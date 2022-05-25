Гиперзвуковой самолёт и тематические миссии: к Microsoft Flight Simulator вышло бесплатное дополнение по мотивам «Топ Ган: Мэверик»

Издательство Microsoft при поддержке кинокомпании Paramount Pictures объявило о выходе обещанного бесплатного дополнения по мотивам фильма «Топ Ган: Мэверик» к своему авиасимулятору Microsoft Flight Simulator.

Кроссовер предлагает довести до совершенства свои пилотажные способности и преодолеть сложности, с которыми сталкиваются настоящие лётчики Top Gun, в тематических локациях.

Игроков ждут три тренировочные миссии, пять испытаний, задания по приземлению на авианосец и пролёту в стратосферу, а также ливрея для истребителя F/A-18E/F «Супер Хорнет» и уникальный гиперзвуковой летательный аппарат.

Microsoft Flight Simulator вышла на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Бесплатное дополнение доступно владельцам всех версий игры, включая входящую в подписку Game Pass.

Тем временем расширение по мотивам «Топ Ган: Мэверик» готовится к старту ещё и в Ace Combat 7: Skies Unknown. В самолётном экшене тематический контент появится уже завтра, 26 мая.