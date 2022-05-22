NASA заявило, что обнаруженная на Марсе «дверь» имеет естественное происхождение

На прошлой неделе NASA опубликовало снимки, сделанные на Марсе ровером Curiosity: в скале была обнаружена трещина, внешне очень напоминающая дверной проём — как будто данный объект имеет искусственное происхождение. Однако в американском космическом агентстве уверены, что эта «дверь в древнее прошлое» имеет естественное происхождение, хотя и выглядит необычно.

Curiosity обнаружил эту «дверь» 7 мая, когда проводил съёмку Восточных скал (East Cliffs) в кратере Гейла, который был главным объектом исследования марсохода с момента его посадки в 2012 году. Трещина достаточно мала — её высота составляет 30 см при ширине 40 см. Человек в неё точно не протиснулся бы, поэтому в NASA уточнили прозвище объекта, окрестив его «дверью для собак». В агентстве также заявили, что подобные трещины иногда встречаются в скалах как на Марсе, так и на Земле.

Интерес общественности к «двери» учёные связали с парейдолией — это свойство человеческого мозга находить закономерности и видеть привычные образы в формах естественного происхождения. Иными словами, разлом может казаться дверью только потому, что человек пытается осмыслить неизвестное. «В насыпи есть прямые трещины, но в этом месте несколько трещин пересекаются, позволяя скале выламываться под такими острыми углами», — написала команда Curiosity в твиттере. В реальности объект представляет исключительно научный интерес как «дверь в древнее прошлое».

Если учесть, что недавно общественность снова стала проявлять интерес к вопросу НЛО, такое скучное объяснение удовлетворит далеко не всех.