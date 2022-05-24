Ролевой роглайк For The King в следующем году получит продолжение

Издательство Curve Games и разработчики из канадской студии IronOak Games анонсировали For The King II — продолжение своей пошаговой RPG с элементами настольной игры и роглайка.

События For The King II развернутся в фэнтезийном мире Фарула, которым правит деспотичная королева. Игрокам предстоит предать власть и объединиться с другими преступниками, чтобы положить конец тирании.

Пользователям придётся собирать отряд (на выбор будут бойцы из нескольких классов со своими способностями), исследовать смертоносные подземелья, грабить поверженных врагов и искать синергию в сочетании оружия с доспехами.

В For The King II обещают локальный и сетевой кооператив на четверых, процедурную генерацию локаций, квестов, трофеев и событий, множество новых биомов, красивую графику, оригинальный саундтрек и текстовый перевод на русский.

Релиз For The King II ожидается в 2023 году на ПК (Steam). Разработчики предупреждают, что игра до сих пор находится в процессе создания, так что команда продолжает внедрять в неё новые функции.