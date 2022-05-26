3DNews Технологии и рынок IT. Новости принтеры, принт-серверы, сканеры, копиры... Учёные из MIT разрабатывают технологию 3...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Учёные из MIT разрабатывают технологию 3D-печатати «деревянной» мебели из натурального биогеля

Учёные из всемирно известного Массачусетского технологического института (MIT) нашли потенциальный способ делать натуральную деревянную мебель и другие объекты любой формы с помощью 3D-печати. В перспективе это позволит защитить окружающую среду от истощения.

Zinnia elegans / Источник изображения: manfredrichter/pixabay.com

Zinnia elegans / Источник изображения: manfredrichter/pixabay.com

Дерево можно отнести к возобновляемым ресурсам, но пока человечество расходует его так быстро, что леса не успевают восстановиться. Как сообщается на сайте MIT, ежегодно общая площадь лесов в мире уменьшается на участок размером с Исландию — это крайне негативно влияет как на состояние дикой природы, так и на климат.

Команда учёных из MIT продемонстрировала технологию, позволяющую в лабораторных условиях создавать очень похожий на дерево материал из растительных клеток. При этом они научились в некоторой степени управлять как его плотностью, так и прочностью.

Идея учёных заключается в создании изделий заданной формы без необходимости последующей обработки с неизбежным расходом энергии и появлением отходов производственной деятельности. По словам ведущего автора исследования Эшли Беквит (Ashley Beckwith), имеется большой ресурс для масштабирования технологии и выращивания трёхмерных структур.

Для начала учёные взяли клетки растения циннии изящной (Zinnia elegans), после чего их поместили на два дня в жидкую среду, а потом преобразовали в специальный, более густой биогель с питательными веществами и двумя типами фитогормонов — меняя их содержание в составе, можно управлять физическими и механическими свойствами будущего материала.

После этого команда начала печатать с помощью биогеля фигуры различной формы — примерно таким же образом осуществляется 3D-печать. После трёх месяцев инкубации в темноте материал подвергся обезвоживанию, а окончательный результат представлял собой объект из древоподобной материи. В одном из тестов учёным даже создалось создать из материала модель дерева.

Источник изображения: news.mit.edu

Источник изображения: news.mit.edu

Эксперименты проводились с различным уровнем фитогормонов — их пониженный уровень приводил к более низкой плотности, а повышенный позволял создавать более жёсткие структуры. Подобные эксперименты в перспективе позволят создавать более лёгкие и мягкие или, наоборот, более жёсткие объекты.

Конечная цель — разработать технологию, позволяющую просто печатать вещи и мебель из дерева, не уничтожая настоящий лес. Возможно, процесс можно будет начать с небольших объектов вроде декоративных фигур, после чего, возможно, удастся применить его для создания стульев или, например, строительных каркасов и досок.

Источник изображения: antmoreton/pixabay.com

Источник изображения: antmoreton/pixabay.com

На следующем этапе учёные планируют найти способ использования в качестве основы клетки других растений. Цинния не является деревом, но в перспективе за основу можно взять нечто вроде клеток сосен — это может стать настоящим научным прорывом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Mitsubishi предложила печатать спутниковые антенны прямо в космосе — отправка спутников на орбиту подешевеет
Учёные научились быстро печатать сложные 3D-структуры из стекла — это пригодится для биотехнологий, оптики и не только
Предприятие «Росатома» готово к 3D-печати аналогов импортных комплектующих, недоступных из-за санкций
Королевская почта Великобритании начнёт доставлять отправления 200 дронами на 50 маршрутах
США выделили $3,5 млрд на удаление углекислого газа из атмосферы
В России возродился спрос на консоли для 8- и 16-битных игр
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, принтеры, принт-серверы, сканеры, копиры, МФУ, на острие науки, окружающая среда,
Теги: 3d-печать, 3d-технологии, сша, mit
3d-печать, 3d-технологии, сша, mit
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 160
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 49
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 33
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Румыния приблизилась к началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale
Российские ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
В российский Steam начали возвращаться игры Sony, Microsoft, EA, Sega, Capcom, Rockstar, Techland и других компаний
Видео: почти 20 минут геймплея ролевого экшена Diablo Immortal с комментариями разработчиков
Dell выпустила монитор P3223QE формата 4К с подключением через USB Type-C
Платформа Yandex Cloud поддержит компании малого и среднего бизнеса 6 мин.
Илону Маску удалось привлечь $33,5 млрд для покупки Twitter без необходимости залога акций Tesla 10 мин.
До апреля 2023 года Sony выпустит две игры-сервиса, а у PS VR2 на старте будет более 20 проектов 2 ч.
Первый сезон условно-бесплатного шутера The Cycle: Frontier начнётся в июне 3 ч.
Twitter выплатит $150 млн штрафа из-за передачи данных пользователей рекламным компаниям 3 ч.
Джек Дорси покинул совет директоров Twitter 3 ч.
За дополнение к Ace Combat 7 по мотивам «Топ Ган: Мэверик» просят половину стоимости игры 3 ч.
Российский киберспорт отправится в «тактический трёхмерный бой» — признана новая дисциплина 4 ч.
Пиковый онлайн на запуске Forza Horizon 5 превысил 1 млн игроков 5 ч.
Официально: по мотивам God of War, Horizon и Gran Turismo выпустят сериалы 5 ч.
Radeon RX 7000 могут получить поддержку интерфейса DisplayPort 2.0 UHBR20 — он позволяет выводить картинку в 16K 23 мин.
Adata представила новые твердотельные накопители промышленного класса 28 мин.
Team Group начала выпуск серверной памяти DDR5 ёмкостью до 128 Гбайт 29 мин.
Роскомнадзор усилил контроль блокировок сайтов и начал привлекать к этому Генпрокуратуру 57 мин.
Японская Showa Denko начала поставки магнитных пластин с рекордной плотностью — из них получатся HDD на 26 Тбайт 2 ч.
MSI впервые вживую показала чипсет AMD X670 из двух микросхем 2 ч.
Россияне стали больше платить наличными после отключения Apple Pay и Google Pay 2 ч.
Материнская компания розничной сети Lidl запустила конкурента AWS в Германии 3 ч.
Apple надеется по итогам 2022 года выпустить 220 млн iPhone — на уровне прошлого года 3 ч.
SilverStone представила кулер Hydrogon H90 ARGB — четыре тепловые трубки и высота всего 48 мм 3 ч.