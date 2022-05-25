3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Western Digital начала выплачивать компе...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Western Digital начала выплачивать компенсации владельцам дисков WD Red за тайное использование SMR-записи

Rомпания Western Digital начала выплачивать денежные компенсации участникам коллективного иска, связанного с негласным использованием в жёстких дисках WD Red, предназначенных для установки в сетевых системах хранения данных, технологии черепичной записи SMR. Последняя обеспечивает более высокую плотность хранения данных, но при этом обладает намного более низкой скоростью перезаписи.

Источник изображения: Western Digital

Источник изображения: Western Digital

Известно, что в 2020 году пользователи неожиданно выяснили, что в дисках серии WD Red, применяемых в сетевых системах хранения данных (NAS), используется SMR-технология, в отличие от стандартной CMR. При этом во время выполнения некоторых задач диски подобного типа значительно теряют в скорости работы. Более того, выяснилось, что SMR использовалась не только в серии Red, но также и нескольких Blue и как минимум одном Black, относящемся к более высокой ценовой категории.

Сначала компания пыталась уйти от ответственности, но когда, наконец, признала проблему, было уже поздно — против производителя были поданы многочисленные коллективные иски, обвиняющие Western Digital в недобросовестной рекламе. По мнению пользователей размеры компенсаций оказались небольшими — от $4 до $7 за диск, в зависимости от ёмкости приобретённых дисков.

В 2021 году WD создала фонд объёмом $2,7 млн для выплаты компенсаций пострадавшим, купившим диски WD Red. Владельцам предлагалось оставить претензию на специальном сайте до 8 ноября 2021 года. Компенсации уже начали поступать, речь идёт о покупателях моделей WD20EFAX (2 Тбайт), WD30EFAX (3 Тбайт) — им платят по $4. Владельцам моделей WD40EFAX и WD60EFAX (4 и 6 Тбайт соответственно) платят по $7.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Статистика Backblaze: самые надёжные жёсткие диски у WD, а чаще всех ломаются Seagate
Western Digital готовит новые твердотельные накопители для потребительского рынка
Seagate представила 20-Тбайт жёсткие диски Exos X20 и IronWolf Pro — они дешевле аналогов от WD
Корабль Boeing Straliner с ракетой Atlas V установлены на стартовой площадке — тестовый запуск запланирован на завтра
Капитализация подразделения Baidu по разработке процессоров достигнет $2,5 млрд
Российским технологиям отдадут приоритет в системах умного дома для новостроек
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS, интересности из мира хай-тек, разработка и производство электроники,
Теги: nas, hdd, жёский диск, western digital,
nas, hdd, жёский диск, western digital, western digital red
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 111
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 31
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 13

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Созданный в России плазменный ракетный двигатель VERA прошёл огневые испытания и готов к тестам в космосе
В России появились смартфоны Samsung, ввезённые по параллельному импорту — цены неприятно удивляют
Корабли Boeing Starliner будут возить американцев на МКС с помощью ракет Atlas V с российскими двигателями до 2030 года
Криптобиржа Coinbase начала блокировать российские аккаунты с суммами менее €10 тыс.
Huawei объявила о прекращении сотрудничества с Leica — новым партнёром немецкой компании стала Xiaomi
Акции социальных медиа подешевели на $135 млрд после пессимистического прогноза доходности Snap 2 ч.
Симулятор управления технологической корпорацией Good Company выйдет из цеха раннего доступа в следующем месяце 2 ч.
Закрытая демонстрация The Lord of the Rings: Gollum не впечатлила журналистов 2 ч.
Утечка раскрыла издания и бонусы за предзаказ Call of Duty: Modern Warfare 2 2 ч.
Процедурно генерируемая ролевая игра Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy появится на консолях Xbox 2 ч.
Apple с 30 июня изменит механизм удаления данных по инициативе пользователей в App Store 3 ч.
Создатели симулятора свиданий Dream Daddy выпустят психологический хоррор Homebody 3 ч.
Psychonauts 2 получила русскую локализацию в Steam и заработала на macOS и Linux 3 ч.
Магазин Microsoft Store теперь доступен для всех Win32-приложений 7 ч.
Поиск изображений с помощью Google Lens в браузере Chrome станет удобнее 7 ч.
Apple и Samsung продолжили сертифицировать технику в России, несмотря на уход из страны 19 мин.
Western Digital начала выплачивать компенсации владельцам дисков WD Red за тайное использование SMR-записи 48 мин.
Британский путешественник намерен проехать 27 тыс. км на электромобиле от северного магнитного полюса к южному 2 ч.
Запуск зонда NASA «Психея» отложен на два месяца из-за сбоя в программном обеспечении 2 ч.
Локдауны в Китае могут сорвать запуск iPhone 14 в намеченные сроки — партнёры Apple не успеют наладить производство 2 ч.
AMD заявила, что показанный на днях Ryzen 7000 достиг 5,5 ГГц без ручного разгона 3 ч.
Электрический Mercedes-Benz Gelandewagen продемонстрировал способность разворачиваться на месте 4 ч.
Walmart расширяет доставку беспилотниками на 4 млн домохозяйств США 4 ч.
Испания готова развернуть на своей территории выпуск чипов как по технологии 5 нм, так и более совершенным 4 ч.
Samsung SDI и Stellantis построят в штате Индиана предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов 5 ч.