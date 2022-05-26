Онлайновый мультиплеер подросткового ужастика The Quarry выйдет позже самой игры

Разработчики из британской студии Supermassive Games у себя в официальном микроблоге объявили о переносе даты выхода одного из элементов своего подросткового хоррора The Quarry. Речь про онлайновый мультиплеер.

Как стало известно, возможность проходить историю The Quarry с друзьями не за одним экраном появится спустя лишь месяц после релиза игры — 8 июля. На запуске в проекте будет одиночная кампания, локальный кооператив и режим кино.

Напомним, в онлайновом мультиплеере The Quarry за прохождением хозяина сессии следят приглашённые им игроки. При этом на ключевых развилках зрители могут проголосовать за тот или иной вариант развития событий.

Кроме того, разработчики выпустили обзорный трейлер The Quarry. В пятиминутном ролике режиссёр Уилл Байлс (Will Byles) рассказывает об основных сюжетных, геймплейных и вспомогательных (настройки доступности) элементах игры.

The Quarry поступит в продажу 10 июня для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. По сюжету группа вожатых-подростков остаётся в летнем лагере на вечеринку, но обрекает себя на ночь ужасов.