хозяйства, вышли из строя и напали на персонал.

Atomic Heart выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5 в «…бре» 2022 года.