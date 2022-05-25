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Испания готова развернуть на своей территории выпуск чипов как по технологии 5 нм, так и более совершенным

Пострадавшая от дефицита полупроводниковых компонентов европейская промышленность ищет пути повышения самодостаточности, и власти Испании неожиданно заявили о наличии соответствующих амбиций. Субсидии Евросоюза в размере 12,25 млрд евро будут направлены на создание в стране полной цепочки от разработки до изготовления полупроводниковых решений с использованием достаточно современной литографии.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Власти Испании не скрывают, что решиться на подобные меры их заставили беспрецедентные последствия полупроводникового кризиса, который парализовал не только предприятия автомобильной отрасли, функционировавшие в стране. Указанная сумма будет освоена к 2027 году, значительная её часть — €9,3 млрд, будет выделена именно на строительство в Испании предприятий по выпуску чипов. Планируется задействовать не только передовую литографию с нормами менее 5 нм, но и более зрелую, выше этого рубежа.

В идеале испанское правительство хотело бы организовать в стране полный цикл изготовления чипов, подразумевающий их разработку и фактическое производство. На нужды исследовательских работ будет выделен €1,1 млрд, непосредственно на проектирование компонентов выделят €1,3 млрд, ещё €200 млн достанутся разного рода стартапам, действующим в испанской юрисдикции. Власти страны желают наверстать упущенное и создать на своей территории развитую полупроводниковую промышленность. Финансовая поддержка Евросоюза в этом смысле открывает хорошую возможность, поскольку средства будут получены из фонда по борьбе с экономическими последствиями пандемии.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: испания, евросоюз, полупроводники, производство микросхем
испания, евросоюз, полупроводники, производство микросхем
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