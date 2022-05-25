Крупные музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры выступили против рублёвых спецсчетов для оплаты контента в России

К российским властям обратились представители крупных музыкальных лейблов и онлайн-кинотеатров. По их мнению, в случае подписания указа о принудительном открытии рублёвых счетов правообладатели не смогут получить к ним своевременный доступ для оплаты работы сотрудников и артистов. Кроме того, кинотеатры опасаются, что новая схема приведёт к массовым расторжениям договоров на видеоконтент зарубежного производства.

С письмом обратилась Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ), объединяющая в числе прочего крупнейших правообладателей — Sony Music, Universal Music, Warner Music, а также других известных игроков рынка.

Недавно стало известно, что в условиях отключения российских банков от платёжной системы SWIFT стало крайне проблематично переводить средства правообладателям за развлекательный контент, от кино и музыки до литературы и программного обеспечения. Выходом может стать обязательное открытие рублёвых счетов в российских банках для расчётов. Ожидается, что указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями» может быть подписан президентом в ближайшие дни.

Таким образом российские компании смогут рассчитываться с зарубежными контрагентами, подключившимися к санкциям, — новые нормы будут распространяться на уже заключённые договоры. Как сообщает «Коммерсант», правообладатели выразили недовольство складывающимся положением вещей — некоторые из них приостановили только часть работы в России, отказавшись от инвестиций и маркетинга, но продолжают выполнять договорные обязательства. Не имея доступа к спецсчёту, компании не смогут платить в том числе российским сотрудникам и авторам. Пока неизвестно, как будет работать механизм со спецсчетами — предполагается, что для списания средств потребуется разрешение правительственной комиссии.

В НФМИ предлагают оставить возможность рассчитываться через уже существующие счета в российских финансовых учреждениях, а спецсчета открывать только при наличии подтверждённых нарушений, допущенных правообладателем.

Против высказалась и Ассоциация интернет-видео, объединяющая площадки ivi, Okko, Amediateka, Start, viju, «Триколор» и другие компании. Представители отрасли считают, что возможность открытия специального счёта должна быть правом, а не обязанностью российской стороны — если она не может перевести платежи в валюте или иностранный правообладатель не исполняет взятые на себя обязательства. Если открытие спецсчетов сделать обязательным, это может привести к массовому расторжению договоров по инициативе зарубежных партнёров и, как следствие, к значительному уменьшению аудитории онлайн-площадок, лишённых законного права демонстрировать иностранный контент.

По мнению экспертов отрасли, модель специальных счетов не стоит применять к компаниям, продолжающим вести деятельность в России. Кроме того, по данным «Коммерсанта», некоторые предлагают исключить из проекта критерий связи с недружественными государствами — утверждается, что благодаря этому будут затронуты интересы меньшего числа правообладателей.