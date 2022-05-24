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Из-за блокировки Facebook* и Instagram* на площадках Telegram и «ВКонтакте» поднялась стоимость рекламы

Блокировка признанных экстремистскими в России социальных сетей Facebook* и Instagram* привела не только к массовой миграции российских пользователей на площадки Telegram и «ВКонтакте», но и к стремительному росту стоимости размещаемой на них рекламы.

Источник изображения: nattanan23/pixabay.com

Источник изображения: nattanan23/pixabay.com

По данным рекламного интернет-сервиса SocialJet, в марте-апреле цена рекламы в Telegram выросла на 32,9 %, а в группах сети «ВКонтакте» и вовсе на 92,5 %. Выяснилось, что дороже всего стоит реклама на каналах блогеров. Тем не менее эксперты ожидают стабилизации цен к середине лета, поскольку российские рекламные платформы всё ещё менее эффективны, чем заблокированные властями ресурсы.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на SocialJet, число рекламных запусков в марте-апреле в пабликах «ВКонтакте» выросло на 23 %, в каналах Telegram — на 78 % в сравнении с показателями февраля текущего года. При оценке роста цен учитывались именно рекламные посты без учёта контекстной рекламы. В каналах Telegram наиболее высоко оценивалась реклама в авторских каналах блогеров. Цена за тысячу показов в среднем составляет здесь 3,8 тыс. руб. — ранее самыми дорогими были местные площадки о недвижимости и инвестициях, но теперь они уступили пальму первенства. Для недвижимости цена за тысячу показов составила 2,5 тыс. руб., а в каналах, посвящённых инвестициям, — 2,8 тыс. руб., причём реклама на каналах, демонстрирующих «взрослый» и другой шок-контент оценивалась дешевле всего.

Реклама «ВКонтакте» по данным агентства обходится значительно дешевле — за ту же тысячу показов у блогеров приходится платить в среднем 570 руб., а в пабликах, посвящённых юмору, кулинарии, психологии и хобби, — порядка 40 руб. Отмечается, что площадки блогеров в Telegram и «ВКонтакте» ещё предстоит развивать, поскольку их владельцы не уделяли им такого значительного внимания, как более эффективным в прошлом платформам вроде Instagram*. По некоторым данным, на новых платформах блогеры попытались «добрать» потерянные бюджеты, из-за чего цена на рекламу взлетела в сравнении с февралём.

По прогнозам экспертов, за взлётом числа размещений на отечественных платформах последует стагнация, а к середине лета завершится адаптация маркетинговых стратегий в новых средах. Ожидается, что это приведёт к оттоку инвестиций и стабилизации цен. Эксперты отмечают, что особенно тяжело адаптируется к переходу на новые платформы крупный бизнес, поскольку Instagram* и Facebook* были значительно эффективнее. При этом из попавших под блокировку социальных сетей ушла далеко не вся аудитория, а известные «правила игры» в зарубежных сетях придётся адаптировать под Telegram и «ВКонтакте». Всё это пока это не позволяет выйти на прежние охваты аудитории.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: вконтакте, telegram, социальная сеть, россия, реклама
вконтакте, telegram, социальная сеть, россия, реклама
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