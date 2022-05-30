Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660

«Слышь, парень, возьми «мать» попроще. Зачем переплачивать лишнее за эти никому ненужные понты? Сэкономишь на плате, кулерочек возьмешь подешевле, корпус подберешь недорогой — вот и на видеокарточку получше деньги найдутся. В игровом компе что нужнее всего? Правильно, видюха! А ты слушаешь этих экспертов — да им лишь бы чего впарить тебе втридорога! Ну, не нужна Core i5-12400F хорошая плата, проц-то — холодный. Пойдет любая самая дешевая материнка, не сомневайся…»

Этот монолог, конечно же, выдуман. Однако с подобного рода риторикой я постоянно сталкиваюсь на протяжении последних 15 лет работы в СМИ. За прошедшее время меняются лишь названия процессоров, чипсетов и сокетов, но суть остается неизменной. Вот и сейчас, когда у Intel вышли отличные процессоры, сложнее всего определиться именно с материнской платой. К тому же устройства для платформы LGA1700 стоят заметно больше своих аналогов для прочих конкурентноспособных платформ. И как тут не задуматься об экономии?

Давайте посмотрим, на что способны современные материнские платы на примере устройств на базе набора логики B660 — это, пожалуй, самые популярные и, что называется, ходовые устройства для платформы LGA1700 и процессоров Alder Lake. А все потому, что именно среди B660-серии можно найти железо любого уровня, подходящее как для сборки простеньких офисных системных блоков, так и для топовых игровых конфигураций. Воспользовавшись услугами компьютерного магазина «Регард», мы взяли по две самых доступных на тот период времени в продаже платы от каждой тайваньской фирмы. Что из этого вышло — читайте в нашем большом обзоре.

⇡#Технические характеристики участников тестирования

Если вы заскочили к нам на огонек впервые и вообще не имеете никакого представления о сегментации платформы LGA1700, то я настоятельно рекомендую для начала прочитать статью «Лучшая массовая игровая платформа — 2022: Core i5-12400F + DDR4 + B660». В материале с довольно говорящим названием подробнейшим образом описано, что вы получите, используя соответствующее железо. И если B660 и платформа LGA1700 в целом — ваш выбор, то милости прошу ознакомиться с основными характеристиками сегодняшних участников тестирования.

ASRock B660M-HDV ASRock B660M Steel Legend ASUS PRIME B660M-A D4 ASUS PRIME B660M-K D4 Поддерживаемые процессоры Intel Core, Pentium Gold, Celeron 12-го поколения Чипсет B660 Подсистема памяти 2 × DIMM, до 64 Гбайт DDR4-5066 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-5333 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-5333 2 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-5333 Слоты расширения 1 × PCI Express x16 4.0

2 × PCI Express x1 3.0 1 × PCI Express x16 5.0

2 × PCI Express x1 3.0 1 × PCI Express x16 4.0

1 × PCI Express x1 3.0

1 × PCI Express x4 3.0 1 × PCI Express x16 4.0

2 × PCI Express x1 3.0 Интерфейсы накопителей 1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 3.0 и SATA 6 Гбит/с

1 × M.2 (Ключ E, 2230) для карт с поддержкой Wi-Fi/BT

4 × SATA 6 Гбит/с 1 × M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

1 × M.2 (Socket 3, 2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0 и SATA 6 Гбит/с

1 × M.2 (Ключ E, 2230) для карт с поддержкой Wi-Fi/BT

4 × SATA 6 Гбит/с 1 × M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

1 × M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 3.0 и SATA 6 Гбит/с

4 × SATA 6 Гбит/с 1 × M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

1 × M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 3.0 и SATA 6 Гбит/с

4 × SATA 6 Гбит/с Локальная сеть 1 × Intel I219V, 10/100/1000 Мбит/с 1 × Realtek RTL8125BG, 10/100/1000/2500 Мбит/с 1 × Intel I219V, 10/100/1000 Мбит/с 1 × Realtek, 10/100/1000 Мбит/с Аудиоподсистема Realtek ALC897/887 7.1 HD Realtek ALC897 7.1 HD Realtek ALC897 7.1 HD Realtek ALC897 7.1 HD Внутренние интерфейсы 1 × SPI TPM

1 × COM

1 × F-Audio

2 × USB 2.0

1 × USB 3.2 Gen1 1 × SPI TPM

1 × RGB LED

3 × ARGB LED

1 × F-Audio

2 × USB 2.0

1 × USB 3.2 Gen1

1 × USB 3.2 Gen2 1 × SPI TPM

1 × COM

1 × AURA RGB

3 × ARGB LED

1 × F-Audio

2 × USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen1

1 × USB 3.2 Gen1 Type C 1 × SPI TPM

1 × COM

1 × S/PDIF Out

1 × RGB LED

1 × F-Audio

2 × USB 2.0

1 × USB 3.2 Gen1 Интерфейсы на задней панели 1 × PS/2

1 × HDMI

1 × D-Sub

1 × DisplayPort

2 × USB 2.0 Type A

3 × USB 3.2 Gen1 Type A

1 × USB 3.2 Gen1 Type C

1 × RJ-45

3 × 3,5 мм 1 × PS/2

1 × HDMI

1 × DisplayPort

2 × USB 2.0 Type A

4 × USB 3.2 Gen1 Type A

1 × RJ-45

6 × 3,5 мм

1 × S/PDIF Out 1 × PS/2

2 × HDMI

1 × DisplayPort

4 × USB 2.0 Type A

2 × USB 3.2 Gen2 Type A

1 × RJ-45

3 × 3,5 мм 1 × PS/2

1 × HDMI

1 × D-Sub

2 × USB 2.0 Type A

4 × USB 3.2 Gen1 Type A

1 × RJ-45

3 × 3,5 мм Форм-фактор mATX, 244 × 201 мм mATX, 244 × 244 мм mATX, 244 × 244 мм mATX, 244 × 211 мм Цена* от 7 400 руб. от 11 200 руб. от 13 000 руб. от 8 500 руб. GIGABYTE B660M DS3H DDR4 GIGABYTE B660M GAMING DDR4 MSI PRO B660M-A DDR4 MSI PRO B660M-E DDR4 Поддерживаемые процессоры Intel Core, Pentium Gold, Celeron 12-го поколения Чипсет B660 Подсистема памяти 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-5333 2 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-5333 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-4800 2 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-4600 Слоты расширения 1 × PCI Express x16 4.0

2 × PCI Express x1 3.0 1 × PCI Express x16 4.0

1 × PCI Express x1 3.0 1 × PCI Express x16 4.0

1 × PCI Express x1 3.0

1 × PCI Express x4 3.0 1 × PCI Express x16 4.0

1 × PCI Express x1 3.0 Интерфейсы накопителей 1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

4 × SATA 6 Гбит/с 1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

1 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

4 × SATA 6 Гбит/с 1 × M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

1 × M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0 и SATA 6 Гбит/с

4 × SATA 6 Гбит/с 1 × M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 3.0 и SATA 6 Гбит/с

4 × SATA 6 Гбит/с Локальная сеть 1 × Realtek RTL8125BG, 10/100/1000/2500 Мбит/с 1 × Realtek RTL8125BG, 10/100/1000/2500 Мбит/с 1 × Realtek RTL8125BG, 10/100/1000/2500 Мбит/с 1 × Intel I219V, 10/100/1000 Мбит/с Аудиоподсистема Realtek ALC897 7.1 HD Realtek ALC897 7.1 HD Realtek ALC897 7.1 HD Realtek ALC892/ ALC897 7.1 HD Внутренние интерфейсы 1 × SPI TPM

1 × COM

1 × RGB LED

1 × ARGB LED

1 × F-Audio

2 × USB 2.0

1 × USB 3.2 Gen1

1 × S/PDIF Out 1 × SPI TPM

1 × COM

1 × RGB LED

1 × ARGB LED

1 × F-Audio

2 × USB 2.0

1 × USB 3.2 Gen1

1 × S/PDIF Out 1 × SPI TPM

1 × COM

1 × RGB

3 × ARGB

1 × F-Audio

2 × USB 2.0

1 × USB 3.2 Gen1

1 × USB 3.2 Gen1 Type C 1 × SPI TPM

1 × F-Audio

1 × USB 2.0

1 × USB 3.2 Gen1 Интерфейсы на задней панели 1 × PS/2

1 × HDMI

1 × D-Sub

2 × DisplayPort

2 × USB 2.0 Type A

3 × USB 3.2 Gen1 Type A

1 × USB 3.2 Gen2 Type C

1 × RJ-45

3 × 3,5 мм 1 × PS/2

1 × HDMI

1 × D-Sub

1 × DisplayPort

2 × USB 2.0 Type A

3 × USB 3.2 Gen1 Type A

1 × USB 3.2 Gen1 Type C

1 × RJ-45

3 × 3,5 мм 1 × PS/2

2 × HDMI

2 × DisplayPort

2 × USB 2.0 Type A

2 × USB 3.2 Gen1 Type A

2 × USB 3.2 Gen2 Type A

1 × RJ-45

3 × 3,5 мм 1 × PS/2

1 × HDMI

1 × D-Sub

4 × USB 2.0 Type A

2 × USB 3.2 Gen1 Type A

1 × RJ-45

3 × 3,5 мм Форм-фактор mATX, 244 × 244 мм mATX, 244 × 225 мм mATX, 244 × 244 мм mATX, 244 × 211 мм Цена* от 9 000 руб. от 8 000 руб. от 12 000 руб. от 8 000 руб.

*Цены указаны по состоянию на 24.05.2022, регион — Москва

Компания, надо признать, собралась довольно разношерстная. На момент написания статьи пять моделей из восьми стоили в меньше 10 000 рублей, если рассматривать самые низкие цены в московских магазинах. Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой платами оказалась весьма заметной — 5 600 тысяч рублей. Подобная экономия позволит, например, купить в новенький системный блок кулер получше. Или корпус вместительнее. А может, SSD пошустрее.

Так получилось, что знакомство с B660-платами начинается сразу же с самой дешевой «железки» в серии вообще — и лично я совершенно не удивлен тому, что речь идет именно об устройстве ASRock, всегда специализировавшейся на самых доступных моделях в классе? Впрочем, на этом достоинства B660M-HDV почти заканчиваются. Для тех, кто не хочет читать обзор целиком, подготовлена краткая сводка с плюсами и минусами устройства.

ASRock B660M-HDV Понравилось: Не понравилось: + 4 разъема для подключения вентиляторов

+ Наличие M.2 2230 для установки беспроводного модуля

+ Сетевой контроллер Intel I219V — Урезанная печатная плата

— Отсутсвие системы охлаждения у VRM

— Лотерея со звуковым кодеком

— Два слота DIMM

— Нефункциональный BIOS

Особенности сборки игрового ПК на базе платы:

Чтобы не растягивать и без того большой материал, позвольте опустить описание многих очевидных особенностей материнских плат. Все важные характеристики того или иного устройства либо отображены в таблице, либо видны на фотографиях и не нуждаются в дополнительных разъяснениях. Подойдем к обзору главных действующих лиц более практично. Представим, что на базе той или иной платы мы собираем определенную игровую систему. Пусть в ней используется одновентиляторный кулер с радиатором средних размеров. А еще в сборку установлена видеокарта с трехслотовой системой охлаждения, и все это дело мы поместили в Midi-Tower-корпус с тремя вентиляторами: два установлены на передней панели, еще один — на задней.

Начну с того, что B660M-HDV имеет нестандартные размеры. Некоторые пользователи и так называют платы форм-фактора mATX обрубками — в таком случае герой этой статьи является обрубком обрубка. Жизненный опыт подсказывает, что размер — не главное, однако при установке B660M-HDV в корпусе правая сторона PCB платы будет провисать. Совет: подключайте кабель блока питания и внутренний разъем USB 3.2 Gen1 аккуратно, чтобы не выломать текстолит — за свою карьеру мне пришлось повидать и такое. Неквадратных mATX-плат в этом тесте несколько — половина, если быть точным.

И еще один момент: не покупайте к таким вот платам крупные кулеры. Слишком широкая СО гарантированно перекроет единственный PEG-порт, а слишком толстая — два слота DIMM. Так что в паре с B660M-HDV лучше использовать небольшой кулер с 92-мм вентилятором. Или же тонкие версии башенных кулеров с 120-мм «карлсоном».

Зато у B660M-HDV есть сразу четыре разъема для подключения вентиляторов — при сборке стандартной игровой системы не придется использовать дополнительные переходники и разветвители. Современные платы уже давно умеют регулировать обороты крыльчаток как с ШИМ, так и без нее — это касается всех участников тестирования без исключения. Расположение коннекторов в целом оказалось удачным. Охлаждение ЦП мы «цепляем» к верхнему разъему, а корпусные крыльчатки к остальным свободным коннекторам.

Установка трехслотовой видеокарты лишит нас одного порта PCI Express x1. Зато оба M.2-разъема свободны, и установленные туда SSD не будут дополнительно нагреваться мощным графическим ускорителем — мы ведь собираем игровую систему. Использование нижнего слота M2_2 приведет к отключению порта SATA3_3.

Все два слота PCI Express x1 не имеют защелки на корпусе. Это значит, что в эти порты можно установить дискретные устройства с большим числом линий PCI Express.

Внешние и внутренние разъемы:

При осмотре B660M-HDV глазу зацепиться не за что. Так, у платы вообще нет разъемов USB 3.2 Gen2 — ни внешних, ни внутренних. Разве что стоит выделить порт USB 3.2 Gen1 C-типа, выведенный на I/O-панели.

Интересные особенности платы:

Из интересных особенностей B660M-HDV отмечу наличие слота M.2, поддерживающего сетевые карты форм-фактора 2230. На базе этой платы можно сделать довольно функциональный HTPC. А еще здесь распаян качественный гигабитный сетевой контроллер Intel I219V — редкий гость в бюджетных плата даже по меркам 2022 года.

С звуковым чипом производитель предлагает поучаствовать вам в лотерее: в продаже будут версии B660M-HDV как с кодеком Realtek ALC897, так и c ALC887.

Подсистема питания и система охлаждения:

Выглядит очень странно: интересно, почему производители дешевых матплат еще не экономят на охлаждении чипсета? Шутка шуткой, но конвертер питания у B660M-HDV оказался… голым. Правда, мы видим технические отверстия, а это значит, что при желании алюминиевые радиаторы на плату можно, что называется, приколхозить самостоятельно.

Сам VRM насчитывает семь каналов, пять из которых отведены для работы VCore. В составе фазы используются полевые транзисторы SM4373 и SM4508 от Sinopower, которые славятся своим горячим нравом.

Возможности BIOS:

ASRock B660M-HDV (BIOS 5.05 от 29.03.2022) Напряжение, мин/макс значения и шаг, В CPU Core/Cache Voltage 0,8/1,5 0,005 CPU Core/Cache Voltage Offset -0,3/0,3 0,005 DRAM Voltage 1,1/1,5 0,01 VDD_IMC Voltage 0,005/1,410 0,005 VCCIN AUX Voltage 1,7/2,1 0,02 +1,05V PROC Voltage 0,95/1,35 0,01 +0,82V PCH Voltage 0,72/1,120 0,01 +1,05V PCH Voltage 0,95/1,25 0,01 Load-Line Calibration CPU Core/Cache (уровни) 3 Дополнительно Настройка первичных таймингов Предусмотрена Настройка вторичных и третичных таймингов Предусмотрена Профили настроек BIOS Есть, 5 слотов Очистка SSD Предусмотрена Настройка вращения вентиляторов Предусмотрена (Fan-tastic, FanTuning) Изменение BCLK Не предусмотрено Автоматический разгон процессора Не предусмотрен Автоматический разгон памяти Не предусмотрен Обновление BIOS без включения платы Не предусмотрено Датчики температуры M/B Temperature

BIOS ASRock B660M-HDV

Среди всех материнских плат модели ASRock получили BIOS с самым куцым набором функций и параметров для регулировки напряжений. Согласен, 99 % пользователей зайдут в меню устройства только ради выбора XMP-профиля оперативной памяти, и последующее нажатие на клавишу Del произойдет только в случае какого-нибудь форс-мажора. Однако в BIOS B660M-HDV нет даже возможности настроить напряжение системного агента. А она пригодится, если под руку попадется память, которая не захочет загружать XMP-профиль. Или же если вам вдруг приспичит точечно настроить центральный процессор, а здесь уровней LLC раз-два и обчелся. Наконец, помимо температуры центрального процессора, мы можем следить только за динамикой нагрева чипсета.

⇡#ASRock B660M Steel Legend

В сравнении с B660M-HDV материнская плата B660M Steel Legend — устройство принципиально иного уровня, притом что разница в цене между ними составляет 3-4 тысячи рублей в зависимости от торговой точки. И здесь речь идет о материнской плате, в которой плюсов несомненно больше, чем минусов.

ASRock B660M Steel Legend Понравилось: Не понравилось: + 5 разъемов для подключения вентиляторов

+ Наличие M.2 2230 для установки беспроводного модуля

+ 2,5-гигабитный сетевой контроллер

+ 4 слота DIMM

+ Поддержка PCI Express 5.0

+ Внутренний коннектор USB 3.2 Gen2 C-типа

+ Охлаждение конвертера питания

+ Кнопка BIOS Flashback

+ LED-индикация загрузки системы

+ Неурезанный форм-фактор mATX — Нефункциональный BIOS

Особенности сборки игрового ПК на базе платы:

На этот раз речь идет о полноценной реализации форм-фактора mATX. Места на печатной плате прибавилось, а вместе с этим вдвое увеличилось число слотов DIMM. Так удобнее, если честно: ставим сейчас какой-нибудь ходовой комплект DDR4-памяти объемом 16 Гбайт, а через какой-то промежуток времени «добиваем» подсистему памяти до 32 Гбайт — такого объема уж точно хватит играм вплоть до полного устаревания платформы.

Главный слот расширения — PEG-порт PCI Express x16 5.0 — дополнительно армирован. Вдруг вам захочется в сборке с ASRock B660M Steel Legend использовать видеокарту массой килограмма в три? При этом трехслотовый графический адаптер никак не перекрывает второй слот M.2 для SSD (при его использовании отключается порт SATA3_0). Следовательно, сюда можно ставить накопители с высоким радиатором — охлаждение для SSD рассчитано только для слота M2_1. В общем, смело берем в сборку с B660M Steel Legend видеокарту любой мощности, массы и размеров, потеряв лишь один слот PCI Express x1.

Завершая тему M.2-портов, отмечу, что на плате есть разъем с ключом «Е» — в него можно установить модуль беспроводной связи форм-фактора 2230.

А еще у «Легенды» нашлось пять коннекторов для подключения вентиляторов. Если плата будет использоваться в корпусе форм-фактора Midi-Tower, то подключить крыльчатки, закрепленные на передней панели, к нижним разъемам проблем не составит. А вот с компьютерными апартаментами класса Full Tower могут быть вопросы.

Интересно, что разъем CPU_FAN поддерживает вентиляторы мощностью до 12 Вт, а CPU_FAN2/WP — вентиляторы и помпы СЖО мощностью до 24 Вт.

Внешние и внутренние разъемы:

Разъемов USB 3.2 Gen2 на I/O-панели нет. Зато есть внутренний коннектор USB 3.2 Gen2 C-типа с пропускной способностью до 20 Гбит/с.

Интересные особенности платы:

Обратите внимание: в отличие от B660M-HDV, здесь речь идет о PCI Express 5.0 — и других плат с таким интерфейсом в сегодняшнем тестировании больше нет. С другой стороны, всем без исключения современным видеокартам вполне достаточно слота PCI Express x16 4.0.

Из интересных вещей отмечу наличие кнопки BIOS Flashback, позволяющей обновлять прошивку платы даже без предустановленного центрального процессора. А еще B660M Steel Legend — это единственная плата в тесте, оснащенная RGB-подсветкой. Диоды распаяны по всему правому краю печатной платы. Сделать же систему еще более цветастой помогут специальные колодки на плате. Если вы внимательно изучали технические характеристики материнских плат, то знаете, что почти все платы получили от конструкторов минимум по одному 5-вольтовому и по одному 12-вольтовому коннектору для подключения RGB-лент и прочей светящейся периферии. Здесь же их выведено сразу четыре.

Из действительно полезных вещей отмечу наличие LED-индикации, которая наглядно показывает, на каком этапе находится инициализация оборудования во время запуска системы.

Подсистема питания и система охлаждения:

Конвертер питания «Легенды» охлаждается довольно крупными (в сравнении с тем, что обнаруживается на других платах, принявших участие в этом тестировании) алюминиевыми радиаторами. Крепление — жесткое, здесь хотя бы используются металлические винты, а не пластиковые клипсы, как в некоторых Z690-платах от ASRock.

Подсистема питания B660M Steel Legend насчитывает 10 фаз, управляемых 9-канальным ШИМ-контроллером Richtek RT3628AE. Девять каналов отвечают за работу ядер центрального процессора, а в состав каждой фазы входит сборка Vishay Siliconix SIC654, выдерживающая нагрузку до 50 А. Еще один канал конвертера питания отвечает за работу VCCGT. И есть компоненты для регулирования напряжения VCCAUX.

Возможности BIOS:

ASRock B660M Steel Legend (BIOS 6.02 от 31.03.2022) Напряжение, мин/макс значения и шаг, В CPU Core/Cache Voltage 0,8/1,5 0,005 CPU Core/Cache Voltage Offset -0,3/0,3 0,005 DRAM Voltage 1,1/1,5 0,01 VDD_IMC Voltage 0,005/1,410 0,005 VCCIN AUX Voltage 1,7/2,1 0,02 +1.8V PROC Voltage 1,7/2,1 0,01 +1.05V PROC Voltage 0,95/1,35 0,01 +0,82V PCH Voltage 0,72/1,120 0,01 +1,05V PCH Voltage 0,95/1,25 0,01 Load-Line Calibration CPU Core/Cache (уровни) 3 Дополнительно Настройка первичных таймингов Предусмотрена Настройка вторичных и третичных таймингов Предусмотрена Профили настроек BIOS Есть, 5 слотов Очистка SSD Предусмотрена Настройка вращения вентиляторов Предусмотрена (Fan-tastic, FanTuning) Изменение BCLK Не предусмотрено Автоматический разгон процессора Не предусмотрен Автоматический разгон памяти Не предусмотрен Обновление BIOS без включения платы Предусмотрено Датчики температуры M/B Temperature

BIOS ASRock B660M Steel Legend

Я не заметил каких-либо существенных изменений в прошивке B660M Steel Legend в сравнении с тем, что мы только что рассматривали в B660M-HDV. Доступных для регулировки напряжений — кот наплакал. На фоне некоторых других матплат нефункциональный BIOS «Легенды» выглядит откровенно пустым.

⇡#ASUS PRIME B660M-A D4

С PRIME B660M-A D4 постоянные читатели 3DNews познакомились еще в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: новый игровой ПК в 2022 году — что ты такое?». Плата отлично вписалась в сборку с 6-ядерным Core i5-12400F и видеокартой Radeon RX 6600.

ASUS PRIME B660M-A D4 Понравилось: Не понравилось: + 4 слота DIMM

+ Несколько HDMI и DisplayPort

+ Неурезанный форм-фактор mATX

+ USB 3.2 Gen2 A-типа на I/O-панели

+ Функциональный BIOS — Экономия на системе охлаждения VRM

Особенности сборки игрового ПК на базе платы:

Перед нами полноценная материнская плата форм-фактора mATX. Четыре слота DIMM — это хорошо, но пригодятся ли нам три разъема PCI Express x16? Основной PEG-порт армирован и работает в режиме PCI Express x16 4.0. Остальные два разъема функционируют в режимах PCI Express x1 3.0 и PCI Express x4 3.0. Здесь есть два M.2-порта, а для основного SSD в системе предусмотрено дополнительное охлаждение.

Со сборкой игрового ПК проблем у вас не возникнет: видеокарта с трехслотовым кулером перекроет только нижераспаянный слот PCI Express x16, работающий в режиме х1, но не затронет порты M.2. PRIME B660M-A D4 получила четыре 4-контактных разъема для подключения вентиляторов — для варианта с одновентиляторным кулером и простеньким Midi-Tower-корпусом такого числа вполне достаточно. Корпусный «карлсон» с задней стенки подключаем к разъему рядом с M.2_1, вентилятор кулера — к CPU_FAN, вентиляторы с передней панели корпуса — к CPU_OPT и CHA_FAN2. Во всех остальных случаях придется пользоваться услугами дополнительного оборудования (переходниками, разветвителями, реобасами).

Внешние и внутренние разъемы:

В отличие от плат ASRock, в PRIME B660M-A D4 предусмотрен не только внутренний USB 3.2 Gen1 C-типа, но и два USB 3.2 Gen2 A-типа на I/O-панели. Еще один интересный факт — наличие сразу двух видеовыходов HDMI в дополнение к имеющемуся DisplayPort. В результате плата позволяет подключить до трех мониторов, не используя дискретную графику. Однако, забегая вперед, скажу, что подобной функциональностью обладает не только PRIME B660M-A D4. В этом плане B660-платы раскрылись для меня с новой стороны.

Интересные особенности платы:

Устройство не имеет встроенной RGB-подсветки, однако к нему можно подключить до четырех лент различного типа.

Подсистема питания и система охлаждения:

Подсистема питания старшего «Прайма» использует 8 фаз, схема — 6+1+1. В сравнении с PRIME B660M-K D4 конвертер VRM имеет больше полевых транзисторов на канал — значит, плата выдержит большую нагрузку. В цепи используются сборки ON Semiconductor 4C06B и 4C10B, а управляет ими ШИМ-контроллер Richtek RT3628AE.

Плюс мосфеты, отвечающие за работу VCore, охлаждаются более крупным алюминиевым радиатором. Кстати, версия ASUS PRIME B660M-A WIFI D4 (от 13 000 рублей) оснащена двумя алюминиевыми радиаторами.

Возможности BIOS:

ASUS PRIME B660M-A D4 (BIOS _ от 02.04.2022) Напряжение, мин/макс значения и шаг, В CPU Core Voltage 0,6/1,7 0,005 CPU Core/Cache Voltage Offset -0,635/0,635 0,005 CPU L2 Voltage 0,7/1,8 0,001 CPU System Agent Voltage 0,7/1,6 0,001 CPU Input Voltage 1,5/2,1 0,01 DRAM Voltage 1,0/1,8 0,005 IVR Transmitter VDDQ Voltage 0,7/2,2 0,005 VDD_IMC Voltage 0,005/1,410 0,005 PCH 1.8V Primary Voltage 1,8/2,1 0,1 Core PLL Voltage 0,9/1,845 0,015 GT PLL Voltage 0,9/1,845 0,015 Ring PLL Voltage 0,9/1,845 0,015 System Agent PLL Voltage 0,9/1,845 0,015 Memory Controller PLL Voltage 0,9/1,845 0,015 CPU 1.8V Small Rail 1,5/2,3 0,01 PLL Termination Voltage 0,8/1,8 0,01 VPPDDR Voltage 2,5/2,8 0,1 PCH 1.05V Primary Voltage 0,8/1,6 0,01 PCH Core Voltage 0,7/1,3 0,01 Load-Line Calibration CPU (уровни) 7 Дополнительно Настройка первичных таймингов Предусмотрена Настройка вторичных и третичных таймингов Предусмотрена Профили настроек BIOS Есть, 8 слотов Очистка SSD Предусмотрена Настройка вращения вентиляторов Предусмотрена (Q-Fan Tuning, Qfan Control) Изменение BCLK Не предусмотрено Автоматический разгон процессора Не предусмотрен Автоматический разгон памяти Предусмотрен (XMP I) Обновление BIOS без включения платы Не предусмотрено Датчики температуры M/B Temperature, CPU Package Temperature

BIOS ASUS PRIME B660M-A D4

По структуре BIOS герой сегодняшнего обзора очень схож с недавно протестированной платой PRIME Z690-P D4. Даже набор напряжений, которые можно менять вручную, не изменился. В результате прошивка PRIME B660M-A D4 обладает массой полезных и нужных настроек. По количеству доступных для регулировки напряжений модели ASUS и вовсе лидируют в сегодняшнем тестировании — приведенный в таблице выше список действительно внушает уважение.

⇡#ASUS PRIME B660M-K D4

Младшая модель, PRIME B660M-K D4, серьезно отличается от только что рассмотренной платы с очень похожим названием. Такое ощущение, что инженеров ASUS буквально заставили удешевить PRIME B660M-A D4 — и получилось то, что получилось.

ASUS PRIME B660M-K D4 Понравилось: Не понравилось: + Функциональный BIOS — Экономия на системе охлаждения VRM

— Урезанная печатная плата

— Два слота DIMM

— Самый дешевый в тесте сетевой контроллер

— Всего два разъема для подключения вентиляторов

— Нет DisplayPort

Особенности сборки игрового ПК на базе платы:

Размеры печатной платы уменьшились, а вместе с ними под нож попали слоты DIMM и некоторые другие разъемы. Так, PRIME B660M-K D4 имеет всего два коннектора для подключения вентиляторов. И это — проблема, если вы задумали собрать какой-никакой игровой ПК. Похоже, инженеры ASUS всерьез рассчитывают на то, что PRIME B660M-K D4 будет использоваться исключительно в офисных десктопах, но для таких ПК достаточно и H610-плат.

Эх, было бы круто взять лучшее у ASUS PRIME B660M-K D4 (конвертер питания с дополнительной СО, BIOS) и ASRock B660M-HDV (цена, четыре разъема для подключения вентиляторов, сетевой контроллер) и получить универсальную дешевую материнку, пригодную к суровым экономическим реалиям современности.

Второй M.2-слот в игровом компьютере точно будет накрыт видеокартой — все из-за уменьшения площади PCB платы. При использовании адаптера с трехслотовым кулером мы недосчитаемся и одного из двух портов PCI Express x1.

Внешние и внутренние разъемы:

Функциональность PRIME B660M-K D4 тоже заметно пострадала в сравнении с тем, что мы видели на A-версии. C I/O-панели исчезли по одному видеовыходу HDMI и DisplayPort, но появился D-Sub. А еще младший «Прайм» лишился любых портов USB 3.2 Gen2 — в том числе и внутреннего разъема USB 3.2 Gen1 C-типа. Зато здесь зачем-то оставили 4-контактнный разъем для подключения 12-вольтовой RGB-ленты.

Сетевой контроллер был заменен: вместо гигабитного Intel I219V используется менее качественный процессор Realtek.

Интересные особенности платы:

Ничего примечательного у PRIME B660M-K D4 я не заметил.

Подсистема питания и система охлаждения:

Подсистема питания платы тоже работает по схеме 6+1+1. Как уже было сказано, каждый канал конвертера, отвечающие за напряжения VCore и VCCGT, получили по одной сборке ON Semiconductor 4C06B и 4C10B. Пять из восьми фаз охлаждаются алюминиевым радиатором небольшого размера.

Подсистемой питания управляет ШИМ-контроллер Richtek RT3628AE.

Возможности BIOS:

ASUS PRIME B660M-K D4 (BIOS 1402 от 02.04.2022) Напряжение, мин/макс значения и шаг, В CPU Core Voltage 0,6/1,7 0,005 CPU Core/Cache Voltage Offset -0,635/0,635 0,005 CPU L2 Voltage 0,7/1,8 0,001 CPU System Agent Voltage 0,7/1,6 0,001 CPU Input Voltage 1,5/2,1 0,01 DRAM Voltage 1,0/1,8 0,005 IVR Transmitter VDDQ Voltage 0,7/2,2 0,005 PCH 1.8V Primary Voltage 1,8/2,1 0,1 Core PLL Voltage 0,9/1,845 0,015 GT PLL Voltage 0,9/1,845 0,015 Ring PLL Voltage 0,9/1,845 0,015 System Agent PLL Voltage 0,9/1,845 0,015 Memory Controller PLL Voltage 0,9/1,845 0,015 CPU 1.8V Small Rail 1,5/2,3 0,01 PLL Termination Voltage 0,8/1,8 0,01 VPPDDR Voltage 2,5/2,8 0,1 PCH 1.05V Primary Voltage 0,8/1,6 0,01 PCH Core Voltage 0,7/1,3 0,01 Load-Line Calibration CPU (уровни) 7 Дополнительно Настройка первичных таймингов Предусмотрена Настройка вторичных и третичных таймингов Предусмотрена Профили настроек BIOS Есть, 8 слотов Очистка SSD Предусмотрена Настройка вращения вентиляторов Предусмотрена (Q-Fan Tuning, Qfan Control) Изменение BCLK Не предусмотрено Автоматический разгон процессора Не предусмотрен Автоматический разгон памяти Предусмотрен (XMP I) Обновление BIOS без включения платы Не предусмотрено Датчики температуры M/B Temperature, CPU Package Temperature

BIOS ASUS PRIME B660M-K D4

Материнская плата получила точно такой же BIOS, как у рассмотренной ранее PRIME B660M-A D4.

⇡#GIGABYTE B660M DS3H DDR4

Среди всех пар материнских плат модели B660M DS3H DDR4 и B660M GAMING DDR4 оказались самыми похожими друг на друга. И вот парадокс: в игровом ПК, несмотря на весь маркетинг, лучше смотрится именно неигровая версия DS3H DDR4 — и плюсов у нее однозначно больше.

GIGABYTE B660M DS3H DDR4 Понравилось: Не понравилось: + 2,5-гигабитный сетевой контроллер

+ 4 слота DIMM

+ USB 3.2 Gen2 Type C на I/O-панели

+ Кнопки перезагрузки и BIOS Flashback

+ Неурезанный форм-фактор mATX

+ Много температурных датчиков

+ Функциональный BIOS

+ Несколько HDMI и DisplayPort — Экономия на системе охлаждения VRM

Особенности сборки игрового ПК на базе платы:

GIGABYTE B660M DS3H DDR4 — это «честная» mATX-плата. В целом к разводке компонентов у меня есть всего одна претензия — несерьезная, правда. Если вы установите в систему видеокарту с двухслотовым кулером, то она перекроет только пару колодок SATA 6 Гбит/с. Ничего страшного в этом нет, так как порты развернуты на 90 градусов относительно плоскости PCB, и подключиться к ним все равно можно без труда. Но если вы решите использовать ускоритель с крупной, трехслотовой системой охлаждения, то он накроет второй M.2 порт.

К расположению основного M.2-порта у меня претензий нет. К тому же производитель предлагает довольно массивный алюминиевый радиатор, необходимый для охлаждения быстрых SSD с интерфейсом PCI Express 4.0.

Основной и единственный PEG-порт имеет усиленное крепление с двойной фиксацией — повредить такие слоты оказывается гораздо сложнее.

На плате я нашел четыре коннектора для подключения вентиляторов — хотелось бы, чтобы все производители в этом вопросе все же равнялись на ASRock. Все разъемы — четырехконтактные, плата регулирует обороты крыльчаток как с широтно-импульсной модуляцией, так и без нее. Порт SYS_FAN1 распаян рядом с разъемами EPS. Решение неудачное, так как подключение к нему корпусного вентилятора, закрепленного на задней стенке, станет тем еще приключением. И не забудьте усложнить себе жизнь, заранее установив радиатор кулера!

К расположению остальных разъемов для «карлсонов» у меня претензий нет.

Внешние и внутренние разъемы:

Если PRIME B660M-A D4 получила пару HDMI-выходов, то B660M DS3H DDR4 хвастает наличием сразу двух DisplayPort. Интересно, это эпоха тотального дефицита видеокарт так повлияла на производителей материнских плат, или что? А еще на I/O-панели нашлось место для HDMI и D-Sub — так и хочется закричать: фулл-хаус! Нельзя не отметить и порт USB 3.2 Gen2 C-типа. А вот внутренний USB Type-C плата не получила.

Что касается подсветки, то у B660M DS3H DDR4 есть два разъема для подключения 5- и 12-вольтовых RGB-лент.

Интересные особенности платы:

В нижней части платы есть две кнопки. Первая — Q-FLASH Plus — позволяет обновлять прошивку устройства даже без предустановленного центрального процессора. Вторая перезагружает систему.

Подсистема питания и система охлаждения:

Производитель утверждает, что разъемы питания платы получили усиленные контакты. Они имеют увеличенную площадь соприкосновения, большую массу и высокую надежность. Только я не думаю, что кто-либо будет использовать B660M DS3H DDR4 в экстремальных условиях. А еще после прочтения этой статьи вряд ли кто-то всерьез захочет использовать вместе с платой хотя бы даже чипы класса Core i7 — подробнее об этом я расскажу позже.

А пока констатирую, что конвертер питания устройства работает по схеме 6+2+1. В состав каждой фазы, отвечающей за работу VCore, входят по два 4C06B и одному 4C10B от ON Semiconductor. И только четыре канала дополнительно охлаждаются небольшим алюминиевым радиатором черного цвета.

Возможности BIOS:

GIGABYTE B660M DS3H DDR4 (BIOS F6b от 28.04.2022) Напряжение, мин/макс значения и шаг, В CPU Vcore 1,1/1,8 0,005 CPU Vcore Offset -0,4/0,4 0,01 CPU Graphics Voltage (VAXG) 0,505/1,3 0,005 Internal L2Atom 0,8/2,0 0,01 Internal VCCSA 0,8/1,5 0,01 CPU VCCIN AUX 1,6/2,1 0,01 DRAM Voltage 1,0/2,0 0,01 DRAM Vdd/VddQ 0,9/1,8 0,005 VC1P05 0,8/1,6 0,01 V0P82 PCH 0,8/1,1 0,01 V1P8 CPU 1,6/2,1 0,02 VCC1V8P 1,6/2,1 0,02 DRAM Training Voltage 1,0/2,0 0,01 Load-Line Calibration CPU (уровни) 8 Дополнительно Настройка первичных таймингов Предусмотрена Настройка вторичных и третичных таймингов Предусмотрена Профили настроек BIOS Есть Очистка SSD Предусмотрена Настройка вращения вентиляторов Предусмотрена (Smart Fan 6) Изменение BCLK Не предусмотрено Автоматический разгон процессора Не предусмотрен Автоматический разгон памяти Не предусмотрен Обновление BIOS без включения платы Предусмотрено Датчики температуры PCH, VRM MOS, PCIEX16, System 2, System 1

BIOS GIGABYTE B660M DS3H DDR4

Интересно, что раньше инженеры GIGABYTE снабжали свои бюджетные платы весьма урезанными в плане разгона прошивками. Сужу об этом, например, по модели GA-AB350-GAMING 3, BIOS которой в свое время мог изменять напряжение только трех параметров системы: CPU Vcore, Vcore SOC и DRAM Voltage. В B660M DS3H DDR4 и B660M GAMING DDR4 набор напряжений, поддающихся регулировке, оказался гораздо богаче. Плюс есть возможность тонко регулировать LLC.

Как всегда, выделяю очень удобную функцию Smart Fan 5. С ее помощью можно настроить работу любого подключенного к устройству вентилятора. А еще платы GIGABYTE — рекордсмены по количеству температурных датчиков. В дополнение к мониторингу в стандартных точках, таких как чипсет и VRM, мы можем следить за нагревом в области PEG-порта, аудиотракта и (зачем-то) батарейки CMOS.

⇡#GIGABYTE B660M GAMING DDR4

После знакомства с B660M DS3H DDR4 очень тяжело рассказать что-то новое о B660M GAMING DDR4. Действительно, платы очень похожи.

GIGABYTE B660M DS3H DDR4 Понравилось: Не понравилось: + 2,5-гигабитный сетевой контроллер

+ Кнопки перезагрузки и BIOS Flashback

+ Много температурных датчиков

+ Функциональный BIOS — Экономия на системе охлаждения VRM

— Урезанная печатная плата

— 2 слота DIMM

— Беспощадный маркетинг

Особенности сборки игрового ПК на базе платы:

Впрочем, четыре отличия все же заметны невооруженным глазом. Во-первых, B660M GAMING DDR4 получила всего два слота DIMM, что, конечно же, заметно урезает возможности дальнейшего апгрейда сборки, если мы говорим о среднестатистическом игровом ПК. Во-вторых, плата лишились одного слота PCI Express x1 — его, впрочем, с большой долей вероятности все равно перекрывала бы видеокарта.

В-третьих, B660M GAMING DDR4 не имеет СО для SSD, а сами накопители крепятся за счет хлипких пластиковых защелок.

Внешние и внутренние разъемы:

Наконец, в-четвертых, плата потеряла один видеовыход DisplayPort. К разряду незаметных ухудшений платы отнесу тот факт, что вместо USB 3.2 Gen2 C-типа теперь на I/O-панель выведен USB 3.2 Gen1 C-типа.

Вот вам и «гейминг», товарищи… Получается, B660M GAMING DDR4, по сути, является перекрашенной, уменьшенной и заметно удешевленной версией B660M DS3H DDR4.

Интересные особенности платы:

Кнопку перезагрузки и клавишу Q-FLASH Plus трогать не стали.

Подсистема питания и система охлаждения:

Конвертер питания B660M GAMING DDR4 полностью идентичен: VRM-зона работает по схеме 6+2+1, небольшой радиатор (теперь красного цвета) охлаждает лишь часть сборок 4C06B и 4C10B от ON Semiconductor. И это, чуть забегая вперед, — большая проблема для обоих устройств.

Возможности BIOS:

GIGABYTE B660M GAMING DDR4 (BIOS F5a от 28.03.2022) Напряжение, мин/макс значения и шаг, В CPU Vcore 1,1/1,8 0,005 CPU Vcore Offset -0,4/0,4 0,01 CPU Graphics Voltage (VAXG) 0,505/1,3 0,005 Internal L2Atom 0,8/2,0 0,01 Internal VCCSA 0,8/1,5 0,01 CPU VCCIN AUX 1,6/2,1 0,01 DRAM Voltage 1,0/2,0 0,01 DRAM Vdd/VddQ 0,9/1,8 0,005 VC1P05 0,8/1,6 0,01 V0P82 PCH 0,8/1,1 0,01 V1P8 CPU 1,6/2,1 0,02 VCC1V8P 1,6/2,1 0,02 DRAM Training Voltage 1,0/2,0 0,01 Load-Line Calibration CPU (уровни) 8 Дополнительно Настройка первичных таймингов Предусмотрена Настройка вторичных и третичных таймингов Предусмотрена Профили настроек BIOS Есть Очистка SSD Предусмотрена Настройка вращения вентиляторов Предусмотрена (Smart Fan 6) Изменение BCLK Не предусмотрено Автоматический разгон процессора Не предусмотрен Автоматический разгон памяти Не предусмотрен Обновление BIOS без включения платы Предусмотрено Датчики температуры PCH, VRM MOS, PCIEX16, System 2, System 1

BIOS GIGABYTE B660M GAMING DDR4

Материнская плата получила точной такой же BIOS, как у рассмотренной ранее B660M DS3H DDR4.

⇡#MSI PRO B660M-A DDR4

Наконец, настало время познакомиться с самыми недорогими платами на B660-чипсете от компании MSI. Первой в списке значится модель PRO B660M-A DDR4 — уже по фото можно сказать, что перед нами довольно продвинутая материнская плата: плюсы и минусы опытному глазу видны сразу же.

MSI PRO B660M-A DDR4 Понравилось: Не понравилось: + 2,5-гигабитный сетевой контроллер

+ 4 слота DIMM

+ USB 3.2 Gen2 на I/O-панели

+ Охлаждение конвертера питания

+ LED-индикация загрузки системы

+ Неурезанный форм-фактор mATX

+ Больше двух HDMI и DisplayPort — Возможности настройки напряжения Vcore

Особенности сборки игрового ПК на базе платы:

Мне нравится разводка компонентов А-версии. Устройство получило четыре слота DIMM — значит, сейчас в сборку мы берем комплект памяти на 16 Гбайт, а со временем увеличиваем объем ОЗУ вдвое. Плата получила три слота расширения. Основной PEG-порт армирован, что скорее хорошо, но установленная в него трехслотовая видеокарта все же перекроет распаянные ниже PCI Express x1 и M.2. Третий слот расширения использует корпус PCI Express x16, но к нему подведено четыре чипсетные линии PCI Express 3.0.

При использовании порта M2_2 отключится разъем SATA8.

Небольшая ремарка. Допустим, вы захотите установить во второй слот PCI Express x16 какое-нибудь дискретное устройство — пусть это будет довольно популярная в народе звуковая карта Creative Audigy Rx. Карта — однослотовая, но она затруднит доступ к внутренним разъемам, распаянным в нижней части PCB. А если использовать более длинную «дискретку», то придется распрощаться еще и с парочкой SATA 6 Гбит/с.

А вот расположение 4-контактных разъемов для подключения вентиляторов считаю удачным. Порты расположены по всем четырем краям печатной платы, и такого количества будет достаточно для сборки ПК в небольшом корпусе.

Внешние и внутренние разъемы:

MSI PRO B660M-A DDR4 — это еще одна плата с двумя DisplayPort 1.4 и двумя же HDMI 2.1; получается, не такая уж это и дорогая процедура для производителя. А вот USB 3.2 Gen2 C-типа производитель, что называется, зажал. Быстрые, 10-гигабитные USB-разъемы на I/O-панели реализованы только в корпусе типа «А».

Но для сборки с PRO B660M-A DDR4 стоит покупать корпус с разъемом Type-C — соответствующие внутренний разъем присутствует на печатной плате.

Интересные особенности платы:

К моему удивлению, PRO B660M-A DDR4 не поддерживает функцию Flash BIOS — у ранее протестированной PRO Z690-A DDR4 соответствующая кнопка на I/O-панели имеется. К счастью, никуда не делись светодиодные индикаторы EZ Debug, наглядно демонстрирующие, на каком этапе находится инициализация оборудования во время запуска системы.

И отмечу еще один момент. В PRO B660M-A DDR4 тоже используется сетевой контроллер Realtek RTL8125BG — частый гость в недорогих платах на базе современных чипсетов AMD и Intel. Его пропускная способность составляет 2,5 Гбит/с. А вот более продвинутый чип Intel I225-V, по всей видимости, остается прерогативой материнок более высокого класса.

Подсистема питания и система охлаждения:

Зато PRO B660M-A DDR4 — единственная в тесте плата, оснащенная сразу двумя колодками EPS. Необходимости в дополнительном разъеме питания, конечно же, никакой нет — тем более что никакого разгона процессора платы на базе B660-чипсета не предполагают. Да и со стабильным питанием Core i9-12900K конвертер питания А-версии вряд ли справится — подробнее об этом мы поговорим в последней части статьи.

И все же PRO B660M-A DDR4 получила довольно внушительную подсистему питания, насчитывающую 14 фаз. На бумаге получаем схему 12+1+1 (VCore + VCCAUX + VСCGT). Каждая фаза, ответственная за работу ядер процессора и встроенной графики, содержит сборки AONS36303 и AONS36308 от Alpha & Omega Semiconductor Inc. Управляет ими 9-канальный ШИМ-контроллер Richtek RT3628AE. Получается, реальная схема работы конвертера питания выглядит как 6+1+1 с удвоителями для первых шести фаз.

Полевые транзисторы подсистемы питания охлаждаются двумя алюминиевыми радиаторами средних размеров. Как видите, в охлаждении ни одной из восьми плат не применяются медные теплотрубки. Производитель утверждает, что между мосфетами и основанием радиаторов лежат прокладки с увеличенной до 7 Вт/(м·К) теплопроводностью.

Возможности BIOS:

MSI PRO B660M-A DDR4 (BIOS 7D43v12 от 28.03.2022) Напряжение, мин/макс значения и шаг, В CPU Core Voltage Offset -0,05/0,05 0,005 CPU E-core L2 Voltage 0,6/1,52 0,005 CPU SA Voltage 0,6/1,52 0,005 CPU VDDQ Voltage 0,001/2,5 0,001 CPU 1.05 Voltage 0,6/2,0 0,01 CPU AUX Voltage 1,4/2,3 0,01 DRAM Voltage 0,85/2,2 0,01 Eventual DRAM Voltage 0,85/2,2 0,01 DRAM VTT Voltage 0,12/1,1 0,005 DRAM VPP Voltage 1,24/3,3 0,01 PCH 0.82 Voltage 0,6/1,4 0,01 Load-Line Calibration CPU (уровни) 8 Дополнительно Настройка первичных таймингов Предусмотрена Настройка вторичных и третичных таймингов Предусмотрена Профили настроек BIOS Есть, 6 профилей Очистка SSD Предусмотрена Настройка вращения вентиляторов Предусмотрена Изменение BCLK Не предусмотрено Автоматический разгон процессора Не предусмотрен Автоматический разгон памяти Не предусмотрен Обновление BIOS без включения платы Не предусмотрено Датчики температуры PCH, MOS, System, CPU Socket

BIOS MSI PRO B660M-A DDR4

Так называемый Advanced Mode, в который можно попасть из главного меню нажатием клавиши F7, никакими новыми вкладками не обладает. Так, пользователю доступны все те же шесть основных разделов: Settings, OC, M-Flash, OC Profiles, Hardware Monitor и Board Explorer. В этом плане BIOS B660-плат мало отличается от прошивок для платформы LGA1200. Собственно говоря, мы все еще имеем дело с Click BIOS 5 — и подробно его функциональность рассмотрена в обзоре MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4.

С одной стороны, прошивка PRO B660M-A DDR4 получила довольно много функций и напряжений, которые можно настроить вручную. С другой — тот же параметр VCore можно менять лишь в режиме Offset и в очень ограниченном диапазоне.

⇡#MSI PRO B660M-E DDR4

E-версия с A-версией, как видите, различаются очень сильно. В тестировании это уже вторая плата, где явно сэкономили на системе охлаждения VRM-зоны. На этом, правда, инженеры MSI не остановились. А иначе как объяснить кучу пустующих мест под пайку дополнительных слотов и разъемов на печатной плате?

MSI PRO B660M-E DDR4 Понравилось: Не понравилось: + Сетевой контроллер Intel I219V — Урезанная печатная плата

— Отсутсвие системы охлаждения у VRM

— Лотерея со звуковым кодеком

— Два слота DIMM

— Нефункциональный BIOS

— Всего один порт M.2

— Нет DisplayPort

Особенности сборки игрового ПК на базе платы:

Порт PCI Express x16 — единственный и неповторимый — дополнительно защищен металлическим корпусом. Устанавливаем в беднягу видеокарту уровня Palit GAMING PRO и сразу же лишаемся столь же единственного и неповторимого слота расширения PCI Express x1. Хорошо, что 3D-ускоритель не перекрывает порты SATA 6 Гбит/с.

MSI PRO B660M-E DDR4 — это единственная в тесте плата, оснащенная всего одним разъемом M.2. Он расположен в правильном месте, но системы охлаждения для SSD не предусмотрено.

А еще под нож пошли коннекторы для вентиляторов. Их здесь осталось всего две штуки, и оба разъема расположены в верхнем правом углу PCB. К одному (CPU_FAN) подключим процессорный кулер, к другому — корпусной вентилятор. Причем у меня совершенно нет уверенности в том, что длины провода «карлсона», закрепленного на задней стенке корпуса, окажется достаточно для проведения этого маневра. Для маломощной сборки с какими-нибудь Core i3-12100F и Radeon RX 6500 XT такого тандема будет вполне достаточно, но вот в конфигурации с Core i5 и, скажем, GeForce RTX 3060 я бы уже подумывал о каких-то способах решить вопрос нехватки 4-пиновых коннекторов.

И самый простой вариант здесь — выбрать другую плату.

Внешние и внутренние разъемы:

Удивит ли PRO B660M-E DDR4 нас своей функциональностью? Вопрос риторический. На I/O-панели есть парочка USB 3.2 Gen1 A-типа, внутреннего порта C-типа не предусмотрено.

А еще я очень удивлен, что плату лишили разъемов для подключения каких-либо RGB-лент.

Как и в случае с ASRock B660M-HDV, при покупке PRO B660M-E DDR4 вы участвуете в лотерее: вам может попасться либо версия со звуковым чипом Realtek ALC892, либо с ALC897.

Интересные особенности платы:

Светодиодные индикаторы EZ Debug на месте.

Подсистема питания и система охлаждения:

Подсистема питания E-версии на самом деле выглядит довольно внушительно. Однако элементы VRM-зоны лишены какого-либо дополнительного охлаждения. Печатная плата не имеет отверстий, чтобы закрепить самостоятельные радиаторы самостоятельно.

Так как конвертер питания управляется ШИМ-контроллером Richtek RT3628AE, то реальная схема его работы соответствует формуле 4+1+1, где для VCore используются подключенные параллельно каналы, состоящие из транзисторов AONS36303 и AONS36308 от Alpha & Omega Semiconductor Inc.

Возможности BIOS:

MSI PRO B660M-E DDR4 (BIOS 7D46v22 от 28.03.2022) Напряжение, мин/макс значения и шаг, В CPU Core Voltage Offset -0,05/0,05 0,005 CPU E-core L2 Voltage 0,6/1,52 0,005 CPU SA Voltage 0,6/1,52 0,005 CPU VDDQ Voltage 0,001/2,5 0,001 DRAM Voltage 0,85/2,2 0,01 Eventual DRAM Voltage 0,85/2,2 0,01 Load-Line Calibration CPU (уровни) 8 Дополнительно Настройка первичных таймингов Предусмотрена Настройка вторичных и третичных таймингов Предусмотрена Профили настроек BIOS Есть, 6 профилей Очистка SSD Предусмотрена Настройка вращения вентиляторов Предусмотрена Изменение BCLK Не предусмотрено Автоматический разгон процессора Не предусмотрен Автоматический разгон памяти Не предусмотрен Обновление BIOS без включения платы Не предусмотрено Датчики температуры MOS, System, CPU Socket

BIOS MSI PRO B660M-E DDR4

Прошивка PRO B660M-E DDR4 несколько отличается от версии BIOS, которой оснащена А-модель. Видно, что производитель убрал возможность регулировать некоторые напряжения — они не доступны для ручной настройки. Еще Е-версия лишилась одного температурного датчика.

⇡#Стенд и методика тестирования

Для тестирования материнских плат мы запросили сразу два центральных процессора: уже по беглому изучению характеристик устройств было очевидно, что с 10-ядерным Core i5-12600K справятся далеко не все участники.

Конфигурация тестовых стендов Центральный процессор Intel Core i5-12600K

Intel Core i5-12400F Материнская плата (версия BIOS) ASRock B660M-HDV

ASRock B660M Steel Legend

ASUS PRIME B660M-A D4

ASUS PRIME B660M-K D4

GIGABYTE B660M DS3H DDR4

GIGABYTE B660M GAMING DDR4

MSI PRO B660M-A DDR4

MSI PRO B660M-E DDR4 Оперативная память Corsair Vengeance RGB PRO CMW32GX4M4K4400C18, DDR4-4400, 2 × 8 Гбайт Основной накопитель

Intel 760p SSDPEKKW020T8X1, 2 Тбайт Видеокарта Palit GeForce RTX 3080 GAMING PRO, 10 Гбайт GDDR6X Блок питания Corsair AX1500i, 1,5 кВт Процессорный кулер NZXT Kraken X62 Корпус Открытый тестовый стенд Монитор Acer S277HK, 27", Ultra HD Операционная система Windows 11 ПО для видеокарт NVIDIA GeForce Game Ready Driver 457.09 Дополнительное ПО Удаление драйверов Display Driver Uninstaller 17.0.6.1 Измерение FPS Fraps 3.5.99 FRAFS Bench Viewer Разгон и мониторинг GPU-Z 2.30.0 MSI Afterburner 4.6.3 Дополнительное оборудование Тепловизор Fluke Ti400 Шумомер Mastech MS6708 Ваттметр watts up? PRO

Процессор и подсистема питания материнских плат нагружались программами Prime95 30.8 (подтест Small FFTs), CINEBENCH R23 и в игре Shadow of the Tomb Raider (режим качества графики «Высоко», разрешение Full HD). В статье «Какая система охлаждения подойдет процессорам Alder Lake» мы убедились, что среди ПО существуют инструменты, способные нагружать Core i5-12600K свыше 150 Вт, а потому стабильная работа компьютера в таких программах является гарантией того, что система впоследствии не будет перегреваться, троттлить и работать нестабильно.

В стендах использовалась необслуживаемая СВО NZXT Kraken X62 — эта «водянка» никак не обдувает элементы цепи питания материнской платы. Получается, VRM материнских плат во время тестирования никак дополнительно не охлаждались. Стоит помнить и о том, что в реальной жизни любая из протестированных плат будет установлена в компьютерном корпусе, и в зависимости от окружающих условий представленные результаты могут как улучшиться, так и ухудшиться.

Использование СЖО в стенде является попыткой определить тех счастливчиков, которые будут стабильно работать в любой ситуации.

Комплект памяти Corsair Vengeance RGB PRO CMW32GX4M4K4400C18 — настоящий камень преткновения для многих платформ и материнских плат. Этот набор обладает отличным потенциалом по разгону и настройке, но в ряде случаев приходится хорошенько поломать голову над тем, как же его запустить хотя бы в режиме DDR4-4000. Например, в статье «Обзор 7 материнских плат AMD B550 дешевле 10 000 рублей: есть ли достойные устройства в этом ценовом сегменте?» наглядно показано, что с комплектом Corsair подружились далеко не все устройства. Аналогичная ситуация наблюдалась и при создании материала «Время первых: обзор 6 самых доступных материнских плат на базе чипсета Z690».

Vengeance RGB PRO нет в списке поддерживаемой памяти у всех восьми протестированных плат. Это значит, что производитель не гарантирует 100-процентную поддержку того или иного модуля. И все же работа с набором Corsair позволяет строить предположения и делать прогнозы о том, насколько хорошо оптимизирована прошивка той или иной материнки.

ASRock B660M-HDV ASRock B660M Steel Legend ASUS PRIME B660M-A D4 ASUS PRIME B660M-K D4 GIGABYTE B660M DS3H DDR4 GIGABYTE B660M GAMING DDR4 MSI PRO B660M-A DDR4 MSI PRO B660M-E DDR4 Поддерживаемая производителем оперативная память 2 × DIMM, до 64 Гбайт DDR4-5066 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-5333 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-5333 2 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-5333 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-5333 2 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-5333 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-4800 2 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-4600 Загрузка XMP-профиля наборов памяти Corsair Vengeance RGB PRO CMW32GX4M4K4400C18, DDR4-4400, 2 × 8 Гбайт Запустился в режиме DDR4-3466 Запустился в режиме DDR4-3200 Запустился в режиме DDR4-4400 Запустился в режиме DDR4-4400 Запустился в режиме DDR4-4200 Запустился в режиме DDR4-4400 Запустился в режиме DDR4-4400 Запустился в режиме DDR4-4400 Настройка контроллера памяти Работа в режиме Gear1 DDR4-3466 DDR4-3200 DDR4-4000 DDR4-3866 DDR4-3800 DDR4-3866 DDR4-4000 DDR4-4000

Работа оперативной памяти

Вот не хотят материнские платы ASRock нормально работать с этим комплектом памяти! Ситуация, чего скрывать, скверная. B660M-HDV запустила комплект Corsair с эффективной частотой 3466 МГц, а Steel Legend — всего лишь 3200 МГц! На выручку более дешевой и простой плате, как это ни странно, пришло наличие всего двух слотов DIMM — это довольно распространенное свойство.

Да, я согласен с тем, что делать далекоидущие выводы, используя всего один комплект памяти в тестировании, опрометчиво. Для каждой платы, принявшей участие в тестировании, можно подобрать несчастливый набор ОЗУ, который окажется ей не по зубам. И все же есть очевидный факт: остальные шесть материнок со своей задачей худо-бедно, но справились. То есть к устройствам ASUS, GIGABYTE и MSI можно без опаски брать комплекты DDR4-3600 и пытаться выжать из них больше мегагерцев.

Так, например, в стенде с ASUS B660M-K D4 комплект Corsair запустился с эффективной частотой 4400 МГц только после того, как я несколько увеличил напряжение системного агента. Что касается плат ASRock, то в их прошивках возможность регулировать SA-напряжение попросту отсутствует.

И все же надо заступиться за ASRock B660M Steel Legend — по характеристикам устройство-то оказалось хорошим. Покупайте вместе с этой платой более простую память, а еще лучше — выбирайте комплект DDR4 из списка поддерживаемого оборудования.

А теперь давайте посмотрим, как участники тестирования справились с 10-ядерным Core i5-12600K. Обсудим работу каждого устройства отдельно.

Результаты тестирования, процессор — Core i5-12600K, номинальный режим работы ASRock B660M-HDV ASRock B660M Steel Legend ASUS PRIME B660M-A D4 ASUS PRIME B660M-K D4 Лимит мощности процессора, установленный материнской платой по умолчанию PL1 65 Вт 241 Вт 175 Вт 125 Вт Prime95 Работа центрального процессора и материнской платы Процессор работает условно-стабильно.

Конвертер питания платы сильно греется. Процессор работает стабильно.

Конвертер питания греется несильно. Процессор работает условно-стабильно.

Конвертер питания матплаты сильно греется. Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается без дополнительного охлаждения.

Установка вентилятора над VRM ситуацию не исправляет. Средняя тактовая частота самого медленного P-ядра 1,932 ГГц 4,489 ГГц 4,489 ГГц — Снимок тепловизора (максимальная температура VRM на снимке) 111 °C 70 °C 117 °C 112 °C CPU Package Power (среднее значение) 66 Вт 151 Вт 151 Вт — Cinebench R23 Работа центрального процессора и материнской платы Процессор работает условно-стабильно.

Конвертер питания платы сильно греется. Нет необходимости в тестировании, так как плата стабильно работает при более серьезной нагрузке Процессор работает стабильно.

Конвертер питания платы заметно греется. Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается без дополнительного охлаждения. Средняя тактовая частота самого медленного P-ядра 2,773 ГГц 4,49 ГГц 4,469 ГГц Снимок тепловизора (максимальная температура VRM на снимке) 115 °C 90 °C 110 °C CPU Package Power (среднее значение) 66 Вт 116 Вт 114 Вт

Результаты тестирования, процессор — Core i5-12600K, номинальный режим работы GIGABYTE B660M DS3H DDR4 GIGABYTE B660M GAMING DDR4 MSI PRO B660M-A DDR4 MSI PRO B660M-E DDR4 Лимит мощности процессора, установленный материнской платой по умолчанию PL1 125 Вт 125 Вт 255 Вт 100 Вт Prime95 Работа центрального процессора и материнской платы Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается без дополнительного охлаждения.

Установка вентилятора над VRM ситуацию не исправляет. Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается без дополнительного охлаждения.

Установка вентилятора над VRM ситуацию не исправляет. Процессор работает стабильно.

Конвертер питания греется несильно. Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается без дополнительного охлаждения.

Установка вентилятора над VRM ситуацию исправляет. Средняя тактовая частота самого медленного P-ядра — — 4,489 ГГц — Снимок тепловизора (максимальная температура VRM на снимке) 106 °C 105 °C 75 °C 121 °C CPU Package Power (среднее значение) — — 154 Вт — Cinebench R23 Работа центрального процессора и материнской платы Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается без дополнительного охлаждения.

Установка вентилятора над VRM ситуацию исправляет. Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается без дополнительного охлаждения.

Установка вентилятора над VRM ситуацию исправляет. Нет необходимости в тестировании, так как плата стабильно работает при более серьезной нагрузке Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается без дополнительного охлаждения.

Установка вентилятора над VRM ситуацию исправляет. Средняя тактовая частота самого медленного P-ядра — — 4,043 ГГц Снимок тепловизора (максимальная температура VRM на снимке) 109 °C 105 °C 114 °C CPU Package Power (среднее значение) — — 87 Вт

Результаты тестирования

Сразу же выделю троицу лидеров: ASRock B660M Steel Legend, ASUS PRIME B660M-A D4 и MSI PRO B660M-A DDR4 — эти платы обеспечили стабильную работу Core i5-12600K даже в Prime95.

ASRock B660M Steel Legend:

Некоторые материнские платы, и таких здесь — большинство, имеют ограничения по энергопотреблению центрального процессора, которые снять нельзя. Так, параметр PL1 для B660M Steel Legend выставлен на уровне 241 Вт — увеличить его или отключить вовсе не представляется возможным (по крайней мере в BIOS версии 6.02). Я уже приводил вам данные из статьи «Какая система охлаждения подойдет процессорам Alder Lake» — в ограничение, установленное для «Легенды», вполне вписываются разные чипы, включая Core i7-12700K. А вот Core i9-12900K в том же Prime95 потребляет уже заметно больше электроэнергии.

Что ж, по всем параметрам мы имеем дело с платой, которая справится с Core i7-12700K и которая отлично «тянет» Core i5-12600K. Получается, B660M Steel Legend можно брать в том числе и с расчетом последующего апгрейда ЦП в сборке.

ASUS PRIME B660M-A D4:

С PRIME B660M-A D4 наблюдается несколько иная ситуация: работу этой платы вместе с Core i5-12600K я назову условно-стабильной. Конвертер питания материнской платы довольно сильно греется, хотя сам процессор во время тестирования работал стабильно и не сбрасывал частоту P- и E-ядер. Очевидно — и эта тема поднималась неоднократно, — что в различных других сборках ситуация может кардинально меняться: в некоторых системных блоках конвертер питания «Прайма» таки перегреется, а в других десктопах в тех же условиях, наоборот, его температура окажется значительно ниже. Получается, использование PRIME B660M-A D4 требует тщательного подбора других комплектующих.

Вот вам наглядный пример: в статье «Куда лучше установить радиатор жидкостной системы охлаждения в игровом ПК» в зависимости от выбора корпуса (с глухой передней стенкой или в MESH-модификации), расположения вентиляторов и типа системы охлаждения разница в нагреве конвертера питания достигала 15 градусов Цельсия. Очевидно, что для плат класса PRIME B660M-A D4 такую разницу можно считать критичной.

Очевидно и то, что, вооружившись чипом класса Core i5-12400F, с проблемой перегрева VRM вы не столкнетесь. В то же время рекомендовать PRIME B660M-A D4 для последующего перехода с Core i5 на Core i7 я не могу — цепь питания не вытянет по-настоящему горяченные многоядерники Intel.

MSI PRO B660M-A DDR4:

Параметр PL1 для PRO B660M-A DDR4 по умолчанию установлен на значении 255 Вт — этого вполне достаточно для всех существующих процессоров Alder Lake, если говорить о сборке игрового компьютера. В Prime95, повторюсь, тот же Core i9-12900K потребляет заметно больше.

Как и в случае с Steel Legend, устанавливать в PRO B660M-A DDR4 топовый процессор, на мой взгляд, нет никакого смысла. А вот Core i7-12700K здесь будет смотреться вполне себе органично. Хотя что-то мне подсказывает, что в паре к этой «Прошке» даже Core i5-12600K будет попадаться довольно редко.

Следующие пять материнских плат были протестированы в том числе и при помощи менее горячего 6-ядерного чипа Core i5-12400F — в Prime95 он потребляет 90-100 Вт в зависимости от настроек BIOS. Мы взяли менее мощный CPU, потому что эти устройства не обеспечивают на 100 % стабильную работу Core i5-12600K. Следовательно, все пять плат нельзя рекомендовать в сборки под апгрейд. Относитесь к ним просто: тянет Core i5-12400F в определенного рода задачах — и ладно.

Результаты тестирования, процессор — Core i5-12400F, номинальный режим работы ASRock B660M-HDV ASUS PRIME B660M-K D4 GIGABYTE B660M DS3H DDR4 GIGABYTE B660M GAMING DDR4 MSI PRO B660M-E DDR4 Лимит мощности процессора, установленный материнской платой по умолчанию PL1 65 Вт 125 Вт 125 Вт 125 Вт 100 Вт Prime95 Работа центрального процессора и материнской платы Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается без дополнительного охлаждения.

Установка вентилятора над VRM ситуацию исправляет. Процессор работает условно-стабильно.

Конвертер питания материнской платы сильно греется. Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается.

Установка вентилятора над VRM ситуацию исправляет. Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается.

Установка вентилятора над VRM ситуацию исправляет. Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается.

Установка вентилятора над VRM ситуацию исправляет. Средняя тактовая частота самого медленного P-ядра — 3,99 ГГц — — — Снимок тепловизора (максимальная температура VRM на снимке) 116 °C 96 °C 102 °C 102 °C 114 °C CPU Package Power (среднее значение) — 81 Вт — — — Cinebench R23 Работа центрального процессора и материнской платы Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается без дополнительного охлаждения.

Установка вентилятора над VRM ситуацию исправляет. Нет необходимости в тестировании, так как матплата стабильно работает при более серьезной нагрузке Процессор работает нестабильно.

Конвертер питания материнской платы перегревается.

Установка вентилятора над VRM ситуацию исправляет. Процессор работает условно стабильно.

Конвертер питания материнской платы сильно греется. Процессор работает условно стабильно.

конвертер питания материнской платы сильно греется. Средняя тактовая частота самого медленного P-ядра 3,791 ГГц — 3,99 ГГц 3,99 ГГц Снимок тепловизора (максимальная температура VRM на снимке) 114 °C 102 °C 97 °C 110 °C CPU Package Power (среднее значение) 62 Вт — 75 Вт 72 Вт

GIGABYTE B660M DS3H DDR4 и GIGABYTE B660M GAMING DDR4:

Платы от GIGABYTE проявили себя практически одинаково. Вот честно, я несколько расстроен. Да, и без тестирования было понятно, что с Core i5-12600K эти материнки не справятся. Как говорится, не по Сеньке шапка. Однако и B660M DS3H DDR4, и B660M GAMING DDR4 не справились с Core i5-12400F при запуске Prime95. Приведу несколько наглядных примеров.

Пример первый — B660M DS3H DDR4 в паре с Core i5-12400F работает нестабильно даже в Cinebench R23. Сами видите, что в пике чип потребляет всего 75 Вт. Однако температура конвертера питания за несколько минут уходит за отметку в 100 градусов Цельсия — и тут же происходит сброс частоты P-ядер чипа с 4 до 3,6 ГГц.

В то же время GIGABYTE B660M GAMING DDR4 продемонстрировала условно-стабильную работу с Core i5-12400F в программе Cinebench R23. Условно — поскольку снимок тепловизором показывает, что конвертер питания работает на грани перегрева.

Проблема плат GIGABYTE в случае с Core i5-12400F лежит на поверхности: производитель откровенно сэкономил на системе охлаждения конвертера питания. Здесь устройству, что вполне очевидно, нужен дополнительный радиатор. И очень многое зависит от того, в каких условиях будет работать материнская плата. Ниже на скриншоте наглядно показано, что при должном охлаждении VRM-зоны (околосокетное пространство обдувалось 120-мм вентилятором, закрепленным сверху) та же B660M DS3H DDR4 выдерживает нагрузку в 100-110 Вт.

Получается, B660M DS3H DDR4 и B660M GAMING DDR4 можно рекомендовать в паре с 6-ядерными чипами Core i5, но только при условии, что система будет собрана на базе хорошо продуваемого корпуса с несколькими вентиляторами. В глухой корпус с 1-2 вентиляторами я бы эти платы ставить не рискнул.

Кстати, ограничение в 125 Вт для PL1 в обоих случаях можно снять в BIOS. Только делать это, по понятным причинам, не надо.

ASUS PRIME B660M-K D4:

Этот же вывод напрашивается и для PRIME B660M-K D4: плата условно стабильна в Prime95 в сборке с Core i5-12400F.

MSI PRO B660M-E DDR4:

Энергопотребление в PRO B660M-E DDR4 заблокировано — параметр PL1 составляет всего 100 Вт, и увеличить это значение нельзя. Получается, нет никакого смысла ставить в эту плату что-то мощнее Core i5-12400F. Лично мне было бы не по себе от осознания, что мой процессор работает в сборке не на полную мощность.

Я уже говорил, что конвертер питания PRO B660M-E DDR4 внушает доверие — для PL1 в 100 Вт уж точно. Однако элементы VRM-зоны лишены какого-либо охлаждения. В наших условиях (с использование необслуживаемой СЖО) это приводит к перегреву мосфетов и нестабильной работе системы. В Cinebench R23 при использовании Core i5-12400F устройство функционирует условно-стабильно. И я опять напоминаю, что в случае использования PRO B660M-E DDR4 очень многое решает выбор прочего железа в системе.

ASRock B660M-HDV:

Главным же антигероем сегодняшнего тестирования по праву считается ASRock B660M-HDV. По умолчанию значение PL1 для процессора составляет 65 Вт, но его можно увеличить до 95 Вт. Делать это, впрочем, категорически не следует! Без обдува околосокетного пространства конвертер питания не держит даже заявленную нагрузку в 65 Вт. На скриншотах видно, что в одном случае короткое стресс-тестирование проходит удачно, в других — не очень-то.

Думаю, не надо говорить о том, что производительность процессоров заметно страдает из-за таких ограничений. Например, стенд с GIGABYTE B660M GAMING DDR4 и 6-ядерным Core i5-12400F в Cinebench R23 набрал 12333 балла, а система с ASRock B660M-HDV и Core i5-12600K оказалась на 5 %... медленнее. Потому что «задушенный» по PL1 10-ядерник из-за более горячего нрава вынужден сильнее сбрасывать тактовую частоту P-ядер. И толку от E-ядер в таком режиме работы оказывается не очень-то и много.

Искренне надеюсь, что наши сравнительные тесты материнских плат хоть как-то помогают вам в выборе комплектующих для ПК. Как видите, в диапазоне «до 10 000 рублей» на момент написания статьи интересных и, скажем так, сносных устройств для сборки игрового ПК с 6-ядерными чипами Core i5 не нашлось. Я не рекомендую к покупке модели ASRock B660M-HDV, ASUS PRIME B660M-K D4 и MSI PRO B660M-E DDR4 — к ним есть куча вопросов как по функциональности, так и в плане стабильности работы. А если собирать игровой ПК, скажем, с Core i3-12100F, то смело можно смотреть в сторону чипсета H610 — там полно таких же скучных, зато менее дорогих плат.

Материнки GIGABYTE — получились спорными. Хотя цена обоих моделей (меньше 10 000 рублей) подкупает, но экономия на спичках привела к тому, что ни B660M DS3H DDR4, ни B660M GAMING DDR4 не обеспечивают абсолютно (читай — в любых условиях) стабильной работы Core i5-12400F. Даю наводку: если нужна плата именно фирмы GIGABYTE, то ищите в продаже модель B660M GAMING X DDR4 — жаль, что ее не было в продаже в «Регарде» на момент тестирования.

А вот ASRock B660M Steel Legend, ASUS PRIME B660M-A D4 и MSI PRO B660M-A DDR4 с некоторыми оговорками, но к покупке все же рекомендуются. Варианты от ASRock и MSI даже подойдут с прицелом под будущий апгрейд центрального процессора. А еще они стоят заметно меньше, чем ASUS PRIME B660M-A D4. Однако, возможно, в магазине вашего города наблюдается иная ситуация.

Выражаем благодарность компьютерному магазину «Регард» за предоставленное для тестирования оборудование.