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Ролевой роглайк For The King в следующем году получит продолжение

Издательство Curve Games и разработчики из канадской студии IronOak Games анонсировали For The King II — продолжение своей пошаговой RPG с элементами настольной игры и роглайка.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

События For The King II развернутся в фэнтезийном мире Фарула, которым правит деспотичная королева. Игрокам предстоит предать власть и объединиться с другими преступниками, чтобы положить конец тирании.

Пользователям придётся собирать отряд (на выбор будут бойцы из нескольких классов со своими способностями), исследовать смертоносные подземелья, грабить поверженных врагов и искать синергию в сочетании оружия с доспехами.

В For The King II обещают локальный и сетевой кооператив на четверых, процедурную генерацию локаций, квестов, трофеев и событий, множество новых биомов, красивую графику, оригинальный саундтрек и текстовый перевод на русский.

Релиз For The King II ожидается в 2023 году на ПК (Steam). Разработчики предупреждают, что игра до сих пор находится в процессе создания, так что команда продолжает внедрять в неё новые функции.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Анонс,
Теги: ironoak games, curve games, ролевая игра, роглайк
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