Western Digital начала выплачивать компенсации владельцам дисков WD Red за тайное использование SMR-записи

Rомпания Western Digital начала выплачивать денежные компенсации участникам коллективного иска, связанного с негласным использованием в жёстких дисках WD Red, предназначенных для установки в сетевых системах хранения данных, технологии черепичной записи SMR. Последняя обеспечивает более высокую плотность хранения данных, но при этом обладает намного более низкой скоростью перезаписи.

Известно, что в 2020 году пользователи неожиданно выяснили, что в дисках серии WD Red, применяемых в сетевых системах хранения данных (NAS), используется SMR-технология, в отличие от стандартной CMR. При этом во время выполнения некоторых задач диски подобного типа значительно теряют в скорости работы. Более того, выяснилось, что SMR использовалась не только в серии Red, но также и нескольких Blue и как минимум одном Black, относящемся к более высокой ценовой категории.

Сначала компания пыталась уйти от ответственности, но когда, наконец, признала проблему, было уже поздно — против производителя были поданы многочисленные коллективные иски, обвиняющие Western Digital в недобросовестной рекламе. По мнению пользователей размеры компенсаций оказались небольшими — от $4 до $7 за диск, в зависимости от ёмкости приобретённых дисков.

В 2021 году WD создала фонд объёмом $2,7 млн для выплаты компенсаций пострадавшим, купившим диски WD Red. Владельцам предлагалось оставить претензию на специальном сайте до 8 ноября 2021 года. Компенсации уже начали поступать, речь идёт о покупателях моделей WD20EFAX (2 Тбайт), WD30EFAX (3 Тбайт) — им платят по $4. Владельцам моделей WD40EFAX и WD60EFAX (4 и 6 Тбайт соответственно) платят по $7.